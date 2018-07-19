Huawei P20
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Март 2018 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Прекрасная камера с множеством режимов
- Последняя версия Android
- Тонкий корпус
- Сканер лица
- Сенсор отпечатков на лицевой панели
- Две сим карты
- Мощный аккумулятор
- Хороший дизайн, но не практичный
- Нет беспроводной зарядки
- Высокая стоимость
Технические характеристики
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|5.8 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2240 пикселей
|Соотношение сторон
|18.7:9
|Плотность пикселей
|429 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|80%
Тесты дисплея
Сенсорная панель имеет диагональ 5.8 дюймов, а физическое разрешение составляет 2244 на 1080 точек, что раскрывает другую техническую характеристику — плотность пикселей на дюйм — 429 PPI.
Дизайн и корпус
|Высота
|149.1 мм
|Ширина
|70.8 мм
|Толщина
|7.7 мм
|Вес
|165 граммов
|Водонепроницаемость
|IP53
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Розовое золото, Twilight
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Отличительной особенностью Хуавей П20 является сенсорная кнопка "Домой" под экраном. Тогда как большинство производителей уже от нее отказались в пользу виртуальной кнопки, данный бренд оставил ее, несмотря на то, что пытался сделать дисплей безрамочным. Благодаря закругленным краям корпуса смартфон лежит в руке, как влитой, но больше всего впечатляют стеклянные панели с обеих сторон, выполненные по технологии Gorilla Glass 5.
Производительность
|Чипсет
|HiSilicon Kirin 970
|Архитектура
|4 ядра по 2.36 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.84 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2360 МГц
|Размер транзистора
|10 нанометров
|Графика
|Mali-G72 MP12
|GPU-ядер
|12
|Частота GPU
|767 МГц
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1833 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|No
Тесты в бенчмарках
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.1 (С обновлением до Android 9.0)
|Оболочка UI
|EMUI 9.1
Батарея
|Объем
|3400 мАч
|Мощность зарядки
|22.5 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:30 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, SuperCharge (80% за 45 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|2 (12 МП + 20 MP)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.55 микрон
- Сенсор: 1/2.3", Sony IMX380 (CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
|Монохромный объектив
|- 20 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Сенсор: 1/2.78" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|Примеры фото Huawei P20 от DxOMark
|Количество мегапикселей
|24 мегапикселя
|Разрешение фото
|5632 x 4224
|Апертура
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|26 мм
|Размер пикселя
|0.9 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Huawei P20 оснастили более современными, по сравнению с прошлогодним поколением, линзами Leica. Его система основной камеры состоит из двух модулей — это 12-мегапиксельный RGB + 20 мегапиксельный монохромный, который помогает алгоритмам делать фотографии в портретном режиме с меньшим числом ошибок. Несмотря на новые объективы, толщина устройства по-прежнему впечатляет (7.7 мм).
Одной из главных фишек новинки является новый ночной режим, позволяющий увеличить время выдержки в условиях плохого освещения до 5 секунд. По отзывам, в этом плане Huawei P20 может дать фору iPhone X и Samsung Galaxy S9.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|18
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 2100, LTE 2300, LTE 1900, LTE 900, LTE 1700, LTE 850, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2500
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Март 2018 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.76 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.26 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники с коннектором Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 мм джек
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
Цены на Huawei P20
FAQ - Ответы на частые вопросы
Возможно ли настроить здесь точку доступа по Wi-Fi?
- Да, Huawei P20 комплектуется необходимым функционалом. Более того, вы можете передавать подключение к интернету еще и по Bluetooth или кабелю USB Type-C на компьютер.
Защищен ли этот смартфон от воды?
- Производитель позаботился о базовом уровне защиты от влаги и пыли по стандарту IP53. Это означает, что вы не сможете нырять с устройством, но от дождя и пыли он не пострадает.
Хватает ли разрешения 2244 на 1080 для 5.8-дюймового экрана?
- Несмотря на большую диагональ в 5.8 дюймов, экран Хуавей П20 обладает высокой плотностью пикселей (429 точек на дюйм). Другими словами, разглядеть отдельные пиксели на матрице не получится.
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