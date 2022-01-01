Huawei Nova 9 SE Дисплей 76 Производительность 38 Батарея 76 Камера 66 Итоговая оценка 65 Класс Средний класс Дата выхода Март 2022 года Дата начала продаж Март 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Удобный в эксплуатации благодаря небольшому весу

Огромный дисплей с высоким разрешением и частотой обновления 90 Гц

66-ваттный адаптер питания заряжает смартфон менее чем 1 час

Отличная камера со сверхширокоугольной съемкой

Имеется большой объем памяти как оперативной, так и постоянной Не поддерживает работу в сети пятого поколения

Нет поддержки сервисов Google

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Нова 9 SE

76 Экран Тип TFT LCD Размер 6.78 дюймов Разрешение 1080 x 2388 пикселей Соотношение сторон 19.5:9 Плотность пикселей 387 точек на дюйм Частота обновления 90 Гц Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 89.5% Особенности - DCI-P3 Максимальная яркость 497 нит

58 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Huawei Nova 9 SE Высота 164.64 мм Ширина 75.55 мм Толщина 7.94 мм Вес 191 грамм Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Синий, Черный, Белый Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 89.5%

38 Производительность Все характеристики чипа Хуавей Нова 9 SE и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 680 Макс. частота 2400 МГц CPU-ядер 8 (4 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 265 Silver (Cortex-A53)

- 4 ядра по 2.4 ГГц: Kryo 265 Gold (Cortex-A73) Размер транзистора 6 нанометров Графика Adreno 610 Оперативная память Объем ОЗУ 8 ГБ Тип памяти LPDDR4X Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ Тип накопителя UFS 2.1 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 512 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 384 Geekbench 5 (многоядерный) 1636 AnTuTu Benchmark 9 253094 CPU 73736 GPU 51302 Memory 71975 UX 56653 Total score 253094 3DMark Wild Life Performance 449 PCMark 3.0 score 6030 Источники: 3DMark [3]

68 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI EMUI 12

76 Батарея Характеристики Объем 4000 мАч Мощность зарядки 66 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (50% за 13 минут) Время полной зарядки 0:37 ч.

66 Камеры Спецификации и тестирование камер Nova 9 SE Основная камера Матрица 108 мегапикселей Разрешение фото 12000 x 9000 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Угол широкоугольного объектива 112° Количество объективов 4 (108 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) Основной объектив - 108 МП

- Апертура: f/1.9

- Размер пикселя: 0.7 микрон

- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.2

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 4608 x 3456 Апертура f/2.2 Фокусное расстояние 22 мм Тип сенсора CMOS Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

77 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5 Функции Bluetooth LE, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS NFC * Зависит от региона Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Да 2G сети GSM 2 / 3 / 5 / 8 3G сети WCDMA 1 / 2 / 5 / 8 4G сети LTE 1 / 3 / 5 / 7 / 8 / 20 / 28 / 34 / 38 / 39 / 40 / 41 Поддержка 5G Нет

52 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет Dolby Atmos Нет

Другое Класс Средний класс Дата выхода Март 2022 года Дата начала продаж Март 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM

- Прозрачный чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nova 9 SE могут отличаться в зависимости от региона.