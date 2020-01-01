Huawei P Smart 2021
Дисплей
70
Производительность
39
Батарея
85
Камера
64
Итоговая оценка
65
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Сентябрь 2020 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
Преимущества и недостатки
- Приличный дизайн – небольшой вырез круглой формы в дисплее
- Целых 4 сенсора основной камеры
- Много свободного места в памяти смартфона
- Емкая батарея и 22.5-ваттное зарядное устройств в комплекте
- Смартфон лишен поддержки Play Маркета
- Качество фотографий сильно зависит от освещения
- Процессор вышел достаточно давно, поэтому скоро потеряет актуальность
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей П Смарт 2020
70
Экран
|Тип
|TFT LCD
|Размер
|6.67 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|395 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|84.3%
53
Дизайн и корпус
|Высота
|165.7 мм
|Ширина
|76.9 мм
|Толщина
|9.3 мм
|Вес
|206 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Ярко-зеленый, Полночный черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
84.3%
Huawei P Smart 2021 выглядит дороже, чем есть на самом деле благодаря круглому вырезу по центру экрана. Разговорный динамик поместился на верхней рамке дисплея, которая выглядит очень тонкой. Остальные рамки тоже тонкие, кроме нижней – она заметно больше. Корпус хоть и пластиковый, но никакого дискомфорта во время эксплуатации это не вызывает.
39
Производительность
|Чипсет
|HiSilicon Kirin 710A
|Архитектура
|4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2000 МГц
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|Mali-G51 MP4
|GPU-ядер
|4
|Частота GPU
|1000 МГц
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 4.4 (одноядерный)
1547
Geekbench 4.4 (многоядерный)
5341
Geekbench 5 (одноядерный)
330
Geekbench 5 (многоядерный)
1322
AnTuTu Benchmark 7
133492
AnTuTu Benchmark 8
189664
77
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Оболочка UI
|EMUI 10.1
85
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|22.5 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
64
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|Количество объективов
|4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|Тип сенсора
|BSI CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Камера в смартфоне вполне стандартная по качеству, но функционал удивляет. Основная на 48 МП фотографирует лучше других, хотя уровень шума в помещении больше, чем хотелось бы. Сверхширокоугольная имеет угол охвата 120 градусов, и если фотографировать при дневном освещении, то результат вас наверняка устроит.
69
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|12
|2G сети
|GSM B2/B3/B5/B8
|3G сети
|UMTS B1/B2/B5/B8
|4G сети
|LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B38
59
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Сентябрь 2020 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Пленка на экран
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации P Smart 2021 могут отличаться в зависимости от региона.