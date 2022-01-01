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Huawei Nova 9 SE

Huawei Nova 9 SE
Дисплей
76
Производительность
38
Батарея
76
Камера
66
Итоговая оценка
65
Класс Средний класс
Дата выхода Март 2022 года
Дата начала продаж Март 2022 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Удобный в эксплуатации благодаря небольшому весу
  • Огромный дисплей с высоким разрешением и частотой обновления 90 Гц
  • 66-ваттный адаптер питания заряжает смартфон менее чем 1 час
  • Отличная камера со сверхширокоугольной съемкой
  • Имеется большой объем памяти как оперативной, так и постоянной
  • Не поддерживает работу в сети пятого поколения
  • Нет поддержки сервисов Google

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Нова 9 SE
76

Экран

Тип TFT LCD
Размер 6.78 дюймов
Разрешение 1080 x 2388 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 387 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 89.5%
Особенности - DCI-P3
Максимальная яркость
497 нит
58

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei Nova 9 SE
Высота 164.64 мм
Ширина 75.55 мм
Толщина 7.94 мм
Вес 191 грамм
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
89.5%
38

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей Нова 9 SE и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 680
Макс. частота 2400 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 265 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Kryo 265 Gold (Cortex-A73)
Размер транзистора 6 нанометров
Графика Adreno 610
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
384
Geekbench 5 (многоядерный)
1636
AnTuTu Benchmark 9
253094
CPU 73736
GPU 51302
Memory 71975
UX 56653
Total score 253094
3DMark Wild Life Performance
449
PCMark 3.0 score 6030
Источники: 3DMark [3]
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68

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI EMUI 12
76

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч
Мощность зарядки 66 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 13 минут)
Время полной зарядки 0:37 ч.
66

Камеры

Спецификации и тестирование камер Nova 9 SE
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей
Разрешение фото 12000 x 9000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Угол широкоугольного объектива 112°
Количество объективов 4 (108 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456
Апертура f/2.2
Фокусное расстояние 22 мм
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
77

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Зависит от региона
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Да
2G сети GSM 2 / 3 / 5 / 8
3G сети WCDMA 1 / 2 / 5 / 8
4G сети LTE 1 / 3 / 5 / 7 / 8 / 20 / 28 / 34 / 38 / 39 / 40 / 41
Поддержка 5G Нет
52

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Март 2022 года
Дата начала продаж Март 2022 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nova 9 SE могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4.3 из 5 баллов (4 голосов)

Сравнения с конкурентами

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