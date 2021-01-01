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Huawei Nova 8

Huawei Nova 8
Дисплей
82
Производительность
71
Батарея
74
Камера
74
Итоговая оценка
75
Класс Средний класс
Дата выхода Декабрь 2020 года
Дата начала продаж Январь 2021 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • OLED-дисплей с частотой обновления 90 Гц и поддержкой HDR10
  • Небольшие габариты – тонкие рамки экрана
  • Быстрая зарядка в комплекте – 100% за 35 минут
  • Встроенный в экран сканер отпечатков пальцев работает быстро
  • Отсутствует телеобъектив
  • Нет поддержки сервисов Google

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Нова 8
82

Экран

Тип OLED
Размер 6.57 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 392 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 89.3%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
70

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei Nova 8
Высота 160.1 мм
Ширина 74.1 мм
Толщина 7.6 мм
Вес 169 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Зеленый, Синий, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
89.3%
71

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей Нова 8 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 985 5G
Макс. частота 2560 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.84 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A76
- 1 ядро по 2.58 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Mali-G77 MP8
Частота GPU 850 МГц
FLOPS ~652 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
675
Geekbench 5 (многоядерный)
2565
AnTuTu Benchmark 8
382658
60

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0
Оболочка UI EMUI 11
74

Батарея

Характеристики
Объем 3800 мАч
Мощность зарядки 66 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Да
Быстрая зарядка Да (60% за 15 минут)
Время полной зарядки 0:35 ч.
74

Камеры

Спецификации и тестирование камер Nova 8
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9000 x 7000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7" (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Сенсор: 1/4"
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/2.8"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS
81

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 21
2G сети GSM 700 / 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 2100 / 2600 / 1900 / 2000 / 2300 / 2500
3G сети HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
4G сети LTE 700 / 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 2100 / 2600 / 1900 / 2000 / 2300 / 2500
Поддержка 5G Да
52

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Декабрь 2020 года
Дата начала продаж Январь 2021 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания 40 ВТ
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Пленка на экран
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nova 8 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Huawei Nova 8

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (1 голосов)

Сравнения с конкурентами

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