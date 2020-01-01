Качество фотографий не расстроит даже самого требовательного пользователя. Камера оборудована 5-кратным оптическим зумом, но кроме этого там есть один модуль со сверхширокоугольной оптикой и один для макросъемки. Оба снимают достойно, но в вечернее время стабилизация начинает сдавать позиции.