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Huawei Nova 7

Huawei Nova 7
Дисплей
70
Производительность
71
Батарея
82
Камера
81
Итоговая оценка
75
Класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2020 года
Дата начала продаж Июнь 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Высококонтрастный OLED-дисплей со встроенным датчиком отпечатков пальцев
  • Мощный процессор с поддержкой 5G
  • 64-мегапиксельная камера с оптическим увеличением 3x
  • 128 ГБ в базовой конфигурации
  • Фронтальная камера умеет записывать 4K-видео
  • Нет привычного магазина приложений Google
  • Нет поддерживает MicroSD
  • Заряжается менее чем за час

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Нова 7
70

Экран

Тип OLED
Размер 6.53 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 86.3%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
444 нит
65

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei Nova 7
Инфо
Высота 160.6 мм
Ширина 74.3 мм
Толщина 7.9 мм
Вес 180 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Серебристый, Зеленый, Фиолетовый, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
86.3%

Huawei Nova 7 получил новый современный внешний вид, который дополняется оригинальным рисунком на задней панели. В дисплей встроен сканер отпечатков пальцев, гармонирующий с тонкими рамками.

71

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей Нова 7 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 985 5G
Архитектура 2 ядра по 2.56 ГГц (Cortex A76), 2 ядра по 2.4 ГГц (Cortex A76), 4 ядра по 1.84 ГГц (Cortex A55)
CPU ядер 8
Частота 2560 МГц
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Mali-G77 MP8
GPU-ядер 8
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
673
Geekbench 5 (многоядерный)
2532
AnTuTu Benchmark 8
386764
77

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0
Оболочка UI EMUI 10 + HMS

Смартфон работает на фирменном программном обеспечении EMUI, которое работает стабильно и без ошибок. Без нюансов все же не обойтись: там нет поддержки сервисов Google, поэтому магазин приложений Play Маркет отсутствует полностью.

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Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч
Мощность зарядки 40 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 0:50 ч.
Быстрая зарядка Да (75% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Да
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Камеры

Спецификации и тестирование камер Nova 7
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9000 x 7000
Зум Оптический, 3x
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Количество объективов 4 (64 МП + 8 MP + 8 MP + 2 MP)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX686 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Сенсор: 1/4", Omnivision OV8856
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896
Апертура f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/2.8"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS

Сзади производитель разместил 4 объектива с популярными возможностями. Например, второй модуль на 8 МП оборудован трехкратным увеличением объектов. Третий с таким же разрешением на 8 МП имеет сверхширокоугольную оптику, а четвертый умеет делать макрофотографии. У них небольшая апертура, поэтому для получения качественных кадров необходимо хорошее освещение.

82

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 21
2G сети GSM 700 / 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 2100 / 2600 / 1900 / 2000 / 2300 / 2500
3G сети HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
4G сети LTE 700 / 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 2100 / 2600 / 1900 / 2000 / 2300 / 2500
51

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2020 года
Дата начала продаж Июнь 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания 40 ВТ
- Скрепка для извлечения SIM
- Пленка на экран
- Краткое руководство пользователя
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nova 7 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Huawei Nova 7

Оценка пользователей

3.3 из 5 баллов (11 голосов)

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