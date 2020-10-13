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Huawei P Smart (2019)

Huawei P Smart (2019)
Дисплей
62
Производительность
33
Батарея
61
Камера
54
Итоговая оценка
55
Класс Средний класс
Дата выхода Декабрь 2018 года
Дата начала продаж Декабрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Небольшой вес относительно размера экрана
  • Программные фишки для улучшения качества изображения
  • Автономная работа
  • Быстрая зарядка
  • Android Pay
  • Поверхность подвержена царапинам
  • Отсутствует оптическая стабилизация
  • Не поддерживает запись 4K-видео

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей П Смарт (2019)
62

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.21 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 415 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.37%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
432 нит

Если посмотреть на отзывы о Хуавей П Смарт (2019), можно догадаться, что его экран заслуживает отдельного внимания. 6.21-дюймовая панель имеет идеальные углы обзора и цветопередачу. Приятным бонусом является то, что изображение не выгорает под ярким светом.

49

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei P Smart (2019)
Инфо
Высота 155.2 мм
Ширина 73.4 мм
Толщина 8 мм
Вес 160 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
83.37%

Huawei P Smart (2019) получился очень привлекательным. Его задняя панель выполнена из премиального металла и отражает свет, как зеркало. Передняя панель защищена прочным стеклом Gorilla Glass, которое отлично противостоит царапинам.

33

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей П Смарт (2019) и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 710
Архитектура 4 ядра по 2.2 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 2200 МГц
Размер транзистора 12 нанометров
Графика Mali-G51 MP4
GPU-ядер 4
Частота GPU 1000 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4
Частота памяти 1666 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
946
Geekbench 4.4 (многоядерный)
3600
Geekbench 5 (одноядерный)
321
Geekbench 5 (многоядерный)
1331
AnTuTu Benchmark 7
136921
AnTuTu Benchmark 8
152334

Аппарат работает на 8-ядерном процессоре, который не разочарует своим быстродействием. Характеристики памяти тоже достойные: конфигурация 3/64ГБ подойдет большинству потребителей. Если встроенного накопителя будет недостаточно, тогда используйте карту памяти объемом до 512 ГБ. Проблема в том, что такие большие карты microSD очень дорогие.

67

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0
Оболочка UI EMUI 9
Размер системы из коробки 9 ГБ
61

Батарея

Характеристики
Объем 3400 мАч
Мощность зарядки 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:04 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
10:06 ч.
Время просмотра видео
11:11 ч.
Время разговора (3G)
24:45 ч.
54

Камеры

Спецификации и тестирование камер P Smart (2019)
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 2 (13 МП + 2 MP)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
Особенности - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.0
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
62

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 6
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 900, LTE 2300, LTE 2500
67

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет
Тесты динамиков
Голос
69 дБ
Музыка
73 дБ
Звонок
86 дБ

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Декабрь 2018 года
Дата начала продаж Декабрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.83 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Силиконовый кейс
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации P Smart (2019) могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Huawei P Smart (2019)

Оценка пользователей

3.5 из 5 баллов (39 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (2)

Андрей 13 октября 2020 20:41
А в целом Huawei p smart 2019 действительно хороший середняк, так что кто пожелает прикупить, вот честно, рекомендую. Это сугубо моя оценка. Сам проверил.
0 Ответить
Андрей 13 октября 2020 20:38
Данный смартик стоит вобщем-то 11000, даже подешевле 10000, как-то так исходя из сегодняшних цен по сравнению с другими устройствами. Например редмик 9 можно взять за 9800 около этого плюс минус, а он скажу, помощнее будет, и камеры и Helio G80 камень то посильнее kirin 710. Вообщем как-то так.
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