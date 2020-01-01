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Huawei Nova 7 SE

Huawei Nova 7 SE
Дисплей
69
Производительность
69
Батарея
82
Камера
76
Итоговая оценка
74
Класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2020 года
Дата начала продаж Апрель 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Хорошая камера с возможностью ночной съемки
  • Быстрый процессор с поддержкой 5G
  • Большой объем памяти
  • Имеется функции быстрой зарядки с предельной мощностью 40 Вт
  • Сканер отпечатков находится в кнопке на правой грани
  • Поддерживаются малораспространенные карты памяти Nano Memory
  • Нет поддержки сервисов Google Play

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Нова 7 SE
69

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 405 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.8%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
444 нит
52

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei Nova 7 SE
Инфо
Высота 162.3 мм
Ширина 75 мм
Толщина 8.6 мм
Вес 189 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Зеленый, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
83.8%

Huawei Nova 7 SE характеризуется круглым отверстием в дисплее, которое находится в левом верхнем углу. Оно не мешает пользоваться телефоном и гармонично вписывается в дизайн смартфона. Хотя толщина корпуса составляет целых 8.6 мм, внутри поместилась не самая большая батарея для таких габаритов.

69

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей Нова 7 SE и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 820
Архитектура 1 ядро по 2.36 ГГц (Cortex-A56), 3 ядра по 2.22 ГГц (Cortex-A56), 4 ядра по 1.84 ГГц (Cortex-A55)
CPU ядер 8
Частота 2360 МГц
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Mali-G57 MP6
GPU-ядер 6
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти Nano Memory
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
636
Geekbench 5 (многоядерный)
2412
AnTuTu Benchmark 8
376663
77

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0
Оболочка UI EMUI 10.1
82

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч
Мощность зарядки 40 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 0:50 ч.
Быстрая зарядка Да (70% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Да
76

Камеры

Спецификации и тестирование камер Nova 7 SE
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9000 x 7000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Количество объективов 4 (64 МП + 2 MP + 2 MP + 2 MP)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Sony IMX686 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 17 мм
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264
Апертура f/2.0
Тип сенсора BSI CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Камера наделена широким функционалом, что является ее преимуществом. Главный объектив на 64 МП порадует качественными кадрами в вечернее время, но из-за плохой стабилизации не всегда получается сделать хороший сверхширокоугольный кадр.

86

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Одновременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 21
2G сети GSM 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2000 / 2300 / 2500 / 2600
3G сети HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
4G сети LTE 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2000 / 2300 / 2500 / 2600
59

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2020 года
Дата начала продаж Апрель 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Пленка на экран
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nova 7 SE могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Huawei Nova 7 SE

Оценка пользователей

4.5 из 5 баллов (7 голосов)

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