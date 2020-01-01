Huawei Nova 7i получил корпус оригинального дизайна, который отлично смотрится во всех представленных производителем цветах. Задняя крышка у него градиентная, сканер отпечатков пальцев находится в кнопке на боковой грани, а фронтальная камера удачно вписывается в левом верхнем углу экрана.