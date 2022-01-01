Huawei Nova Y70 Дисплей 59 Производительность 26 Батарея 85 Камера 61 Итоговая оценка 58 Класс Средний класс Дата выхода Апрель 2022 года Дата начала продаж Май 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Крупная IPS-панель с хорошей цветопередачей

Тройная камера со сверхширокоугольной съемкой

6000 мАч обеспечивают полных 2 дня автономной работы

Поддерживает быструю зарядку HD-разрешения мало для такого большого дисплея

Гибридный лоток вынуждает выбирать между второй SIM-картой и microSD

Нет сервисов Google, а значит магазина приложений Play Маркет

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Нова Y70

59 Экран Тип IPS LCD Размер 6.75 дюймов Разрешение 720 x 1600 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 260 точек на дюйм Частота обновления 60 Гц Макс. заявленная яркость 450 нит Поддержка HDR Нет Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 84.1% Особенности - DCI-P3

52 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Huawei Nova Y70 Высота 168.3 мм Ширина 77.7 мм Толщина 8.98 мм Вес 199 граммов Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Синий, Черный, Белый Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 84.1%

26 Производительность Все характеристики чипа Хуавей Нова Y70 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет HiSilicon Kirin 710A Макс. частота 2000 МГц CPU-ядер 8 (4 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53

- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A73 Кэш L3 1 МБ Размер транзистора 12 нанометров Графика Mali-G51 MP4 Частота GPU 650 МГц FLOPS ~225 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 4 ГБ Тип памяти LPDDR4X Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 64, 128 ГБ Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 512 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 294 Geekbench 5 (многоядерный) 1390 AnTuTu Benchmark 9 201909 CPU 62828 GPU 32042 Memory 55674 UX 52410 Total score 201909

68 Программное обеспечение Операционная система Android 10 (С обновлением до Android 11) Оболочка UI EMUI 12

85 Батарея Характеристики Объем 6000 мАч Мощность зарядки 22.5 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (50% за 50 минут) Время полной зарядки 2:30 ч.

61 Камеры Спецификации и тестирование камер Nova Y70 Основная камера Матрица 48 мегапикселей Разрешение фото 8000 x 6000 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 60 кадров/c Угол широкоугольного объектива 120° Количество объективов 3 (48 МП + 5 МП + 2 МП) Основной объектив - 48 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 5 МП

- Апертура: f/2.2

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 8 мегапикселей Разрешение фото 3264 x 2448 Апертура f/2.0 Тип сенсора CMOS Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

67 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.1 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Да LTE Cat * 12 2G сети GSM B2/B3/B5/B8 3G сети WCDMA B1/B2/B4/B5/B8 4G сети LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B13/B28/B66/B26 Поддержка 5G Нет

60 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Нет Dolby Atmos Нет

Другое Класс Средний класс Дата выхода Апрель 2022 года Дата начала продаж Май 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

- Прозрачный чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nova Y70 могут отличаться в зависимости от региона.