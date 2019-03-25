Защищен ли Хуавей П20 Лайт от воды?

- Смартфон лишен защиты от воды, в отличие от других моделей серии.

Получит ли смартфон обновление до Android 8.1 Oreo?

- Точных данных нет, но можно предположить, что компания Huawei обновит этот гаджет сразу до девятой версии операционной системы, а минорное обновление до Android 8.1 пропустит.

Насколько быстро работает сканер лица?

- По заявлениям производителя, сканер лица такой же быстрый, как и на топовых P20 и P20 Pro. Он в два раза быстрее, чем Face ID в iPhone X.