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Huawei P Smart Z

Huawei P Smart Z
Дисплей
62
Производительность
38
Батарея
67
Камера
56
Итоговая оценка
58
Класс Средний класс
Дата выхода Май 2019 года
Дата начала продаж Май 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Экран с удобным соотношением сторон
  • Отлично держит заряд
  • Гибкая и функциональная прошивка EMUI
  • Богатая на возможности камера, много параметров ручного режима
  • Быстрый и точный сканер отпечатков пальцев
  • Среднее качество портретных фотографий
  • Нет быстрой зарядки
  • Недостаточно большая громкость динамика

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей П Смарт Z
62

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.59 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 391 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.3%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
444 нит

Huawei P Smart Z оказался первым смартфоном китайского производителя с выезжающей фронтальной камерой. Благодаря этому решению он получил сплошной экран без отверстий, который выделяет его среди конкурентов. Хотя технологию LTPS IPS нельзя назвать идеальной, устройство не разочарует качеством картинки.

49

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei P Smart Z
Инфо
Высота 163.5 мм
Ширина 77.3 мм
Толщина 8.8 мм
Вес 196.8 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
84.3%
38

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей П Смарт Z и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 710
Архитектура 4 ядра по 2.2 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 2200 МГц
Размер транзистора 12 нанометров
Графика Mali-G51 MP4
GPU-ядер 4
Частота GPU 650 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4
Частота памяти 1600 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1669
Geekbench 4.4 (многоядерный)
5525
Geekbench 5 (одноядерный)
334
Geekbench 5 (многоядерный)
1399
AnTuTu Benchmark 7
136136
AnTuTu Benchmark 8
189579
67

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0
Оболочка UI EMUI 9
Размер системы из коробки 11.8 ГБ
67

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:35 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
56

Камеры

Спецификации и тестирование камер P Smart Z
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей
Разрешение фото 4616 x 3464
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (16 МП + 2 MP)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456
Апертура f/2.0
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Фронтальная камера на 16 МП делает не идеальные, но весьма хорошие фотографии. Механизм сделан таким образом, чтобы объектив открывался и закрывался автоматически, и опыт подсказывает, что с ним нет будет никаких проблем. Основная портретная камера, к сожалению, не порадует качественным эффектом боке, но обычные даже лучше селфи-снимков.

70

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 12
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 900, LTE 2300, LTE 2500

В Хуавей П Смарт Z есть Bluetooth 5.0, а его особенности когда-нибудь станут вам полезны. Данный модуль может работать в двухканальном режиме, то есть с двумя беспроводными устройствами одновременно.

59

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Май 2019 года
Дата начала продаж Май 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.84 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.08 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники 3.5
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол TPU
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации P Smart Z могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Huawei P Smart Z

Оценка пользователей

3.9 из 5 баллов (34 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (3)

Миша 16 июля 2020 06:33
Фронт камера искажает. Связь ловит шикарно, 4G даже в деревне. Экран норм. Размеры как у планшета. Нет датчика событий
+4 Ответить
Арвей 15 июня 2020 23:44
Бред, динамик орёт так что ушам больно
0 Ответить
Darkhan 22 января 2020 16:22
Не работает блокировки экрана
+6 Ответить
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