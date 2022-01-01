Huawei Nova Y90 Дисплей 75 Производительность 39 Батарея 84 Камера 59 Итоговая оценка 62 Класс Средний класс Дата выхода Июнь 2022 года Дата начала продаж Июль 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Крупный IPS-дисплей с частотой обновления 90 Гц

Неплохая тройная основная камера

Батарея имеет солидную емкость и приличную скорость зарядки

Имеет высокую отзывчивость и хорошую производительность Нет предустановленного магазина приложений Google Play Маркет

Отсутствует возможность сверхширокоугольной съемки

Виртуальный датчик приближения работает со сбоями

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Нова Y90

75 Экран Тип IPS LCD Размер 6.7 дюймов Разрешение 1080 x 2388 пикселей Плотность пикселей 391 точек на дюйм Частота обновления 90 Гц Макс. заявленная яркость 500 нит Поддержка HDR Нет Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 89.1% Особенности - DCI-P3

57 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Huawei Nova Y90 Высота 163.3 мм Ширина 74.7 мм Толщина 8.4 мм Вес 195 граммов Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Синий, Белый, Зеленый, Черный Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 89.1%

39 Производительность Все характеристики чипа Хуавей Нова Y90 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 680 Макс. частота 2400 МГц CPU-ядер 8 (4 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 265 Silver (Cortex-A53)

- 4 ядра по 2.4 ГГц: Kryo 265 Gold (Cortex-A73) Размер транзистора 6 нанометров Графика Adreno 610 Частота GPU 1114 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 4, 6, 8 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128 ГБ Тип накопителя UFS 2.2 Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 386 Geekbench 5 (многоядерный) 1656 AnTuTu Benchmark 9 224658 CPU 52536 GPU 50648 Memory 61538 UX 58026 Total score 224658

36 Программное обеспечение Операционная система Android Оболочка UI EMUI 12

84 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 40 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Время полной зарядки 1:28 ч.

59 Камеры Спецификации и тестирование камер Nova Y90 Основная камера Матрица 50 мегапикселей Разрешение фото 8192 x 6144 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Количество объективов 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.8

- Размер пикселя: 0.7 микрон

- Фазовый автофокус

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 8 мегапикселей Разрешение фото 3264 x 2448 Апертура f/2.0 Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

76 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 18 2G сети GSM B2/B3/B5/B8 3G сети WCDMA B1/B2/B5/B8 4G сети LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 Поддержка 5G Нет

60 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Нет Dolby Atmos Нет

Другое Класс Средний класс Дата выхода Июнь 2022 года Дата начала продаж Июль 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель USB Type-C

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

- Прозрачный чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nova Y90 могут отличаться в зависимости от региона.