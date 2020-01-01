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Huawei Nova 5z

Huawei Nova 5z
Дисплей
66
Производительность
51
Батарея
82
Камера
70
Итоговая оценка
66
Класс Средний класс
Дата выхода Ноябрь 2019 года
Дата начала продаж Декабрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Крупный дисплей с четким изображением
  • Высокая производительность – идут любые игры
  • Солидная автономность
  • Отличная фронтальная камера
  • Нет подэкранного сканера отпечатков пальцев
  • Не поддерживает карты памяти MicroSD
  • Глянцевая крышка лишена олеофобного покрытия

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Нова 5z
66

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.26 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 412 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.4%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
499 нит

Huawei Nova 5z оснастили экраном с маленьким отверстием для селфи-камеры. Это достаточно крупная IPS-панель с отличными техническими характеристиками. За счет высокого разрешения она обеспечивает невероятно четкое изображение.

51

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei Nova 5z
Инфо
Высота 156.1 мм
Ширина 73.9 мм
Толщина 8.3 мм
Вес 178 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Зеленый, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
83.4%
51

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей Нова 5z и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 810
Архитектура 2 ядра по 2.27 ГГц (Cortex A76), 6 ядра по 1.88 ГГц (Cortex A55)
CPU ядер 8
Частота 2270 МГц
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Mali-G52 MP6
GPU-ядер 9
Частота GPU 670 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти Nano Memory
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
235
Geekbench 4.4 (многоядерный)
7756
Geekbench 5 (одноядерный)
598
Geekbench 5 (многоядерный)
1929
AnTuTu Benchmark 7
236973
AnTuTu Benchmark 8
281965

Процессор Kirin 810 является самым свежим на данный момент решением для среднего ценового сегмента. В реальных условиях эксплуатации он хорошо себя показал. У него большой запас производительности, при этом современная технология изготовления позволяет сохранять нормальную температуру максимально долго.

67

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0
Оболочка UI EMUI 9.1
Размер системы из коробки 13.5 ГБ
82

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч
Мощность зарядки 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:25 ч.
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
70

Камеры

Спецификации и тестирование камер Nova 5z
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 27 мм
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6912 x 4624
Апертура f/2.0
Тип сенсора BSI CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Камера делает приличные снимки, особенно фронтальная. Основная лишена оптического приближения, а макро-объектив кажется бессмысленным. Единственным полезным объективом является сверхширокоугольный с гигантским углом охвата 120 градусов. Никаких претензий к детализации нет, но чтобы получить отличный кадр, необходимо много света.

77

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 21
2G сети GSM 850 / 900 / 1700 / 1800 / 2100 / 1900 / 2000 / 2300 / 2600
3G сети HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 2100
4G сети LTE 850 / 900 / 1700 / 1800 / 2100 / 1900 / 2000 / 2300 / 2600
59

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Качеством звучания телефон никого не удивит, поскольку здесь установлен только один динамик громкой связи. В наушниках дела обстоят куда лучше.

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Ноябрь 2019 года
Дата начала продаж Декабрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nova 5z могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Huawei Nova 5z

Оценка пользователей

3.8 из 5 баллов (11 голосов)

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