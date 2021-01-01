Главная > Смартфоны Huawei > Huawei Nova 8 SE: цена, технические характеристики и отзывы

Huawei Nova 8 SE

Huawei Nova 8 SE
Дисплей
76
Производительность
61
Батарея
74
Камера
64
Итоговая оценка
69
Класс Средний класс
Дата выхода Декабрь 2020 года
Дата начала продаж Январь 2021 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • OLED-дисплей с высокой плотностью пикселей и HDR10
  • 64-мегапиксельная камера с хорошим автофокусом
  • Есть встроенный в экран сканер отпечатков пальцев
  • Обладает хорошей автономностью и поддержкой быстрой зарядки
  • Экран со стандартной частотой обновления 60 Гц
  • Отсутствует магазин приложений Google

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Нова 8 SE
76

Экран

Тип OLED
Размер 6.53 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.4%
Особенности - Always-On Display
67

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei Nova 8 SE
Высота 161.1 мм
Ширина 74.8 мм
Толщина 7.5 мм
Вес 178 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Серебристый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
85.4%
61

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей Нова 8 SE и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 720 5G
Макс. частота 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Mali-G57 MC3
Частота GPU 850 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
575
Geekbench 5 (многоядерный)
1784
AnTuTu Benchmark 8
305567
60

Программное обеспечение

Операционная система Android 10
Оболочка UI EMUI 10.1
74

Батарея

Характеристики
Объем 3800 мАч
Мощность зарядки 66 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Да
Быстрая зарядка Да (60% за 15 минут)
Время полной зарядки 0:36 ч.
64

Камеры

Спецификации и тестирование камер Nova 8 SE
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9000 x 7000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264
Апертура f/2.0
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
79

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 18
2G сети GSM 700 / 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 2100 / 2600 / 1900 / 2000 / 2300 / 2500
3G сети WCDMA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
4G сети LTE 1, 2, 3, 4, 5, 8, 18, 19, 26, 34, 38, 39, 40, 41
Поддержка 5G Да
52

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Декабрь 2020 года
Дата начала продаж Январь 2021 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания 40 ВТ
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Пленка на экран
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nova 8 SE могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Huawei Nova 8 SE

Оценка пользователей

3 из 5 баллов (1 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Huawei Nova 5T против Huawei Nova 8 SE
2. Samsung Galaxy A71 против Huawei Nova 8 SE
3. Huawei Nova 7i против Huawei Nova 8 SE
4. Huawei Nova 7 SE против Huawei Nova 8 SE
5. Apple iPhone 12 против Huawei Nova 8 SE
6. Huawei Nova 8 против Huawei Nova 8 SE
7. Huawei Nova 8 Pro против Huawei Nova 8 SE

Написать отзыв

РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях