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Huawei Nova Y61

Huawei Nova Y61
Дисплей
61
Производительность
17
Батарея
75
Камера
53
Итоговая оценка
53
Класс Средний класс
Дата выхода Ноябрь 2022 года
Дата начала продаж Ноябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Небольшие габариты и вес, учитывая немаленький дисплей
  • Камера имеет макро и портретную съемку
  • Установлена большая батарея с поддержкой быстрой зарядки
  • Встроенный в кнопку питания сканер отпечатков оказался удобным в использовании
  • Поддерживает работу NFC
  • Нет предустановленных сервисов Google
  • Из-за небольшого разрешения экрана плотность пикселей составляет всего 269 точек на дюйм

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Нова Y61
61

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.52 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 269 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Макс. заявленная яркость 450 нит
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82.4%
53

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei Nova Y61
Высота 164.28 мм
Ширина 75.8 мм
Толщина 8.94 мм
Вес 188 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
82.4%
17

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей Нова Y61 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio P35
Макс. частота 2300 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 12 нанометров
Графика IMG PowerVR GE8320
Частота GPU 680 МГц
FLOPS ~44.8 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
171
Geekbench 5 (многоядерный)
985
AnTuTu Benchmark 9
205640
CPU 58875
GPU 40728
Memory 48545
UX 57210
Total score 205640
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu
62

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
Оболочка UI EMUI 12
75

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (47% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:45 ч.
53

Камеры

Спецификации и тестирование камер Nova Y61
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944
Апертура f/2.2
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
64

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 7
2G сети GSM Bands 2/3/5/8 (850/900/1800/1900 MHz)
3G сети WCDMA Bands 1/2/5/8
4G сети LTE Bands 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41
Поддержка 5G Нет
60

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Ноябрь 2022 года
Дата начала продаж Ноябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nova Y61 могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

2.5 из 5 баллов (2 голосов)

Сравнения с конкурентами

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