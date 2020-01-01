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Huawei Nova 6 SE

Huawei Nova 6 SE
Дисплей
65
Производительность
61
Батарея
77
Камера
66
Итоговая оценка
68
Класс Средний класс
Дата выхода Декабрь 2019 года
Дата начала продаж Февраль 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Компактные габариты
  • IPS-экран обеспечивает естественную картинку
  • Отличная камера на 4 объектива
  • Ультрабыстрая зарядка
  • Слабая сверхширокоугольная оптика
  • Используется Nano Memory вместо MicroSD
  • Нет беспроводной зарядки

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Нова 6 SE
65

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2310 пикселей
Соотношение сторон 19.2:9
Плотность пикселей 398 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.5%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
444 нит
51

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei Nova 6 SE
Инфо
Высота 159.2 мм
Ширина 76.3 мм
Толщина 8.7 мм
Вес 183 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Зеленый, Розовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
83.5%

Huawei Nova 6 SE выглядит привлекательно за счет небольшого отверстия в экране, за которым прячется фронтальная камера. Телефон имеет далеко не самые тонкие рамки, но они не отвлекают. Сенсор отпечатков пальцев находится на правой боковой грани прямо под большим пальцем, и наверняка вам будет удобно разблокировать аппарат.

61

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей Нова 6 SE и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 810
Архитектура 2 ядра по 2.27 ГГц (Cortex A76), 6 ядра по 1.88 ГГц (Cortex A55)
CPU ядер 8
Частота 2270 МГц
Размер транзистора 12 нанометров
Графика Mali-G52 MP6
GPU-ядер 6
Частота GPU 820 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти Nano Memory
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
2880
Geekbench 4.4 (многоядерный)
7765
Geekbench 5 (одноядерный)
587
Geekbench 5 (многоядерный)
1861
AnTuTu Benchmark 7
233475
AnTuTu Benchmark 8
277779

Гаджет оснастили 7-нанометровым процессором Kirin 810. Хотя он имеет всего 2 производительных ядра, они обеспечивают комфортный уровень быстродействия. В играх Nova 6 SE ведет себя ожидаемо – 6-ядерный графический ускоритель позволяет запускать любые мобильные игры. Здесь имеется 128 ГБ встроенного накопителя, а если этого мало, придется покупать достаточно дорогую карту памяти Nano Memory.

77

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0
Оболочка UI EMUI 10
77

Батарея

Характеристики
Объем 4200 мАч
Мощность зарядки 40 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:10 ч.
Быстрая зарядка Да (70% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
66

Камеры

Спецификации и тестирование камер Nova 6 SE
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 4 (48 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264
Апертура f/2.0
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Камера на тыльной панели состоит из 4 объективов. Главный 48-мегапиксельный объектив достойно себя показывает, а вот сверхширокоугольный уступает по качеству, особенно в условиях слабого освещения.

76

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Одновременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 12
2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 2100 / 1900 / 2300 / 2500 / 2600
3G сети HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 2100
4G сети LTE 850 / 900 / 1800 / 2100 / 1900 / 2300 / 2500 / 2600

Телефон получил современный модем, обеспечивающий качественную связь – в России он хорошо “ловит” сеть.

59

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Декабрь 2019 года
Дата начала продаж Февраль 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nova 6 SE могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Huawei Nova 6 SE

Оценка пользователей

3.4 из 5 баллов (5 голосов)

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