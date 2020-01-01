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Huawei P Smart 2021

Huawei P Smart 2021
Дисплей
70
Производительность
39
Батарея
85
Камера
64
Итоговая оценка
65
Класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2020 года
Дата начала продаж Ноябрь 2020 года
Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки

  • Приличный дизайн – небольшой вырез круглой формы в дисплее
  • Целых 4 сенсора основной камеры
  • Много свободного места в памяти смартфона
  • Емкая батарея и 22.5-ваттное зарядное устройств в комплекте
  • Смартфон лишен поддержки Play Маркета
  • Качество фотографий сильно зависит от освещения
  • Процессор вышел достаточно давно, поэтому скоро потеряет актуальность

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей П Смарт 2020
70

Экран

Тип TFT LCD
Размер 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.3%
53

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei P Smart 2021
Инфо
Высота 165.7 мм
Ширина 76.9 мм
Толщина 9.3 мм
Вес 206 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Ярко-зеленый, Полночный черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
84.3%

Huawei P Smart 2021 выглядит дороже, чем есть на самом деле благодаря круглому вырезу по центру экрана. Разговорный динамик поместился на верхней рамке дисплея, которая выглядит очень тонкой. Остальные рамки тоже тонкие, кроме нижней – она заметно больше. Корпус хоть и пластиковый, но никакого дискомфорта во время эксплуатации это не вызывает.

39

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей П Смарт 2020 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 710A
Архитектура 4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex A53)
CPU ядер 8
Частота 2000 МГц
Размер транзистора 12 нанометров
Графика Mali-G51 MP4
GPU-ядер 4
Частота GPU 1000 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1547
Geekbench 4.4 (многоядерный)
5341
Geekbench 5 (одноядерный)
330
Geekbench 5 (многоядерный)
1322
AnTuTu Benchmark 7
133492
AnTuTu Benchmark 8
189664
77

Программное обеспечение

Операционная система Android 10
Оболочка UI EMUI 10.1
85

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да
64

Камеры

Спецификации и тестирование камер P Smart 2021
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.0
Тип сенсора BSI CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Камера в смартфоне вполне стандартная по качеству, но функционал удивляет. Основная на 48 МП фотографирует лучше других, хотя уровень шума в помещении больше, чем хотелось бы. Сверхширокоугольная имеет угол охвата 120 градусов, и если фотографировать при дневном освещении, то результат вас наверняка устроит.

69

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 12
2G сети GSM B2/B3/B5/B8
3G сети UMTS B1/B2/B5/B8
4G сети LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B38
59

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2020 года
Дата начала продаж Ноябрь 2020 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Пленка на экран
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации P Smart 2021 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Huawei P Smart 2021

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (1 голосов)

Сравнения с конкурентами

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