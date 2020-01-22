Фронтальная камера на 16 МП делает не идеальные, но весьма хорошие фотографии. Механизм сделан таким образом, чтобы объектив открывался и закрывался автоматически, и опыт подсказывает, что с ним нет будет никаких проблем. Основная портретная камера, к сожалению, не порадует качественным эффектом боке, но обычные даже лучше селфи-снимков.