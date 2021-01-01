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Huawei Nova 8i

Huawei Nova 8i
Дисплей
67
Производительность
34
Батарея
73
Камера
66
Итоговая оценка
61
Класс Средний класс
Дата выхода Июль 2021 года
Дата начала продаж Июль 2021 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • IPS-экран с хорошим запасом яркости
  • Достойная камера на 64 мегапикселя
  • Поддерживает быструю зарядку до 66 Вт
  • Большой объем встроенной памяти
  • Не поддерживает 5G и 4K-съемку видео
  • Слабая фронтальная камера
  • Нет места для карты памяти MicroSD

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Нова 8i
67

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2376 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 391 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 89.4%
Особенности - DCI-P3
Максимальная яркость
490 нит

Huawei Nova 8i имеет приличный IPS-дисплей с достаточно высоким разрешением, чтобы изображение выглядело четким. В левом верхнем углу присутствует вырез, и он чаще бросается в глаза, чем одиночный. Яркости хватает для комфортного использования на улице, а рамки кажутся тонкими, хотя нижняя больше, чем другие.

57

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei Nova 8i
Высота 161.9 мм
Ширина 74.7 мм
Толщина 8.6 мм
Вес 190 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Лунное серебро, Звездное небо
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
89.4%
34

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей Нова 8i и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 662
Макс. частота 2000 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
Размер транзистора 11 нанометров
Графика Adreno 610
Частота GPU 600 МГц
FLOPS ~272 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
328
Geekbench 5 (многоядерный)
1340
AnTuTu Benchmark 9
122581
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60

Программное обеспечение

Операционная система Android 10
Оболочка UI EMUI 11
73

Батарея

Характеристики
Объем 4300 мАч
Мощность зарядки 66 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (60% за 19 минут)
Время полной зарядки 0:40 ч.
66

Камеры

Спецификации и тестирование камер Nova 8i
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9000 x 7000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264
Апертура f/2.0
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Камера оснащена сенсором с высоким разрешением, которому удается делать достойного качества снимки. Они характеризуются хорошей цветопередачей и детализацией. Ночной режим есть, и он неплохо справляется со своей функцией. Передняя камера немного отстает от основной – уровень шума здесь заметно выше.

75

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 13
2G сети GSM 2/3/5/8 (850/900/1800/1900 МГц
3G сети WCDMA 1/5/8
4G сети LTE 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41
Поддержка 5G Нет
60

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Июль 2021 года
Дата начала продаж Июль 2021 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания 66 Вт
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
- Пленка на экран
- Гарнитура
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nova 8i могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Huawei Nova 8i

Оценка пользователей

3.4 из 5 баллов (3 голосов)

Сравнения с конкурентами

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