Huawei P Smart 2020
Дисплей
67
Производительность
36
Батарея
61
Камера
59
Итоговая оценка
59
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Апрель 2020 года
|Дата начала продаж
|Май 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Небольшие габариты - тонкий корпус
- Экран с высокой плотностью пикселей
- Быстрая память UFS 2.1
- Имеется NFC для бесконтактной оплаты
- Старый процессор Kirin 710F
- Нет быстрой зарядки
- Слабая фронтальная камера
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей П Смарт 2020
67
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.21 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|Плотность пикселей
|415 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|83.1%
Тесты дисплея
Максимальная яркость
480 нит
53
Дизайн и корпус
|Высота
|155.2 мм
|Ширина
|73.4 мм
|Толщина
|8 мм
|Вес
|160 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
83.1%
Huawei P Smart 2020 получил свежий внешний вид, хотя U-образный вырез в экране ему достался от предшественника. Сенсор отпечатков пальцев находится сзади, для ежедневной разблокировки экрана им удобно пользоваться.
36
Производительность
|Чипсет
|HiSilicon Kirin 710F
|Архитектура
|4 ядра по 2.2 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2200 МГц
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|Mali-G51 MP4
|GPU-ядер
|4
|Частота GPU
|1000 МГц
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4
|Частота памяти
|1666 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 4.4 (одноядерный)
958
Geekbench 4.4 (многоядерный)
3639
Geekbench 5 (одноядерный)
329
Geekbench 5 (многоядерный)
1337
AnTuTu Benchmark 7
138613
AnTuTu Benchmark 8
158920
Производительность у смартфона весьма посредственная, и в этом нет ничего удивительно, если вспомнить, что там используется старый процессор Kirin 710F. 4 ГБ оперативной памяти хватает для любых мобильных задач.
Рейтинг телефонов в AnTuTu - 279 место
67
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0
|Оболочка UI
|EMUI 9.1
|Размер системы из коробки
|12 ГБ
61
Батарея
|Объем
|3400 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|2:04 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
59
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|480 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|2 (13 МП + 2 MP)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
|Особенности
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|Тип сенсора
|BSI CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Основная камера снимает хорошо, а вот фронтальная сильно уступает. Картинка без стабилизации постоянно “плавает”, четкости не хватает. Автофокус тоже работает недостаточно хорошо.
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Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat
|6
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 900, LTE 2300, LTE 2500
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Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Апрель 2020 года
|Дата начала продаж
|Май 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации P Smart 2020 могут отличаться в зависимости от региона.
Цены на Huawei P Smart 2020
Оценка пользователей
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