Huawei Nova 6
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Декабрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Февраль 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Огромный дисплей в компактном корпусе
- Мощная начинка и оптимизированный Android
- Отличная камера с продвинутым ночным режимом
- Аккумулятор заряжается всего за час
- Нет поддержки карт памяти
- Отсутствует беспроводная зарядка
- Корпус кажется тяжеловат
Технические характеристики
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.57 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|401 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|84.7%
Тесты дисплея
Huawei Nova 6 оборудовали качественным IPS-экраном. Несмотря на то, что он обладает высоким уровнем яркости, четкой картинкой и естественной цветопередачей, у него есть один серьезный минус. Данная технология дисплея несовместима с датчиком отпечатков пальцев, а значит его нельзя поместить под панель.
Дизайн и корпус
|Высота
|162.6 мм
|Ширина
|75.7 мм
|Толщина
|8.6 мм
|Вес
|197 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Синий, Красный, Темно-лиловый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|HiSilicon Kirin 990
|Архитектура
|2 ядра по 2.86 ГГц (Cortex A76), 2 ядра по 2.09 ГГц (Cortex A76), 4 ядра по 1.86 ГГц (Cortex A55)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2860 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|Графика
|Mali-G76 MP16
|GPU-ядер
|16
|Частота GPU
|600 МГц
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|No
Тесты в бенчмарках
Тут установлен топовый процессор собственного производства Kirin 990. В его работе не наблюдается каких-либо проблем – на смартфоне работают любые игры без зависаний и тормозов. Встроенного модуля оперативной памяти на 8 ГБ более чем достаточно.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10.0
|Оболочка UI
|EMUI 10
Батарея
|Объем
|4100 мАч
|Мощность зарядки
|40 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:10 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (70% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Камеры
|Матрица
|40 мегапикселей
|Разрешение фото
|8500 x 4700
|Зум
|Оптический, 3x
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 120 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|105°
|Количество объективов
|3 (40 МП + 8 MP + 8 MP)
|Основной объектив
|- 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX600 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 16 мм
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|6464 x 4864
|Апертура
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|26 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 30 FPS
Камера на 3 объектива обладает всеми необходимыми функциями, включая сверхширокоугольную и ночную съемку. В обеих областях он показывает достойные результаты: кадры получаются четкими без шумов.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Одновременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|21
|2G сети
|GSM 700 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 / 2000 / 2300 / 2500
|3G сети
|HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
|4G сети
|LTE 700 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 / 2000 / 2300 / 2500
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Это премиальный аппарат, так что качество звука из динамиков здесь надлежащее. 3.5 мм аудиоразъем есть, и звук из него тоже лишен изъянов.
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Декабрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Февраль 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
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