Сзади производитель разместил 4 объектива с популярными возможностями. Например, второй модуль на 8 МП оборудован трехкратным увеличением объектов. Третий с таким же разрешением на 8 МП имеет сверхширокоугольную оптику, а четвертый умеет делать макрофотографии. У них небольшая апертура, поэтому для получения качественных кадров необходимо хорошее освещение.