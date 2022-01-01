Huawei Nova 9 SE
Дисплей
76
Производительность
38
Батарея
76
Камера
66
Итоговая оценка
65
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Март 2022 года
|Дата начала продаж
|Март 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Удобный в эксплуатации благодаря небольшому весу
- Огромный дисплей с высоким разрешением и частотой обновления 90 Гц
- 66-ваттный адаптер питания заряжает смартфон менее чем 1 час
- Отличная камера со сверхширокоугольной съемкой
- Имеется большой объем памяти как оперативной, так и постоянной
- Не поддерживает работу в сети пятого поколения
- Нет поддержки сервисов Google
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Нова 9 SE
76
Экран
|Тип
|TFT LCD
|Размер
|6.78 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2388 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|Плотность пикселей
|387 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|89.5%
|Особенности
|- DCI-P3
Максимальная яркость
497 нит
58
Дизайн и корпус
|Высота
|164.64 мм
|Ширина
|75.55 мм
|Толщина
|7.94 мм
|Вес
|191 грамм
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Белый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
89.5%
38
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 680
|Макс. частота
|2400 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 265 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Kryo 265 Gold (Cortex-A73)
|Размер транзистора
|6 нанометров
|Графика
|Adreno 610
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
384
Geekbench 5 (многоядерный)
1636
AnTuTu Benchmark 9
253094
|CPU
|73736
|GPU
|51302
|Memory
|71975
|UX
|56653
|Total score
|253094
3DMark Wild Life Performance
449
|PCMark 3.0 score
|6030
Источники: 3DMark [3]
68
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Оболочка UI
|EMUI 12
76
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|66 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 13 минут)
|Время полной зарядки
|0:37 ч.
66
Камеры
|Матрица
|108 мегапикселей
|Разрешение фото
|12000 x 9000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Угол широкоугольного объектива
|112°
|Количество объективов
|4 (108 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|Апертура
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|22 мм
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
77
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Зависит от региона
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|2G сети
|GSM 2 / 3 / 5 / 8
|3G сети
|WCDMA 1 / 2 / 5 / 8
|4G сети
|LTE 1 / 3 / 5 / 7 / 8 / 20 / 28 / 34 / 38 / 39 / 40 / 41
|Поддержка 5G
|Нет
52
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Март 2022 года
|Дата начала продаж
|Март 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nova 9 SE могут отличаться в зависимости от региона.