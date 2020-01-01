Тесты дисплея

Huawei Nova 6 оборудовали качественным IPS-экраном. Несмотря на то, что он обладает высоким уровнем яркости, четкой картинкой и естественной цветопередачей, у него есть один серьезный минус. Данная технология дисплея несовместима с датчиком отпечатков пальцев, а значит его нельзя поместить под панель.