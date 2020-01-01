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Huawei P Smart 2020

Huawei P Smart 2020
Дисплей
67
Производительность
36
Батарея
61
Камера
59
Итоговая оценка
59
Класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2020 года
Дата начала продаж Май 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Небольшие габариты - тонкий корпус
  • Экран с высокой плотностью пикселей
  • Быстрая память UFS 2.1
  • Имеется NFC для бесконтактной оплаты
  • Старый процессор Kirin 710F
  • Нет быстрой зарядки
  • Слабая фронтальная камера

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей П Смарт 2020
67

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.21 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 415 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.1%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
480 нит
53

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei P Smart 2020
Инфо
Высота 155.2 мм
Ширина 73.4 мм
Толщина 8 мм
Вес 160 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
83.1%

Huawei P Smart 2020 получил свежий внешний вид, хотя U-образный вырез в экране ему достался от предшественника. Сенсор отпечатков пальцев находится сзади, для ежедневной разблокировки экрана им удобно пользоваться.

36

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей П Смарт 2020 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 710F
Архитектура 4 ядра по 2.2 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 2200 МГц
Размер транзистора 12 нанометров
Графика Mali-G51 MP4
GPU-ядер 4
Частота GPU 1000 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4
Частота памяти 1666 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
958
Geekbench 4.4 (многоядерный)
3639
Geekbench 5 (одноядерный)
329
Geekbench 5 (многоядерный)
1337
AnTuTu Benchmark 7
138613
AnTuTu Benchmark 8
158920

Производительность у смартфона весьма посредственная, и в этом нет ничего удивительно, если вспомнить, что там используется старый процессор Kirin 710F. 4 ГБ оперативной памяти хватает для любых мобильных задач.

67

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0
Оболочка UI EMUI 9.1
Размер системы из коробки 12 ГБ
61

Батарея

Характеристики
Объем 3400 мАч
Мощность зарядки 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:04 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
59

Камеры

Спецификации и тестирование камер P Smart 2020
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (13 МП + 2 MP)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
Особенности - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.0
Тип сенсора BSI CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Основная камера снимает хорошо, а вот фронтальная сильно уступает. Картинка без стабилизации постоянно “плавает”, четкости не хватает. Автофокус тоже работает недостаточно хорошо.

62

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 6
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 900, LTE 2300, LTE 2500
59

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2020 года
Дата начала продаж Май 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации P Smart 2020 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Huawei P Smart 2020

Оценка пользователей

3.3 из 5 баллов (16 голосов)

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