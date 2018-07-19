Возможно ли настроить здесь точку доступа по Wi-Fi?

- Да, Huawei P20 комплектуется необходимым функционалом. Более того, вы можете передавать подключение к интернету еще и по Bluetooth или кабелю USB Type-C на компьютер.

Защищен ли этот смартфон от воды?

- Производитель позаботился о базовом уровне защиты от влаги и пыли по стандарту IP53. Это означает, что вы не сможете нырять с устройством, но от дождя и пыли он не пострадает.

Хватает ли разрешения 2244 на 1080 для 5.8-дюймового экрана?

- Несмотря на большую диагональ в 5.8 дюймов, экран Хуавей П20 обладает высокой плотностью пикселей (429 точек на дюйм). Другими словами, разглядеть отдельные пиксели на матрице не получится.