Помимо одного 8-мегапиксельного сенсора с 3-кратным зумом, здесь есть второй с таким же разрешением, но он уже может приблизить объект 10-кратно. Времяпролетный датчик на месте, и он приносит большую пользу в плане портретной и ночной съемки.