Huawei Nova 8 Pro
Дисплей
82
Производительность
72
Батарея
76
Камера
75
Итоговая оценка
76
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Декабрь 2020 года
|Дата начала продаж
|Январь 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Впечатляющий дисплей с высокой плавностью картинки
- Быстрый 5G-процессор и большой объем памяти
- Двойная фронтальная камера со сверхширокоугольной оптикой
- Поддерживает быструю зарядку – заряжается полностью за 35 минут
- Имеет реверсивную зарядку
- Лишен оптического приближения
- Нет сервисов Google – не работает бесконтактная оплата
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Нова 8 Про
82
Экран
|Тип
|OLED
|Размер
|6.57 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|Плотность пикселей
|392 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|89.3%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
69
Дизайн и корпус
|Высота
|163.3 мм
|Ширина
|74.1 мм
|Толщина
|7.9 мм
|Вес
|184 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Зеленый, Синий, Белый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
89.3%
72
Производительность
|Чипсет
|HiSilicon Kirin 985 5G
|Макс. частота
|2560 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.84 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A76
- 1 ядро по 2.58 ГГц: Cortex-A76
|Размер транзистора
|7 нанометров
|Графика
|Mali-G77 MP8
|Частота GPU
|850 МГц
|FLOPS
|~652 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
688
Geekbench 5 (многоядерный)
2582
AnTuTu Benchmark 8
400600
Список Android-смартфонов в AnTuTu Benchmark - 96 место
60
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Оболочка UI
|EMUI 11
76
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|66 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да
|Быстрая зарядка
|Да (60% за 15 минут)
|Время полной зарядки
|0:35 ч.
75
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|9000 x 7000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|Количество объективов
|4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|Апертура
|f/2.0
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 30 FPS
88
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|21
|2G сети
|GSM 700 / 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 2100 / 2600 / 1900 / 2000 / 2300 / 2500
|3G сети
|HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
|4G сети
|LTE 700 / 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 2100 / 2600 / 1900 / 2000 / 2300 / 2500
|Поддержка 5G
|Да
52
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Декабрь 2020 года
|Дата начала продаж
|Январь 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания 40 ВТ
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Пленка на экран
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nova 8 Pro могут отличаться в зависимости от региона.