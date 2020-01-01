Главная > Смартфоны Huawei > Huawei P30 Lite New Edition: цена, технические характеристики и отзывы

Huawei P30 Lite New Edition

Huawei P30 Lite New Edition
Дисплей
67
Производительность
41
Батарея
68
Камера
66
Итоговая оценка
63
Класс Средний класс
Дата выхода Январь 2020 года
Дата начала продаж Январь 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Качественный дисплей с неплохим запасом яркости
  • Продуманный дизайн и тонкие рамки
  • Отличная 48-мегапиксельная камера
  • Большой объем встроенного накопителя с большим углом охвата
  • Быстро заряжается
  • Слабая стабилизация изображения
  • Нет беспроводной зарядки

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей П30 Лайт New Edition
67

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.15 дюймов
Разрешение 1080 x 2312 пикселей
Соотношение сторон 19.2:9
Плотность пикселей 415 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.2%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
499 нит

6.15-дюймовый экран имеет разрешение FHD+, поэтому картинка получается четкая. Цветопередача тоже хорошая, поэтому картинка кажется реалистичной. Это IPS-панель, так что углы обзора большие. Сенсорная панель работает хорошо – нет ни случайных нажатий, ни зон с плохим реагированием на касания.

60

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei P30 Lite New Edition
Инфо
Высота 152.9 мм
Ширина 72.7 мм
Толщина 7.4 мм
Вес 159 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Полночный черный, Насыщенный бирюзовый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
84.2%

Huawei P30 Lite New Edition получил привычный для китайского бренда дизайн, который сочетает небольшой вырез в дисплее U-образной формы. Он неплохо вписывается в безграничный внешний вид.

41

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей П30 Лайт New Edition и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 710
Архитектура 4 ядра по 2.2 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 2200 МГц
Размер транзистора 12 нанометров
Графика Mali-G51 MP4
GPU-ядер 4
Частота GPU 650 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1679
Geekbench 4.4 (многоядерный)
5380
Geekbench 5 (одноядерный)
314
Geekbench 5 (многоядерный)
1271
AnTuTu Benchmark 7
140658
AnTuTu Benchmark 8
158821
67

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0
Оболочка UI EMUI 9.1
Размер системы из коробки 14 ГБ
68

Батарея

Характеристики
Объем 3340 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:45 ч.
Быстрая зарядка Да, SuperCharge (63% за 60 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
66

Камеры

Спецификации и тестирование камер P30 Lite New Edition
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 3 (48 МП + 8 MP + 2 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора BSI CMOS
Размер сенсора 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Камера на 48 МП способна порадовать качественными фото, но для достижения наилучшего результата необходимо иметь хорошее освещение. Сверхширокоугольный объектив на 8 МП более зависим от освещения, и если его мало, то на кадрах серьезно повышается уровень шума

71

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 13
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 700, LTE 1900, LTE 900, LTE 1700, LTE 850, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2100, LTE 2300
59

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Звук тут достаточно неплохой, учитывая наличие только одного динамика громкой связи. Однако, он не искажается на высокой громкости. Комплектные наушники слабые, а подходят они только для разговоров и, например, прослушивания подкастов.

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Январь 2020 года
Дата начала продаж Январь 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Наушники
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Гарантийный талон
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации P30 Lite New Edition могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Huawei P30 Lite New Edition

Оценка пользователей

3.6 из 5 баллов (20 голосов)

Сравнения с конкурентами

Написать отзыв

Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях