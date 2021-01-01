Huawei Nova 8 Дисплей 82 Производительность 71 Батарея 74 Камера 74 Итоговая оценка 75 Класс Средний класс Дата выхода Декабрь 2020 года Дата начала продаж Январь 2021 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки OLED-дисплей с частотой обновления 90 Гц и поддержкой HDR10

Небольшие габариты – тонкие рамки экрана

Быстрая зарядка в комплекте – 100% за 35 минут

Встроенный в экран сканер отпечатков пальцев работает быстро Отсутствует телеобъектив

Нет поддержки сервисов Google

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Нова 8

82 Экран Тип OLED Размер 6.57 дюймов Разрешение 1080 x 2340 пикселей Соотношение сторон 19.5:9 Плотность пикселей 392 точек на дюйм Частота обновления 90 Гц Поддержка HDR Да, HDR10 Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 89.3% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

70 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Huawei Nova 8 Высота 160.1 мм Ширина 74.1 мм Толщина 7.6 мм Вес 169 граммов Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Стекло Материал рамки Металл Доступные цвета Черный, Зеленый, Синий, Белый Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 89.3%

71 Производительность Все характеристики чипа Хуавей Нова 8 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет HiSilicon Kirin 985 5G Макс. частота 2560 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.84 ГГц: Cortex-A55

- 3 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A76

- 1 ядро по 2.58 ГГц: Cortex-A76 Размер транзистора 7 нанометров Графика Mali-G77 MP8 Частота GPU 850 МГц FLOPS ~652 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 8 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ Тип накопителя UFS 2.1 Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 675 Geekbench 5 (многоядерный) 2565 AnTuTu Benchmark 8 382658 Таблица Android-смартфонов в AnTuTu Benchmark - 108 место

60 Программное обеспечение Операционная система Android 10.0 Оболочка UI EMUI 11

74 Батарея Характеристики Объем 3800 мАч Мощность зарядки 66 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Да Быстрая зарядка Да (60% за 15 минут) Время полной зарядки 0:35 ч.

74 Камеры Спецификации и тестирование камер Nova 8 Основная камера Матрица 64 мегапикселя Разрешение фото 9000 x 7000 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 30 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) Угол широкоугольного объектива 120° Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) Основной объектив - 64 МП

- Апертура: f/1.9

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Размер пикселя: 0.8 микрон

- Сенсор: 1/1.7" (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.4

- Фокусное расстояние: 17 мм

- Сенсор: 1/4"

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 32 мегапикселя Разрешение фото 6528 x 4896 Апертура f/2.0 Фокусное расстояние 26 мм Размер пикселя 0.8 микрон Тип сенсора CMOS Размер сенсора 1/2.8" Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS

81 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.1 Функции Bluetooth LE, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 21 2G сети GSM 700 / 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 2100 / 2600 / 1900 / 2000 / 2300 / 2500 3G сети HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 4G сети LTE 700 / 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 2100 / 2600 / 1900 / 2000 / 2300 / 2500 Поддержка 5G Да

52 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Да Dolby Atmos Нет

Другое Класс Средний класс Дата выхода Декабрь 2020 года Дата начала продаж Январь 2021 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик Холла

- Барометр

- Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Адаптер питания 40 ВТ

- Скрепка для извлечения SIM

- Краткое руководство пользователя

- Пленка на экран

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nova 8 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Huawei Nova 8