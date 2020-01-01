Huawei Nova 7 SE характеризуется круглым отверстием в дисплее, которое находится в левом верхнем углу. Оно не мешает пользоваться телефоном и гармонично вписывается в дизайн смартфона. Хотя толщина корпуса составляет целых 8.6 мм, внутри поместилась не самая большая батарея для таких габаритов.