Huawei Nova 8 SE Дисплей 76 Производительность 61 Батарея 74 Камера 64 Итоговая оценка 69 Класс Средний класс Дата выхода Декабрь 2020 года Дата начала продаж Январь 2021 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки OLED-дисплей с высокой плотностью пикселей и HDR10

64-мегапиксельная камера с хорошим автофокусом

Есть встроенный в экран сканер отпечатков пальцев

Обладает хорошей автономностью и поддержкой быстрой зарядки Экран со стандартной частотой обновления 60 Гц

Отсутствует магазин приложений Google

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Нова 8 SE

76 Экран Тип OLED Размер 6.53 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 403 точек на дюйм Частота обновления 60 Гц Поддержка HDR Да, HDR10 Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 85.4% Особенности - Always-On Display

67 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Huawei Nova 8 SE Высота 161.1 мм Ширина 74.8 мм Толщина 7.5 мм Вес 178 граммов Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Стекло Материал рамки Металл Доступные цвета Черный, Серебристый, Синий Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 85.4%

61 Производительность Все характеристики чипа Хуавей Нова 8 SE и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Dimensity 720 5G Макс. частота 2000 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55

- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A76 Размер транзистора 7 нанометров Графика Mali-G57 MC3 Частота GPU 850 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 8 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128 ГБ Тип накопителя UFS 2.1 Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 575 Geekbench 5 (многоядерный) 1784 AnTuTu Benchmark 8 305567

60 Программное обеспечение Операционная система Android 10 Оболочка UI EMUI 10.1

74 Батарея Характеристики Объем 3800 мАч Мощность зарядки 66 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Да Быстрая зарядка Да (60% за 15 минут) Время полной зарядки 0:36 ч.

64 Камеры Спецификации и тестирование камер Nova 8 SE Основная камера Матрица 64 мегапикселя Разрешение фото 9000 x 7000 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 30 кадров/c Запись 1080p видео До 30 кадров/c Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) Угол широкоугольного объектива 120° Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) Основной объектив - 64 МП

- Апертура: f/1.9

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Размер пикселя: 0.8 микрон

- Сенсор: 1/1.7" (CMOS)

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.4

- Фокусное расстояние: 17 мм

- Сенсор: 1/4" (CMOS)

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 4920 x 3264 Апертура f/2.0 Тип сенсора CMOS Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

79 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.1 Функции Bluetooth LE, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS NFC * Нет Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 18 2G сети GSM 700 / 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 2100 / 2600 / 1900 / 2000 / 2300 / 2500 3G сети WCDMA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 4G сети LTE 1, 2, 3, 4, 5, 8, 18, 19, 26, 34, 38, 39, 40, 41 Поддержка 5G Да

52 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Да Dolby Atmos Нет

Другое Класс Средний класс Дата выхода Декабрь 2020 года Дата начала продаж Январь 2021 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Адаптер питания 40 ВТ

- Скрепка для извлечения SIM

- Краткое руководство пользователя

- Пленка на экран

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nova 8 SE могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Huawei Nova 8 SE