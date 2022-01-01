Huawei Nova Y61
Дисплей
61
Производительность
17
Батарея
75
Камера
53
Итоговая оценка
53
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Ноябрь 2022 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Небольшие габариты и вес, учитывая немаленький дисплей
- Камера имеет макро и портретную съемку
- Установлена большая батарея с поддержкой быстрой зарядки
- Встроенный в кнопку питания сканер отпечатков оказался удобным в использовании
- Поддерживает работу NFC
- Нет предустановленных сервисов Google
- Из-за небольшого разрешения экрана плотность пикселей составляет всего 269 точек на дюйм
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Нова Y61
61
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.52 дюймов
|Разрешение
|720 x 1600 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|269 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Макс. заявленная яркость
|450 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|82.4%
53
Дизайн и корпус
|Высота
|164.28 мм
|Ширина
|75.8 мм
|Толщина
|8.94 мм
|Вес
|188 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Синий, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
82.4%
17
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio P35
|Макс. частота
|2300 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A53
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|IMG PowerVR GE8320
|Частота GPU
|680 МГц
|FLOPS
|~44.8 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64 ГБ
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
171
Geekbench 5 (многоядерный)
985
AnTuTu Benchmark 9
205640
|CPU
|58875
|GPU
|40728
|Memory
|48545
|UX
|57210
|Total score
|205640
62
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|Оболочка UI
|EMUI 12
75
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|22.5 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (47% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:45 ч.
53
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8192 x 6144
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Количество объективов
|3 (50 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2592 x 1944
|Апертура
|f/2.2
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
64
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|7
|2G сети
|GSM Bands 2/3/5/8 (850/900/1800/1900 MHz)
|3G сети
|WCDMA Bands 1/2/5/8
|4G сети
|LTE Bands 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41
|Поддержка 5G
|Нет
60
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Ноябрь 2022 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nova Y61 могут отличаться в зависимости от региона.