Huawei Nova Y61 Дисплей 61 Производительность 17 Батарея 75 Камера 53 Итоговая оценка 53 Класс Средний класс Дата выхода Ноябрь 2022 года Дата начала продаж Ноябрь 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Небольшие габариты и вес, учитывая немаленький дисплей

Камера имеет макро и портретную съемку

Установлена большая батарея с поддержкой быстрой зарядки

Встроенный в кнопку питания сканер отпечатков оказался удобным в использовании

Поддерживает работу NFC Нет предустановленных сервисов Google

Из-за небольшого разрешения экрана плотность пикселей составляет всего 269 точек на дюйм

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Нова Y61

61 Экран Тип IPS LCD Размер 6.52 дюймов Разрешение 720 x 1600 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 269 точек на дюйм Частота обновления 60 Гц Макс. заявленная яркость 450 нит Поддержка HDR Нет Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 82.4%

53 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Huawei Nova Y61 Высота 164.28 мм Ширина 75.8 мм Толщина 8.94 мм Вес 188 граммов Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Черный, Синий, Зеленый Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 82.4%

17 Производительность Все характеристики чипа Хуавей Нова Y61 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Helio P35 Макс. частота 2300 МГц CPU-ядер 8 (4 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A53

- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A53 Размер транзистора 12 нанометров Графика IMG PowerVR GE8320 Частота GPU 680 МГц FLOPS ~44.8 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 4, 6 ГБ Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 64 ГБ Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 512 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 171 Geekbench 5 (многоядерный) 985 AnTuTu Benchmark 9 205640 CPU 58875 GPU 40728 Memory 48545 UX 57210 Total score 205640

62 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI EMUI 12

75 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 22.5 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (47% за 30 минут) Время полной зарядки 1:45 ч.

53 Камеры Спецификации и тестирование камер Nova Y61 Основная камера Матрица 50 мегапикселей Разрешение фото 8192 x 6144 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Замедленная съемка Нет Количество объективов 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.8

- Фазовый автофокус

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке" Селфи камера Количество мегапикселей 5 мегапикселей Разрешение фото 2592 x 1944 Апертура f/2.2 Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

64 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.1 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 7 2G сети GSM Bands 2/3/5/8 (850/900/1800/1900 MHz) 3G сети WCDMA Bands 1/2/5/8 4G сети LTE Bands 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41 Поддержка 5G Нет

60 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Нет Dolby Atmos Нет

Другое Класс Средний класс Дата выхода Ноябрь 2022 года Дата начала продаж Ноябрь 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель USB Type-C

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

- Прозрачный чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nova Y61 могут отличаться в зависимости от региона.