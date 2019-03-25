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Huawei P20 Lite

Huawei P20 Lite
Дисплей
60
Производительность
28
Батарея
59
Камера
52
Итоговая оценка
53
Класс Средний класс
Дата выхода Март 2018 года
Дата начала продаж Март 2018 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Хороший запас оперативной памяти
  • Высокое разрешение экрана
  • Быстрый сканер лица
  • Тонкий корпус
  • Небольшой вес
  • Нет поддержки записи 4K-видео
  • Малопроизводительный видеоадаптер

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей П20 Лайт
60

Экран

Тип IPS LCD
Размер 5.84 дюймов
Разрешение 1080 x 2280 пикселей
Соотношение сторон 18.9:9
Плотность пикселей 432 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 80.72%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
479 нит

Спереди разместился 5.84-дюймовый IPS-экран с вырезом, где расположились различные датчики, включая фронтальную камеру. Соотношение сторон панели составляет 19:9, а физическое разрешение равно 2280 на 1080 пикселей. Плотность при этом составляет 432 точки на дюйм.

56

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei P20 Lite
Инфо
Высота 148.6 мм
Ширина 71.2 мм
Толщина 7.4 мм
Вес 145 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Розовый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
80.72%

Huawei P20 Lite, один из самых доступных Android-смартфонов, сильно похож на iPhone X, и это его преимущество. Несмотря на цену телефона, китайский производитель не пошел на компромисс и оставил премиум материалы стекло и металл в основе корпуса.

28

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей П20 Лайт и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 659
Архитектура 4 ядра по 2.36 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 2360 МГц
Размер транзистора 16 нанометров
Графика Mali-T830 MP2
GPU-ядер 2
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 933 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
931
Geekbench 4.4 (многоядерный)
3611
AnTuTu Benchmark 7
75218

Отзывы о телефоне в большинстве положительные. Хуавей П20 Лайт может понравится тем, кто никогда не испытывал теплых чувств к китайским смартфонам. Дело в том, что самая доступная конфигурация, которая имеет на борту 4 ГБ оперативной памяти, обойдется в 19 990 рублей — это рекомендованная стоимость российской розницы на старте продаж. Внутри также имеется 8-ядерный процессор Kirin 659, двухъядерный видеоадаптер Mali-T830 и 32 ГБ встроенной памяти. На смартфоне предустановленна операционная система Android 8.0 Oreo с пользовательским интерфейсом EMUI 8.0.

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Программное обеспечение

Операционная система Android 8.0 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI EMUI 9.0
Размер системы из коробки 13 ГБ
59

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:40 ч.
Быстрая зарядка Да (40% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
11:09 ч.
Время просмотра видео
9:44 ч.
Время разговора (3G)
16:55 ч.
52

Камеры

Спецификации и тестирование камер P20 Lite
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей
Разрешение фото 4616 x 3464
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (16 МП + 2 MP)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.9" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 28 мм
Размер пикселя 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

К сильным сторонам относится основная камера, имеющая 2 объектива: главный оборудован 16-мегапиксельным сенсором, дополнительный — 2-мегапиксельный. Второй позволяет делать портретные фотографии, как и намного более дорогие смартфоны компании. Характеристики Хуавей P20 Lite также радуют в плане съемки селфи — спереди находится 16-мегапиксельный модуль с апертурой f/2.0 и размерами пикселей 1.12 микрометров.

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Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 6
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 700, LTE 1900, LTE 900, LTE 1700, LTE 850, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2100, LTE 2300
65

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет
Тесты динамиков
Голос
66 дБ
Музыка
71 дБ
Звонок
84 дБ

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Март 2018 года
Дата начала продаж Март 2018 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.75 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.21 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации P20 Lite могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Huawei P20 Lite

FAQ - Ответы на частые вопросы

Защищен ли Хуавей П20 Лайт от воды?

- Смартфон лишен защиты от воды, в отличие от других моделей серии.

Получит ли смартфон обновление до Android 8.1 Oreo?

- Точных данных нет, но можно предположить, что компания Huawei обновит этот гаджет сразу до девятой версии операционной системы, а минорное обновление до Android 8.1 пропустит.

Насколько быстро работает сканер лица?

- По заявлениям производителя, сканер лица такой же быстрый, как и на топовых P20 и P20 Pro. Он в два раза быстрее, чем Face ID в iPhone X.

Оценка пользователей

3.5 из 5 баллов (141 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (1)

Юнир Юсяев 25 марта 2019 15:15
Модель замечательная. Нареканий к ней нет. Иногда правда поттормаживает разблокировать по лицу, но в целом телефон отличный.
-22 Ответить
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