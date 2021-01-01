Huawei Nova 8i
Дисплей
67
Производительность
34
Батарея
73
Камера
66
Итоговая оценка
61
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Июль 2021 года
|Дата начала продаж
|Июль 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- IPS-экран с хорошим запасом яркости
- Достойная камера на 64 мегапикселя
- Поддерживает быструю зарядку до 66 Вт
- Большой объем встроенной памяти
- Не поддерживает 5G и 4K-съемку видео
- Слабая фронтальная камера
- Нет места для карты памяти MicroSD
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Нова 8i
67
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.67 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2376 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|Плотность пикселей
|391 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|89.4%
|Особенности
|- DCI-P3
Максимальная яркость
490 нит
Huawei Nova 8i имеет приличный IPS-дисплей с достаточно высоким разрешением, чтобы изображение выглядело четким. В левом верхнем углу присутствует вырез, и он чаще бросается в глаза, чем одиночный. Яркости хватает для комфортного использования на улице, а рамки кажутся тонкими, хотя нижняя больше, чем другие.
57
Дизайн и корпус
|Высота
|161.9 мм
|Ширина
|74.7 мм
|Толщина
|8.6 мм
|Вес
|190 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Лунное серебро, Звездное небо
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
89.4%
34
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 662
|Макс. частота
|2000 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
|Размер транзистора
|11 нанометров
|Графика
|Adreno 610
|Частота GPU
|600 МГц
|FLOPS
|~272 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
328
Geekbench 5 (многоядерный)
1340
AnTuTu Benchmark 9
122581
60
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Оболочка UI
|EMUI 11
73
Батарея
|Объем
|4300 мАч
|Мощность зарядки
|66 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (60% за 19 минут)
|Время полной зарядки
|0:40 ч.
66
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|9000 x 7000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|Количество объективов
|4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|Апертура
|f/2.0
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Камера оснащена сенсором с высоким разрешением, которому удается делать достойного качества снимки. Они характеризуются хорошей цветопередачей и детализацией. Ночной режим есть, и он неплохо справляется со своей функцией. Передняя камера немного отстает от основной – уровень шума здесь заметно выше.
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Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|13
|2G сети
|GSM 2/3/5/8 (850/900/1800/1900 МГц
|3G сети
|WCDMA 1/5/8
|4G сети
|LTE 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41
|Поддержка 5G
|Нет
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Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Июль 2021 года
|Дата начала продаж
|Июль 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания 66 Вт
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
- Пленка на экран
- Гарнитура
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nova 8i могут отличаться в зависимости от региона.