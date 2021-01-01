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Huawei Nova 8 Pro

Huawei Nova 8 Pro
Дисплей
82
Производительность
72
Батарея
76
Камера
75
Итоговая оценка
76
Класс Средний класс
Дата выхода Декабрь 2020 года
Дата начала продаж Январь 2021 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Впечатляющий дисплей с высокой плавностью картинки
  • Быстрый 5G-процессор и большой объем памяти
  • Двойная фронтальная камера со сверхширокоугольной оптикой
  • Поддерживает быструю зарядку – заряжается полностью за 35 минут
  • Имеет реверсивную зарядку
  • Лишен оптического приближения
  • Нет сервисов Google – не работает бесконтактная оплата

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Нова 8 Про
82

Экран

Тип OLED
Размер 6.57 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 392 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 89.3%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
69

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei Nova 8 Pro
Высота 163.3 мм
Ширина 74.1 мм
Толщина 7.9 мм
Вес 184 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Зеленый, Синий, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
89.3%
72

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей Нова 8 Про и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 985 5G
Макс. частота 2560 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.84 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A76
- 1 ядро по 2.58 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Mali-G77 MP8
Частота GPU 850 МГц
FLOPS ~652 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
688
Geekbench 5 (многоядерный)
2582
AnTuTu Benchmark 8
400600
60

Программное обеспечение

Операционная система Android 10
Оболочка UI EMUI 11
76

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч
Мощность зарядки 66 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Да
Быстрая зарядка Да (60% за 15 минут)
Время полной зарядки 0:35 ч.
75

Камеры

Спецификации и тестирование камер Nova 8 Pro
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9000 x 7000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896
Апертура f/2.0
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS
88

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 21
2G сети GSM 700 / 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 2100 / 2600 / 1900 / 2000 / 2300 / 2500
3G сети HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
4G сети LTE 700 / 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 2100 / 2600 / 1900 / 2000 / 2300 / 2500
Поддержка 5G Да
52

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Декабрь 2020 года
Дата начала продаж Январь 2021 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания 40 ВТ
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Пленка на экран
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nova 8 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Huawei Nova 8 Pro

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (1 голосов)

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