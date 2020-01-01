Huawei Nova 6 SE
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Декабрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Февраль 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Компактные габариты
- IPS-экран обеспечивает естественную картинку
- Отличная камера на 4 объектива
- Ультрабыстрая зарядка
- Слабая сверхширокоугольная оптика
- Используется Nano Memory вместо MicroSD
- Нет беспроводной зарядки
Технические характеристики
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.4 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2310 пикселей
|Соотношение сторон
|19.2:9
|Плотность пикселей
|398 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|83.5%
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|159.2 мм
|Ширина
|76.3 мм
|Толщина
|8.7 мм
|Вес
|183 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Зеленый, Розовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Huawei Nova 6 SE выглядит привлекательно за счет небольшого отверстия в экране, за которым прячется фронтальная камера. Телефон имеет далеко не самые тонкие рамки, но они не отвлекают. Сенсор отпечатков пальцев находится на правой боковой грани прямо под большим пальцем, и наверняка вам будет удобно разблокировать аппарат.
Производительность
|Чипсет
|HiSilicon Kirin 810
|Архитектура
|2 ядра по 2.27 ГГц (Cortex A76), 6 ядра по 1.88 ГГц (Cortex A55)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2270 МГц
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|Mali-G52 MP6
|GPU-ядер
|6
|Частота GPU
|820 МГц
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|Nano Memory
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Гаджет оснастили 7-нанометровым процессором Kirin 810. Хотя он имеет всего 2 производительных ядра, они обеспечивают комфортный уровень быстродействия. В играх Nova 6 SE ведет себя ожидаемо – 6-ядерный графический ускоритель позволяет запускать любые мобильные игры. Здесь имеется 128 ГБ встроенного накопителя, а если этого мало, придется покупать достаточно дорогую карту памяти Nano Memory.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10.0
|Оболочка UI
|EMUI 10
Батарея
|Объем
|4200 мАч
|Мощность зарядки
|40 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:10 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (70% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|4 (48 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|Апертура
|f/2.0
|Размер пикселя
|1 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.1"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Камера на тыльной панели состоит из 4 объективов. Главный 48-мегапиксельный объектив достойно себя показывает, а вот сверхширокоугольный уступает по качеству, особенно в условиях слабого освещения.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Одновременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat
|12
|2G сети
|GSM 850 / 900 / 1800 / 2100 / 1900 / 2300 / 2500 / 2600
|3G сети
|HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 2100
|4G сети
|LTE 850 / 900 / 1800 / 2100 / 1900 / 2300 / 2500 / 2600
Телефон получил современный модем, обеспечивающий качественную связь – в России он хорошо “ловит” сеть.
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Декабрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Февраль 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники
- Чехол