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Huawei Nova Y70

Huawei Nova Y70
Дисплей
59
Производительность
26
Батарея
85
Камера
61
Итоговая оценка
58
Класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2022 года
Дата начала продаж Май 2022 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Крупная IPS-панель с хорошей цветопередачей
  • Тройная камера со сверхширокоугольной съемкой
  • 6000 мАч обеспечивают полных 2 дня автономной работы
  • Поддерживает быструю зарядку
  • HD-разрешения мало для такого большого дисплея
  • Гибридный лоток вынуждает выбирать между второй SIM-картой и microSD
  • Нет сервисов Google, а значит магазина приложений Play Маркет

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Нова Y70
59

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.75 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 260 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Макс. заявленная яркость 450 нит
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.1%
Особенности - DCI-P3
52

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei Nova Y70
Высота 168.3 мм
Ширина 77.7 мм
Толщина 8.98 мм
Вес 199 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
84.1%
26

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей Нова Y70 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 710A
Макс. частота 2000 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A73
Кэш L3 1 МБ
Размер транзистора 12 нанометров
Графика Mali-G51 MP4
Частота GPU 650 МГц
FLOPS ~225 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
294
Geekbench 5 (многоядерный)
1390
AnTuTu Benchmark 9
201909
CPU 62828
GPU 32042
Memory 55674
UX 52410
Total score 201909
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68

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 (С обновлением до Android 11)
Оболочка UI EMUI 12
85

Батарея

Характеристики
Объем 6000 мАч
Мощность зарядки 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 50 минут)
Время полной зарядки 2:30 ч.
61

Камеры

Спецификации и тестирование камер Nova Y70
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 3 (48 МП + 5 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.0
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
67

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat* 12
2G сети GSM B2/B3/B5/B8
3G сети WCDMA B1/B2/B4/B5/B8
4G сети LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B13/B28/B66/B26
Поддержка 5G Нет
60

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2022 года
Дата начала продаж Май 2022 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nova Y70 могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (1 голосов)

Сравнения с конкурентами

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