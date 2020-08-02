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Huawei P40 Lite E

Huawei P40 Lite E
Дисплей
59
Производительность
40
Батарея
67
Камера
64
Итоговая оценка
60
Класс Бюджетный
Дата выхода Март 2020 года
Дата начала продаж Май 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Качественный IPS-дисплей с круглым вырезом для камеры
  • 48-мегапиксельная камера с большой апертурой
  • Невысокая стоимость
  • Современный Bluetooth 5.0
  • Невысокое разрешение дисплея
  • Слабый процессор и гибридный лоток под SIM-карту
  • Старая версия Android и отсутствие сервисов Google
  • Используется старый порт MicroUSB

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей П40 Лайт Е
59

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.39 дюймов
Разрешение 720 x 1560 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 269 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82.4%

Huawei P40 lite E получил качественный IPS-дисплей, но невысокое HD-разрешение негативно сказывается на четкости изображения, хотя цветопередача и углы обзора у него солидные. Там имеется вырез для фронтальной камеры, но он практически не мешает.

51

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei P40 Lite E
Инфо
Высота 159.8 мм
Ширина 76.1 мм
Толщина 8.1 мм
Вес 176 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Голубой
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
82.4%
40

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей П40 Лайт Е и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 710F
Архитектура 4 ядра по 2.2 ГГц (Cortex A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex A53)
CPU ядер 8
Частота 2200 МГц
Размер транзистора 12 нанометров
Графика Mali-G51 MP4
GPU-ядер 4
Частота GPU 650 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1833 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1535
Geekbench 4.4 (многоядерный)
5247
Geekbench 5 (одноядерный)
329
Geekbench 5 (многоядерный)
1331
AnTuTu Benchmark 7
137674
AnTuTu Benchmark 8
169606
67

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0
Оболочка UI EMUI 9

Программное обеспечение доставляет неудобств в плане отсутствия привычного способа установки приложений, поскольку здесь отсутствуют сервисы Google. С другой стороны, производитель предустановил свой магазин программ AppGallery, но он уступает Google Play Маркету.

67

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:00 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
64

Камеры

Спецификации и тестирование камер P40 Lite E
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 3 (48 МП + 8 MP + 2 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.0
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Камера на 48 МП снимает достойно, даже в вечернее время суток. Это возможно благодаря большой апертуре f/1.8, которая пропускает достаточно света. Сверхширокоугольная на 8 МП тоже делает качественные фото, однако она зависит от хорошего освещения.

61

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 4
2G сети GSM 700 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 / 2000 / 2300 / 2500
3G сети HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
4G сети LTE 700 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 / 2000 / 2300 / 2500
59

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Март 2020 года
Дата начала продаж Май 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Защитная пленка
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации P40 Lite E могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Huawei P40 Lite E

Оценка пользователей

3.9 из 5 баллов (60 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (1)

Михаил 02 августа 2020 06:53
В заявленной модели есть нфс а как его найти на устройстве не понятно. В чем дело
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