Huawei Nova 5z
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Ноябрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Декабрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Крупный дисплей с четким изображением
- Высокая производительность – идут любые игры
- Солидная автономность
- Отличная фронтальная камера
- Нет подэкранного сканера отпечатков пальцев
- Не поддерживает карты памяти MicroSD
- Глянцевая крышка лишена олеофобного покрытия
Технические характеристики
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.26 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|Плотность пикселей
|412 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|83.4%
Тесты дисплея
Huawei Nova 5z оснастили экраном с маленьким отверстием для селфи-камеры. Это достаточно крупная IPS-панель с отличными техническими характеристиками. За счет высокого разрешения она обеспечивает невероятно четкое изображение.
Дизайн и корпус
|Высота
|156.1 мм
|Ширина
|73.9 мм
|Толщина
|8.3 мм
|Вес
|178 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Зеленый, Черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|HiSilicon Kirin 810
|Архитектура
|2 ядра по 2.27 ГГц (Cortex A76), 6 ядра по 1.88 ГГц (Cortex A55)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2270 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|Графика
|Mali-G52 MP6
|GPU-ядер
|9
|Частота GPU
|670 МГц
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|Nano Memory
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Процессор Kirin 810 является самым свежим на данный момент решением для среднего ценового сегмента. В реальных условиях эксплуатации он хорошо себя показал. У него большой запас производительности, при этом современная технология изготовления позволяет сохранять нормальную температуру максимально долго.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0
|Оболочка UI
|EMUI 9.1
|Размер системы из коробки
|13.5 ГБ
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|20 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:25 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|480 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|119°
|Количество объективов
|4 (48 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 27 мм
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|6912 x 4624
|Апертура
|f/2.0
|Тип сенсора
|BSI CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Камера делает приличные снимки, особенно фронтальная. Основная лишена оптического приближения, а макро-объектив кажется бессмысленным. Единственным полезным объективом является сверхширокоугольный с гигантским углом охвата 120 градусов. Никаких претензий к детализации нет, но чтобы получить отличный кадр, необходимо много света.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
|- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat
|21
|2G сети
|GSM 850 / 900 / 1700 / 1800 / 2100 / 1900 / 2000 / 2300 / 2600
|3G сети
|HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 2100
|4G сети
|LTE 850 / 900 / 1700 / 1800 / 2100 / 1900 / 2000 / 2300 / 2600
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Качеством звучания телефон никого не удивит, поскольку здесь установлен только один динамик громкой связи. В наушниках дела обстоят куда лучше.
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Ноябрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Декабрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол