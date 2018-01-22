Huawei P10
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Февраль 2017 года
|Дата начала продаж
|Март 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Тонкий и одновременно прочный корпус
- Обе камеры делают отличные фотографии
- Достаточное количество ОЗУ
- Есть NFC и сканер отпечатков пальцев
- Поддерживает все российские LTE-частоты
- Экран защищен стеклом Gorilla Glass последнего поколения
- Имеется адаптивная подсветка
- Нет отдельного слота под карту microSD
- Отсутствует возможность беспроводной зарядки
Технические характеристики
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|5.1 дюймов
|Разрешение
|1080 x 1920 пикселей
|Соотношение сторон
|16:9
|Плотность пикселей
|432 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|71.44%
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|145.3 мм
|Ширина
|69.3 мм
|Толщина
|6.9 мм
|Вес
|145 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Металл
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Белый, Золотой, Серебристый, Зеленый, Розовое золото
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Huawei P10 отличается от предшественника обновленным дизайном и более легким корпусом. Он выполнен из прочного алюминия, и стеклом покрыта только фронтальная панель. Здесь используется именно стекло Gorilla Glass 5, которое почти в два раза прочнее предыдущего поколения.
Производительность
|Чипсет
|HiSilicon Kirin 960
|Архитектура
|4 ядра по 2.36 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.84 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2400 МГц
|Размер транзистора
|16 нанометров
|Графика
|Mali-G71 MP8
|GPU-ядер
|8
|Частота GPU
|1037 МГц
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|32, 64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
Тесты в бенчмарках
Характеристики Huawei P10 включают процессор Kirin 960 собственного производства компании, графический ускоритель Mali-G71, 4 ГБ ОЗУ, 32/64/128 ГБ встроенной памяти.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 7.0 (С обновлением до Android 9.0)
|Оболочка UI
|EMUI 9
|Размер системы из коробки
|14.4 ГБ
Батарея
|Объем
|3200 мАч
|Мощность зарядки
|22.5 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|2:00 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, SuperCharge (25% за 15 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|2 (12 МП + 20 MP)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX286 (CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
|Монохромный объектив
|- 20 МП
- Апертура: f/1.8
- Лазерный автофокус
|Особенности
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Апертура
|f/1.9
|Фокусное расстояние
|26 мм
|Размер пикселя
|1.4 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.2"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Наше внимание привлекает двойная 20-мегапиксельная камера Хуавей П10, умеющая делать великолепные снимки. Картину украшает наличие оптического стабилизатора, быстрого автофокуса и опция записи 4K-видео. Апертура основной камеры составляет F/1.9, а фронтальной 8-мегапиксельной F/2.2.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|12
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 700, LTE 1900, LTE 900, LTE 1700, LTE 850, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2100, LTE 2300
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Февраль 2017 года
|Дата начала продаж
|Март 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.96 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|0.99 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Type-C USB
- Наушники
- Руководство пользователя
- Защитная пленка на экране
- Чехол
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Цены на Huawei P10
FAQ - Ответы на частые вопросы
Умеет ли Huawei P10 делать портретные снимки?
- Благодаря двойной камере Leica он справляется с этой задачей очень хорошо, иногда даже лучше, чем iPhone 7 Plus.
Насколько быстро заряжается данный смартфон?
- Процесс быстрой зарядки Хуавей П10 занимает приблизительно полтора часа. Телефон не перегревается.
Насколько хорошо совместимы приложения с процессором Kirin?
- Эти процессоры появились достаточно давно и никаких проблем с совместимостью приложений нет.