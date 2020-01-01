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Huawei P Smart S

Huawei P Smart S
Дисплей
74
Производительность
40
Батарея
67
Камера
67
Итоговая оценка
65
Класс Средний класс
Дата выхода Июнь 2020 года
Дата начала продаж Июнь 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • 48-мегапиксельная камера и сверхширокоугольная съемка
  • Яркий дизайн и относительно небольшие габариты
  • Встроенный в экран сканер отпечатков пальцев
  • Отличный OLED-дисплей
  • Заряжается достаточно долго
  • Нет инфракрасного порта
  • Отсутствует поддержка сервисов Google – не работает бесконтактная оплата

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей P Смарт С
74

Экран

Тип OLED
Размер 6.3 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 418 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.2%
54

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei P Smart S
Инфо
Высота 157.4 мм
Ширина 73.2 мм
Толщина 7.8 мм
Вес 163 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
83.2%

Huawei P Smart S получил яркий дизайн, который характеризуется привлекательными тонами цветов и градиентным оформлением. Корпус весом 163 грамма считается легким, а также компактным как по высоте, так и по ширине. Толщина 7.8 мм тоже считается достойной.

40

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей P Смарт С и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 710F
Архитектура 4 ядра по 2.2 ГГц (Cortex A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex A53)
CPU ядер 8
Частота 2200 МГц
Размер транзистора 12 нанометров
Графика Mali-G51 MP4
GPU-ядер 4
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1833 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти Nano Memory
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1538
Geekbench 4.4 (многоядерный)
5403
Geekbench 5 (одноядерный)
329
Geekbench 5 (многоядерный)
1361
AnTuTu Benchmark 7
132776
AnTuTu Benchmark 8
185570
77

Программное обеспечение

Операционная система Android 10
Оболочка UI EMUI 10.1
67

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:50 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
67

Камеры

Спецификации и тестирование камер P Smart S
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 3 (48 МП + 8 MP + 2 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264
Апертура f/2.0
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Камера на 48 МП снимает хорошо, однако без оптической стабилизации снять в движении очень сложно. Зато цветопередача здесь прекрасная, детализация тоже неплохая. Фронталка на 16 мегапикселей справляется со своей задачей достаточно хорошо, хотя вечерние кадры получаются слабыми.

77

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 12
2G сети GSM 700 / 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 / 2300 / 2500
3G сети HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
4G сети LTE 700 / 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 / 2300 / 2500
59

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Июнь 2020 года
Дата начала продаж Июнь 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Силиконовый чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации P Smart S могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Huawei P Smart S

Оценка пользователей

3.4 из 5 баллов (6 голосов)

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