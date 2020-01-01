Huawei Nova 7 SE
Дисплей
69
Производительность
69
Батарея
82
Камера
76
Итоговая оценка
74
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Апрель 2020 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Хорошая камера с возможностью ночной съемки
- Быстрый процессор с поддержкой 5G
- Большой объем памяти
- Имеется функции быстрой зарядки с предельной мощностью 40 Вт
- Сканер отпечатков находится в кнопке на правой грани
- Поддерживаются малораспространенные карты памяти Nano Memory
- Нет поддержки сервисов Google Play
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Нова 7 SE
69
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.5 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|405 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|83.8%
Тесты дисплея
Максимальная яркость
444 нит
52
Дизайн и корпус
|Высота
|162.3 мм
|Ширина
|75 мм
|Толщина
|8.6 мм
|Вес
|189 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Синий, Зеленый, Фиолетовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
83.8%
Huawei Nova 7 SE характеризуется круглым отверстием в дисплее, которое находится в левом верхнем углу. Оно не мешает пользоваться телефоном и гармонично вписывается в дизайн смартфона. Хотя толщина корпуса составляет целых 8.6 мм, внутри поместилась не самая большая батарея для таких габаритов.
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Производительность
|Чипсет
|HiSilicon Kirin 820
|Архитектура
|1 ядро по 2.36 ГГц (Cortex-A56), 3 ядра по 2.22 ГГц (Cortex-A56), 4 ядра по 1.84 ГГц (Cortex-A55)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2360 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|Графика
|Mali-G57 MP6
|GPU-ядер
|6
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|Nano Memory
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
636
Geekbench 5 (многоядерный)
2412
AnTuTu Benchmark 8
376663
Лучшие смартфоны в AnTuTu Benchmark 8 - 94 место
77
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10.0
|Оболочка UI
|EMUI 10.1
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Батарея
|Объем
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|40 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|0:50 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (70% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да
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Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|9000 x 7000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|4 (64 МП + 2 MP + 2 MP + 2 MP)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Sony IMX686 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 17 мм
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|Апертура
|f/2.0
|Тип сенсора
|BSI CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Камера наделена широким функционалом, что является ее преимуществом. Главный объектив на 64 МП порадует качественными кадрами в вечернее время, но из-за плохой стабилизации не всегда получается сделать хороший сверхширокоугольный кадр.
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Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Одновременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|21
|2G сети
|GSM 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2000 / 2300 / 2500 / 2600
|3G сети
|HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
|4G сети
|LTE 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2000 / 2300 / 2500 / 2600
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Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Апрель 2020 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Пленка на экран
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nova 7 SE могут отличаться в зависимости от региона.