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Huawei P10

Huawei P10
Дисплей
57
Производительность
41
Батарея
60
Камера
52
Итоговая оценка
54
Класс Флагман
Дата выхода Февраль 2017 года
Дата начала продаж Март 2017 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Тонкий и одновременно прочный корпус
  • Обе камеры делают отличные фотографии
  • Достаточное количество ОЗУ
  • Есть NFC и сканер отпечатков пальцев
  • Поддерживает все российские LTE-частоты
  • Экран защищен стеклом Gorilla Glass последнего поколения
  • Имеется адаптивная подсветка
  • Нет отдельного слота под карту microSD
  • Отсутствует возможность беспроводной зарядки

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей П10
57

Экран

Тип IPS LCD
Размер 5.1 дюймов
Разрешение 1080 x 1920 пикселей
Соотношение сторон 16:9
Плотность пикселей 432 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 71.44%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
587 нит
45

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei P10
Инфо
Высота 145.3 мм
Ширина 69.3 мм
Толщина 6.9 мм
Вес 145 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Металл
Материал рамки Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Белый, Золотой, Серебристый, Зеленый, Розовое золото
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
71.44%

Huawei P10 отличается от предшественника обновленным дизайном и более легким корпусом. Он выполнен из прочного алюминия, и стеклом покрыта только фронтальная панель. Здесь используется именно стекло Gorilla Glass 5, которое почти в два раза прочнее предыдущего поколения.

41

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей П10 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 960
Архитектура 4 ядра по 2.36 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.84 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 2400 МГц
Размер транзистора 16 нанометров
Графика Mali-G71 MP8
GPU-ядер 8
Частота GPU 1037 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1950
Geekbench 4.4 (многоядерный)
5925
AnTuTu Benchmark 7
124635
AnTuTu Benchmark 8
202745

Характеристики Huawei P10 включают процессор Kirin 960 собственного производства компании, графический ускоритель Mali-G71, 4 ГБ ОЗУ, 32/64/128 ГБ встроенной памяти.

67

Программное обеспечение

Операционная система Android 7.0 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI EMUI 9
Размер системы из коробки 14.4 ГБ
60

Батарея

Характеристики
Объем 3200 мАч
Мощность зарядки 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:00 ч.
Быстрая зарядка Да, SuperCharge (25% за 15 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
11:47 ч.
Время просмотра видео
12:27 ч.
Время разговора (3G)
18:36 ч.
52

Камеры

Спецификации и тестирование камер Huawei P10
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (12 МП + 20 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX286 (CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Монохромный объектив - 20 МП
- Апертура: f/1.8
- Лазерный автофокус
Особенности - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/1.9
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 1.4 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/3.2"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Наше внимание привлекает двойная 20-мегапиксельная камера Хуавей П10, умеющая делать великолепные снимки. Картину украшает наличие оптического стабилизатора, быстрого автофокуса и опция записи 4K-видео. Апертура основной камеры составляет F/1.9, а фронтальной 8-мегапиксельной F/2.2.

70

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 12
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 700, LTE 1900, LTE 900, LTE 1700, LTE 850, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2100, LTE 2300
65

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет
Тесты динамиков
Голос
67 дБ
Музыка
70 дБ
Звонок
83 дБ

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Февраль 2017 года
Дата начала продаж Март 2017 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.96 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Type-C USB
- Наушники
- Руководство пользователя
- Защитная пленка на экране
- Чехол
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Huawei P10 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Huawei P10

FAQ - Ответы на частые вопросы

Умеет ли Huawei P10 делать портретные снимки?

- Благодаря двойной камере Leica он справляется с этой задачей очень хорошо, иногда даже лучше, чем iPhone 7 Plus.

Насколько быстро заряжается данный смартфон?

- Процесс быстрой зарядки Хуавей П10 занимает приблизительно полтора часа. Телефон не перегревается.

Насколько хорошо совместимы приложения с процессором Kirin?

- Эти процессоры появились достаточно давно и никаких проблем с совместимостью приложений нет. 

Оценка пользователей

3.7 из 5 баллов (101 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (1)

Арсен 22 января 2018 20:06
Пользуюсь уже более трёх месяцев, минусов почти нет. И батарея отличная, и фотографии супер. Маааленький минус в том что в темноте фотографирует уже не так четко как при хорошем освещении.
-5 Ответить
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