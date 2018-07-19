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Huawei P20

Huawei P20
Дисплей
63
Производительность
48
Батарея
64
Камера
69
Итоговая оценка
63
Класс Флагман
Дата выхода Март 2018 года
Дата начала продаж Апрель 2018 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Прекрасная камера с множеством режимов
  • Последняя версия Android
  • Тонкий корпус
  • Сканер лица
  • Сенсор отпечатков на лицевой панели
  • Две сим карты
  • Мощный аккумулятор
  • Хороший дизайн, но не практичный
  • Нет беспроводной зарядки
  • Высокая стоимость

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей П20
63

Экран

Тип IPS LCD
Размер 5.8 дюймов
Разрешение 1080 x 2240 пикселей
Соотношение сторон 18.7:9
Плотность пикселей 429 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 80%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
695 нит

Сенсорная панель имеет диагональ 5.8 дюймов, а физическое разрешение составляет 2244 на 1080 точек, что раскрывает другую техническую характеристику — плотность пикселей на дюйм — 429 PPI.

69

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei P20
Инфо
Высота 149.1 мм
Ширина 70.8 мм
Толщина 7.7 мм
Вес 165 граммов
Водонепроницаемость IP53
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Розовое золото, Twilight
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
80%

Отличительной особенностью Хуавей П20 является сенсорная кнопка "Домой" под экраном. Тогда как большинство производителей уже от нее отказались в пользу виртуальной кнопки, данный бренд оставил ее, несмотря на то, что пытался сделать дисплей безрамочным. Благодаря закругленным краям корпуса смартфон лежит в руке, как влитой, но больше всего впечатляют стеклянные панели с обеих сторон, выполненные по технологии Gorilla Glass 5.

48

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей П20 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 970
Архитектура 4 ядра по 2.36 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.84 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 2360 МГц
Размер транзистора 10 нанометров
Графика Mali-G72 MP12
GPU-ядер 12
Частота GPU 767 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1833 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1855
Geekbench 4.4 (многоядерный)
6636
Geekbench 5 (одноядерный)
388
Geekbench 5 (многоядерный)
1699
AnTuTu Benchmark 7
204211
AnTuTu Benchmark 8
223885
67

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI EMUI 9.1
64

Батарея

Характеристики
Объем 3400 мАч
Мощность зарядки 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:30 ч.
Быстрая зарядка Да, SuperCharge (80% за 45 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
13:58 ч.
Время просмотра видео
12:13 ч.
Время разговора (3G)
16:33 ч.
69

Камеры

Спецификации и тестирование камер Huawei P20
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (12 МП + 20 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.55 микрон
- Сенсор: 1/2.3", Sony IMX380 (CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Монохромный объектив - 20 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Сенсор: 1/2.78" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Huawei P20 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 24 мегапикселя
Разрешение фото 5632 x 4224
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 0.9 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
107
Качества видео
94
Итоговая оценка камеры
102

Huawei P20 оснастили более современными, по сравнению с прошлогодним поколением, линзами Leica. Его система основной камеры состоит из двух модулей — это 12-мегапиксельный RGB + 20 мегапиксельный монохромный, который помогает алгоритмам делать фотографии в портретном режиме с меньшим числом ошибок. Несмотря на новые объективы, толщина устройства по-прежнему впечатляет (7.7 мм).

Одной из главных фишек новинки является новый ночной режим, позволяющий увеличить время выдержки в условиях плохого освещения до 5 секунд. По отзывам, в этом плане Huawei P20 может дать фору iPhone X и Samsung Galaxy S9.

77

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 18
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 2100, LTE 2300, LTE 1900, LTE 900, LTE 1700, LTE 850, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2500
71

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да
Тесты динамиков
Голос
66 дБ
Музыка
69 дБ
Звонок
90 дБ

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Март 2018 года
Дата начала продаж Апрель 2018 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.76 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.26 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники с коннектором Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 мм джек
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Huawei P20 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Huawei P20

FAQ - Ответы на частые вопросы

Возможно ли настроить здесь точку доступа по Wi-Fi?

- Да, Huawei P20 комплектуется необходимым функционалом. Более того, вы можете передавать подключение к интернету еще и по Bluetooth или кабелю USB Type-C на компьютер.

Защищен ли этот смартфон от воды?

- Производитель позаботился о базовом уровне защиты от влаги и пыли по стандарту IP53. Это означает, что вы не сможете нырять с устройством, но от дождя и пыли он не пострадает.

Хватает ли разрешения 2244 на 1080 для 5.8-дюймового экрана?

- Несмотря на большую диагональ в 5.8 дюймов, экран Хуавей П20 обладает высокой плотностью пикселей (429 точек на дюйм). Другими словами, разглядеть отдельные пиксели на матрице не получится.

Оценка пользователей

3.7 из 5 баллов (101 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (2)

Игорь 02 апреля 2020 21:24
Готов поспорить. Долгое время пользовался Y6pro (многие знакомые до сих пор пользуются) и никаких проблем, тем более с экраном. У меня уже около года Р20 - без претензий.
+1 Ответить
Гость Алексей 19 июля 2018 16:41
В целом телефон был неплохой. Но примерно через месяц появилось пятно на экране в районе кнопок громкости. Сервисная служба отказала в ремонте по гарантии из за трещины на задней крышке, хотя телефон не падал ни разу. Обращение на горячую линию не дало результат "С трещинами снимаем гарантию". Это не первый телефон фирмы Huawei. Был до этого Honor C5 проблема та же. Первый раз (примерно через два месяца) поменяли по гарантии экран, второй раз (еще через два месяца) отказали из за скола на корпусе. У друга Honor Х5 проблема та же, первым появилось пятно на экране в районе кнопок громкости, отказ из за скола на корпусе, далее появилось симметричное пятно на противоположной стороне экрана. Эта проблема на многих моделях Huawei, смотрите инет. Замена экрана на Huawei P20 Lite составляет 9000 рублей.
-4 Ответить
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