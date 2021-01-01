Huawei Nova 8 Pro Дисплей 82 Производительность 72 Батарея 76 Камера 75 Итоговая оценка 76 Класс Средний класс Дата выхода Декабрь 2020 года Дата начала продаж Январь 2021 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Впечатляющий дисплей с высокой плавностью картинки

Быстрый 5G-процессор и большой объем памяти

Двойная фронтальная камера со сверхширокоугольной оптикой

Поддерживает быструю зарядку – заряжается полностью за 35 минут

Имеет реверсивную зарядку Лишен оптического приближения

Нет сервисов Google – не работает бесконтактная оплата

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Нова 8 Про

82 Экран Тип OLED Размер 6.57 дюймов Разрешение 1080 x 2340 пикселей Соотношение сторон 19.5:9 Плотность пикселей 392 точек на дюйм Частота обновления 90 Гц Поддержка HDR Да, HDR10 Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 89.3% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

69 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Huawei Nova 8 Pro Высота 163.3 мм Ширина 74.1 мм Толщина 7.9 мм Вес 184 грамма Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Стекло Материал рамки Металл Доступные цвета Черный, Зеленый, Синий, Белый Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 89.3%

72 Производительность Все характеристики чипа Хуавей Нова 8 Про и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет HiSilicon Kirin 985 5G Макс. частота 2560 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.84 ГГц: Cortex-A55

- 3 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A76

- 1 ядро по 2.58 ГГц: Cortex-A76 Размер транзистора 7 нанометров Графика Mali-G77 MP8 Частота GPU 850 МГц FLOPS ~652 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 8 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ Тип накопителя UFS 2.1 Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 688 Geekbench 5 (многоядерный) 2582 AnTuTu Benchmark 8 400600 Список Android-смартфонов в AnTuTu Benchmark - 96 место

60 Программное обеспечение Операционная система Android 10 Оболочка UI EMUI 11

76 Батарея Характеристики Объем 4000 мАч Мощность зарядки 66 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Да Быстрая зарядка Да (60% за 15 минут) Время полной зарядки 0:35 ч.

75 Камеры Спецификации и тестирование камер Nova 8 Pro Основная камера Матрица 64 мегапикселя Разрешение фото 9000 x 7000 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 30 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) Угол широкоугольного объектива 120° Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) Основной объектив - 64 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Размер пикселя: 0.8 микрон

- Сенсор: 1/1.7" (CMOS)

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.4

- Фокусное расстояние: 17 мм

- Сенсор: 1/4" (CMOS)

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 6528 x 4896 Апертура f/2.0 Тип сенсора CMOS Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS

88 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 21 2G сети GSM 700 / 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 2100 / 2600 / 1900 / 2000 / 2300 / 2500 3G сети HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 4G сети LTE 700 / 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 2100 / 2600 / 1900 / 2000 / 2300 / 2500 Поддержка 5G Да

52 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Да Dolby Atmos Нет

Другое Класс Средний класс Дата выхода Декабрь 2020 года Дата начала продаж Январь 2021 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик Холла

- Барометр

- Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Адаптер питания 40 ВТ

- Скрепка для извлечения SIM

- Краткое руководство пользователя

- Пленка на экран

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nova 8 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Huawei Nova 8 Pro