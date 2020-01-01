Huawei P Smart 2021 выглядит дороже, чем есть на самом деле благодаря круглому вырезу по центру экрана. Разговорный динамик поместился на верхней рамке дисплея, которая выглядит очень тонкой. Остальные рамки тоже тонкие, кроме нижней – она заметно больше. Корпус хоть и пластиковый, но никакого дискомфорта во время эксплуатации это не вызывает.