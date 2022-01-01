Huawei Nova Y70
Дисплей
59
Производительность
26
Батарея
85
Камера
61
Итоговая оценка
58
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Апрель 2022 года
|Дата начала продаж
|Май 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Крупная IPS-панель с хорошей цветопередачей
- Тройная камера со сверхширокоугольной съемкой
- 6000 мАч обеспечивают полных 2 дня автономной работы
- Поддерживает быструю зарядку
- HD-разрешения мало для такого большого дисплея
- Гибридный лоток вынуждает выбирать между второй SIM-картой и microSD
- Нет сервисов Google, а значит магазина приложений Play Маркет
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Нова Y70
59
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.75 дюймов
|Разрешение
|720 x 1600 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|260 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Макс. заявленная яркость
|450 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|84.1%
|Особенности
|- DCI-P3
52
Дизайн и корпус
|Высота
|168.3 мм
|Ширина
|77.7 мм
|Толщина
|8.98 мм
|Вес
|199 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Белый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
84.1%
26
Производительность
|Чипсет
|HiSilicon Kirin 710A
|Макс. частота
|2000 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A73
|Кэш L3
|1 МБ
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|Mali-G51 MP4
|Частота GPU
|650 МГц
|FLOPS
|~225 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
294
Geekbench 5 (многоядерный)
1390
AnTuTu Benchmark 9
201909
|CPU
|62828
|GPU
|32042
|Memory
|55674
|UX
|52410
|Total score
|201909
68
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10 (С обновлением до Android 11)
|Оболочка UI
|EMUI 12
85
Батарея
|Объем
|6000 мАч
|Мощность зарядки
|22.5 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 50 минут)
|Время полной зарядки
|2:30 ч.
61
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|Количество объективов
|3 (48 МП + 5 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
67
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat*
|12
|2G сети
|GSM B2/B3/B5/B8
|3G сети
|WCDMA B1/B2/B4/B5/B8
|4G сети
|LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B13/B28/B66/B26
|Поддержка 5G
|Нет
60
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Апрель 2022 года
|Дата начала продаж
|Май 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nova Y70 могут отличаться в зависимости от региона.