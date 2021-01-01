Huawei Nova 8i имеет приличный IPS-дисплей с достаточно высоким разрешением, чтобы изображение выглядело четким. В левом верхнем углу присутствует вырез, и он чаще бросается в глаза, чем одиночный. Яркости хватает для комфортного использования на улице, а рамки кажутся тонкими, хотя нижняя больше, чем другие.