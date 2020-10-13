Тесты в бенчмарках

Аппарат работает на 8-ядерном процессоре, который не разочарует своим быстродействием. Характеристики памяти тоже достойные: конфигурация 3/64ГБ подойдет большинству потребителей. Если встроенного накопителя будет недостаточно, тогда используйте карту памяти объемом до 512 ГБ. Проблема в том, что такие большие карты microSD очень дорогие.