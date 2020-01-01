Камера на 48 МП способна порадовать качественными фото, но для достижения наилучшего результата необходимо иметь хорошее освещение. Сверхширокоугольный объектив на 8 МП более зависим от освещения, и если его мало, то на кадрах серьезно повышается уровень шума