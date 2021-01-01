Huawei Nova 8 SE
Дисплей
76
Производительность
61
Батарея
74
Камера
64
Итоговая оценка
69
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Декабрь 2020 года
|Дата начала продаж
|Январь 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- OLED-дисплей с высокой плотностью пикселей и HDR10
- 64-мегапиксельная камера с хорошим автофокусом
- Есть встроенный в экран сканер отпечатков пальцев
- Обладает хорошей автономностью и поддержкой быстрой зарядки
- Экран со стандартной частотой обновления 60 Гц
- Отсутствует магазин приложений Google
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Нова 8 SE
76
Экран
|Тип
|OLED
|Размер
|6.53 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|403 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|85.4%
|Особенности
|- Always-On Display
67
Дизайн и корпус
|Высота
|161.1 мм
|Ширина
|74.8 мм
|Толщина
|7.5 мм
|Вес
|178 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Серебристый, Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
85.4%
61
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Dimensity 720 5G
|Макс. частота
|2000 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A76
|Размер транзистора
|7 нанометров
|Графика
|Mali-G57 MC3
|Частота GPU
|850 МГц
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
575
Geekbench 5 (многоядерный)
1784
AnTuTu Benchmark 8
305567
60
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Оболочка UI
|EMUI 10.1
74
Батарея
|Объем
|3800 мАч
|Мощность зарядки
|66 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да
|Быстрая зарядка
|Да (60% за 15 минут)
|Время полной зарядки
|0:36 ч.
64
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|9000 x 7000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|Количество объективов
|4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|Апертура
|f/2.0
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
79
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|18
|2G сети
|GSM 700 / 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 2100 / 2600 / 1900 / 2000 / 2300 / 2500
|3G сети
|WCDMA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
|4G сети
|LTE 1, 2, 3, 4, 5, 8, 18, 19, 26, 34, 38, 39, 40, 41
|Поддержка 5G
|Да
52
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Декабрь 2020 года
|Дата начала продаж
|Январь 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания 40 ВТ
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Пленка на экран
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nova 8 SE могут отличаться в зависимости от региона.