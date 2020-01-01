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Huawei Nova 6

Huawei Nova 6
Дисплей
66
Производительность
80
Батарея
83
Камера
87
Итоговая оценка
77
Класс Флагман
Дата выхода Декабрь 2019 года
Дата начала продаж Февраль 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Огромный дисплей в компактном корпусе
  • Мощная начинка и оптимизированный Android
  • Отличная камера с продвинутым ночным режимом
  • Аккумулятор заряжается всего за час
  • Нет поддержки карт памяти
  • Отсутствует беспроводная зарядка
  • Корпус кажется тяжеловат

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Нова 6
66

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.57 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 401 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.7%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
499 нит

Huawei Nova 6 оборудовали качественным IPS-экраном. Несмотря на то, что он обладает высоким уровнем яркости, четкой картинкой и естественной цветопередачей, у него есть один серьезный минус. Данная технология дисплея несовместима с датчиком отпечатков пальцев, а значит его нельзя поместить под панель.

62

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei Nova 6
Инфо
Высота 162.6 мм
Ширина 75.7 мм
Толщина 8.6 мм
Вес 197 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Синий, Красный, Темно-лиловый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
84.7%
80

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей Нова 6 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 990
Архитектура 2 ядра по 2.86 ГГц (Cortex A76), 2 ядра по 2.09 ГГц (Cortex A76), 4 ядра по 1.86 ГГц (Cortex A55)
CPU ядер 8
Частота 2860 МГц
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Mali-G76 MP16
GPU-ядер 16
Частота GPU 600 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
3766
Geekbench 4.4 (многоядерный)
11365
Geekbench 5 (одноядерный)
750
Geekbench 5 (многоядерный)
2955
AnTuTu Benchmark 7
338979
AnTuTu Benchmark 8
392280

Тут установлен топовый процессор собственного производства Kirin 990. В его работе не наблюдается каких-либо проблем – на смартфоне работают любые игры без зависаний и тормозов. Встроенного модуля оперативной памяти на 8 ГБ более чем достаточно.

77

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0
Оболочка UI EMUI 10
83

Батарея

Характеристики
Объем 4100 мАч
Мощность зарядки 40 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:10 ч.
Быстрая зарядка Да (70% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
87

Камеры

Спецификации и тестирование камер Nova 6
Основная камера
Матрица 40 мегапикселей
Разрешение фото 8500 x 4700
Зум Оптический, 3x
Вспышка LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 105°
Количество объективов 3 (40 МП + 8 MP + 8 MP)
Основной объектив - 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX600 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 16 мм
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6464 x 4864
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/2.8"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS

Камера на 3 объектива обладает всеми необходимыми функциями, включая сверхширокоугольную и ночную съемку. В обеих областях он показывает достойные результаты: кадры получаются четкими без шумов.

86

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Одновременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 21
2G сети GSM 700 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 / 2000 / 2300 / 2500
3G сети HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
4G сети LTE 700 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 / 2000 / 2300 / 2500
51

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Это премиальный аппарат, так что качество звука из динамиков здесь надлежащее. 3.5 мм аудиоразъем есть, и звук из него тоже лишен изъянов.

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Декабрь 2019 года
Дата начала продаж Февраль 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nova 6 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Huawei Nova 6

Оценка пользователей

3.7 из 5 баллов (26 голосов)

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