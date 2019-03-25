Huawei P20 Lite
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Март 2018 года
|Дата начала продаж
|Март 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Хороший запас оперативной памяти
- Высокое разрешение экрана
- Быстрый сканер лица
- Тонкий корпус
- Небольшой вес
- Нет поддержки записи 4K-видео
- Малопроизводительный видеоадаптер
Технические характеристики
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|5.84 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2280 пикселей
|Соотношение сторон
|18.9:9
|Плотность пикселей
|432 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|80.72%
Тесты дисплея
Спереди разместился 5.84-дюймовый IPS-экран с вырезом, где расположились различные датчики, включая фронтальную камеру. Соотношение сторон панели составляет 19:9, а физическое разрешение равно 2280 на 1080 пикселей. Плотность при этом составляет 432 точки на дюйм.
Дизайн и корпус
|Высота
|148.6 мм
|Ширина
|71.2 мм
|Толщина
|7.4 мм
|Вес
|145 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Розовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Huawei P20 Lite, один из самых доступных Android-смартфонов, сильно похож на iPhone X, и это его преимущество. Несмотря на цену телефона, китайский производитель не пошел на компромисс и оставил премиум материалы стекло и металл в основе корпуса.
Производительность
|Чипсет
|HiSilicon Kirin 659
|Архитектура
|4 ядра по 2.36 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2360 МГц
|Размер транзистора
|16 нанометров
|Графика
|Mali-T830 MP2
|GPU-ядер
|2
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Отзывы о телефоне в большинстве положительные. Хуавей П20 Лайт может понравится тем, кто никогда не испытывал теплых чувств к китайским смартфонам. Дело в том, что самая доступная конфигурация, которая имеет на борту 4 ГБ оперативной памяти, обойдется в 19 990 рублей — это рекомендованная стоимость российской розницы на старте продаж. Внутри также имеется 8-ядерный процессор Kirin 659, двухъядерный видеоадаптер Mali-T830 и 32 ГБ встроенной памяти. На смартфоне предустановленна операционная система Android 8.0 Oreo с пользовательским интерфейсом EMUI 8.0.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.0 (С обновлением до Android 9.0)
|Оболочка UI
|EMUI 9.0
|Размер системы из коробки
|13 ГБ
Батарея
|Объем
|3000 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:40 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (40% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4616 x 3464
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|2 (16 МП + 2 MP)
|Основной объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.9" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|Апертура
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|28 мм
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
К сильным сторонам относится основная камера, имеющая 2 объектива: главный оборудован 16-мегапиксельным сенсором, дополнительный — 2-мегапиксельный. Второй позволяет делать портретные фотографии, как и намного более дорогие смартфоны компании. Характеристики Хуавей P20 Lite также радуют в плане съемки селфи — спереди находится 16-мегапиксельный модуль с апертурой f/2.0 и размерами пикселей 1.12 микрометров.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat
|6
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 700, LTE 1900, LTE 900, LTE 1700, LTE 850, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2100, LTE 2300
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Март 2018 года
|Дата начала продаж
|Март 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.75 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.21 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Цены на Huawei P20 Lite
FAQ - Ответы на частые вопросы
Защищен ли Хуавей П20 Лайт от воды?
- Смартфон лишен защиты от воды, в отличие от других моделей серии.
Получит ли смартфон обновление до Android 8.1 Oreo?
- Точных данных нет, но можно предположить, что компания Huawei обновит этот гаджет сразу до девятой версии операционной системы, а минорное обновление до Android 8.1 пропустит.
Насколько быстро работает сканер лица?
- По заявлениям производителя, сканер лица такой же быстрый, как и на топовых P20 и P20 Pro. Он в два раза быстрее, чем Face ID в iPhone X.
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