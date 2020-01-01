Главная > Смартфоны Huawei > Huawei Nova 7 Pro: цена, технические характеристики и отзывы

Huawei Nova 7 Pro

Huawei Nova 7 Pro
Дисплей
69
Производительность
78
Батарея
82
Камера
83
Итоговая оценка
77
Класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2020 года
Дата начала продаж Июнь 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Экран с соотношением к корпусу 89,6%
  • Основная камера с 5-кратным оптическим увеличением
  • Второй объектив фронтальной камеры со сверхширокоугольной оптикой
  • Быстро заряжается - менее чем за час
  • Не комплектуется официальным магазином приложений Google Play Маркет
  • Отсутствует беспроводная зарядка

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Нова 7 Про
69

Экран

Тип OLED
Размер 6.57 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 392 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 89.6%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
444 нит

Huawei Nova 7 Pro имеет изогнутый по краям экран, который притягивает взгляды. В левом верхнем углу имеет двойной вырез для фронтальной камеры, умеющая делать сверхширокоугольные кадры. Там также есть интегрированный сканер отпечатков пальцев.

68

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei Nova 7 Pro
Инфо
Высота 160.4 мм
Ширина 73.7 мм
Толщина 8 мм
Вес 178 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Серебристый, Зеленый, Фиолетовый, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
89.6%
78

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей Нова 7 Про и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 985 5G
Архитектура 2 ядра по 2.56 ГГц (Cortex A76), 2 ядра по 2.4 ГГц (Cortex A76), 4 ядра по 1.84 ГГц (Cortex A55)
CPU ядер 8
Частота 2560 МГц
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Mali-G77 MP8
GPU-ядер 8
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
980
Geekbench 5 (многоядерный)
2580
AnTuTu Benchmark 8
388602
77

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0
Оболочка UI EMUI 10 + HMS

Смартфон получил программное обеспечение EMUI 10, но оно лишено поддержки сервисов Google, а значит там нет официального магазина приложений Play Маркета.

82

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч
Мощность зарядки 40 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 0:50 ч.
Быстрая зарядка Да (75% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Да
83

Камеры

Спецификации и тестирование камер Nova 7 Pro
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9000 x 7000
Зум Оптический, 5x
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Количество объективов 4 (64 МП + 8 MP + 8 MP + 2 MP)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX686 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/3.6", Sony IMX520 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Omnivision OV8856
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896
Апертура f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/2.8"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS

Качество фотографий не расстроит даже самого требовательного пользователя. Камера оборудована 5-кратным оптическим зумом, но кроме этого там есть один модуль со сверхширокоугольной оптикой и один для макросъемки. Оба снимают достойно, но в вечернее время стабилизация начинает сдавать позиции.

82

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 21
2G сети GSM 700 / 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 2100 / 2600 / 1900 / 2000 / 2300 / 2500
3G сети HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
4G сети LTE 700 / 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 2100 / 2600 / 1900 / 2000 / 2300 / 2500
51

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2020 года
Дата начала продаж Июнь 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания 40 ВТ
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Пленка на экран
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nova 7 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Huawei Nova 7 Pro

Оценка пользователей

3.4 из 5 баллов (10 голосов)

Сравнения с конкурентами

Написать отзыв

Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях