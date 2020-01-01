Тесты в бенчмарках

Процессор Kirin 810 является самым свежим на данный момент решением для среднего ценового сегмента. В реальных условиях эксплуатации он хорошо себя показал. У него большой запас производительности, при этом современная технология изготовления позволяет сохранять нормальную температуру максимально долго.