Умеет ли Huawei P10 делать портретные снимки?

- Благодаря двойной камере Leica он справляется с этой задачей очень хорошо, иногда даже лучше, чем iPhone 7 Plus.

Насколько быстро заряжается данный смартфон?

- Процесс быстрой зарядки Хуавей П10 занимает приблизительно полтора часа. Телефон не перегревается.

Насколько хорошо совместимы приложения с процессором Kirin?

- Эти процессоры появились достаточно давно и никаких проблем с совместимостью приложений нет.