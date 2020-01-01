Камера на 48 МП снимает хорошо, однако без оптической стабилизации снять в движении очень сложно. Зато цветопередача здесь прекрасная, детализация тоже неплохая. Фронталка на 16 мегапикселей справляется со своей задачей достаточно хорошо, хотя вечерние кадры получаются слабыми.