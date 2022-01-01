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Huawei Nova Y90

Huawei Nova Y90
Дисплей
75
Производительность
39
Батарея
84
Камера
59
Итоговая оценка
62
Класс Средний класс
Дата выхода Июнь 2022 года
Дата начала продаж Июль 2022 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Крупный IPS-дисплей с частотой обновления 90 Гц
  • Неплохая тройная основная камера
  • Батарея имеет солидную емкость и приличную скорость зарядки
  • Имеет высокую отзывчивость и хорошую производительность
  • Нет предустановленного магазина приложений Google Play Маркет
  • Отсутствует возможность сверхширокоугольной съемки
  • Виртуальный датчик приближения работает со сбоями

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Нова Y90
75

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2388 пикселей
Плотность пикселей 391 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 89.1%
Особенности - DCI-P3
57

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei Nova Y90
Высота 163.3 мм
Ширина 74.7 мм
Толщина 8.4 мм
Вес 195 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Белый, Зеленый, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
89.1%
39

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей Нова Y90 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 680
Макс. частота 2400 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 265 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Kryo 265 Gold (Cortex-A73)
Размер транзистора 6 нанометров
Графика Adreno 610
Частота GPU 1114 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
386
Geekbench 5 (многоядерный)
1656
AnTuTu Benchmark 9
224658
CPU 52536
GPU 50648
Memory 61538
UX 58026
Total score 224658
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36

Программное обеспечение

Операционная система Android
Оболочка UI EMUI 12
84

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 40 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:28 ч.
59

Камеры

Спецификации и тестирование камер Nova Y90
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Количество объективов 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.0
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
76

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 18
2G сети GSM B2/B3/B5/B8
3G сети WCDMA B1/B2/B5/B8
4G сети LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28
Поддержка 5G Нет
60

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Июнь 2022 года
Дата начала продаж Июль 2022 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nova Y90 могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

5 из 5 баллов (1 голосов)

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