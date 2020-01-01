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Huawei Nova 7i

Huawei Nova 7i
Дисплей
66
Производительность
63
Батарея
77
Камера
68
Итоговая оценка
70
Класс Средний класс
Дата выхода Январь 2020 года
Дата начала продаж Март 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Качественный экран большой диагонали
  • Корпус компактных размеров
  • Достойная основная и фронтальная камеры
  • Быстро заряжается от комплектного адаптера питания
  • Сверхширокоугольная камера слабо снимает в условиях недостаточного освещения
  • Есть слот для карты памяти, но поддерживается только Nano Memory
  • Доступен только один вариант памяти

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Нова 7i
66

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2310 пикселей
Соотношение сторон 19.2:9
Плотность пикселей 398 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.5%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
499 нит
51

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei Nova 7i
Инфо
Высота 159.2 мм
Ширина 76.3 мм
Толщина 8.7 мм
Вес 183 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Розовый, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
83.5%

Huawei Nova 7i получил корпус оригинального дизайна, который отлично смотрится во всех представленных производителем цветах. Задняя крышка у него градиентная, сканер отпечатков пальцев находится в кнопке на боковой грани, а фронтальная камера удачно вписывается в левом верхнем углу экрана.

63

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей Нова 7i и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 810
Архитектура 2 ядра по 2.27 ГГц (Cortex A76), 6 ядра по 1.88 ГГц (Cortex A55)
CPU ядер 8
Частота 2270 МГц
Размер транзистора 12 нанометров
Графика Mali-G52 MP6
GPU-ядер 6
Частота GPU 820 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти Nano Memory
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
2905
Geekbench 4.4 (многоядерный)
7773
Geekbench 5 (одноядерный)
593
Geekbench 5 (многоядерный)
2339
AnTuTu Benchmark 7
233726
AnTuTu Benchmark 8
280026

Смартфон построен на отличном процессоре Kirin 810, обладающий солидной производительностью. При этом он мало потребляет заряда батареи, поскольку чипсет производят по современному 7-нанометровому техпроцессу.

77

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0
Оболочка UI EMUI 10
Размер системы из коробки 14.7 ГБ

Программное обеспечение EMUI 10 на базе Android 10 функционирует должным образом, однако его серьезным недостатком является отсутствие сервисов Google Play. Таким образом, пользователям смартфона закрыта огромнейший маркетплейс с программами и играми.

77

Батарея

Характеристики
Объем 4200 мАч
Мощность зарядки 40 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:10 ч.
Быстрая зарядка Да (70% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
68

Камеры

Спецификации и тестирование камер Nova 7i
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264
Апертура f/2.0
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора BSI CMOS
Размер сенсора 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
81

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Одновременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 12
2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 2100 / 1900 / 2300 / 2500 / 2600
3G сети HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 2100
4G сети LTE 850 / 900 / 1800 / 2100 / 1900 / 2300 / 2500 / 2600
59

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Январь 2020 года
Дата начала продаж Март 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Наушники
- Чехол
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nova 7i могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Huawei Nova 7i

Оценка пользователей

3.3 из 5 баллов (7 голосов)

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