Huawei Nova 6 SE выглядит привлекательно за счет небольшого отверстия в экране, за которым прячется фронтальная камера. Телефон имеет далеко не самые тонкие рамки, но они не отвлекают. Сенсор отпечатков пальцев находится на правой боковой грани прямо под большим пальцем, и наверняка вам будет удобно разблокировать аппарат.