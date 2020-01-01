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Huawei P40 Pro Plus

Huawei P40 Pro Plus
Дисплей
84
Производительность
87
Батарея
82
Камера
95
Итоговая оценка
86
Класс Флагман
Дата выхода Март 2020 года
Дата начала продаж Март 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Влагозащищенный корпус из керамики
  • OLED-дисплей с улучшенно частотой обновления 90 Гц
  • Быстрый процессор и много свободного пространства на накопителе
  • 10-кратный оптический зум
  • Качественная съемка как днем, так и вечером
  • Быстро заряжается даже по беспроводной технологии
  • Лишен поддержки сервисов Google и бесконтактной оплаты
  • Ночная съемка не всегда работает адекватно
  • Поддержка нестандартных карт памяти Nano Memory

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей П40 Про Plus
84

Экран

Тип OLED
Размер 6.58 дюймов
Разрешение 1200 x 2640 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 441 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 86.3%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming

Тесты дисплея

Максимальная яркость
746 нит

Дисплей имеет увеличенную частоту обновления изображения до 90 Гц, и на OLED-дисплее это чувствуется, как 120 Гц на IPS. Благодаря такому улучшению анимация интерфейса становится в разы плавнее.

88

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei P40 Pro Plus
Инфо
Высота 158.2 мм
Ширина 72.6 мм
Толщина 9 мм
Вес 226 граммов
Водонепроницаемость IP68
Материал задней панели Керамика
Доступные цвета Черный, Серебристый, Синий, Золотой, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
86.3%

Huawei P40 Pro Plus является настоящим премиальным смартфонов, который выделяется тем, что его корпус сделан из керамики. Из-за этого он тяжелее конкурентов, имеющие корпуса из металла или стекла. В руке лежит приятно, хотя не всем понравится чрезмерно большой вес.

87

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей П40 Про Plus и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 990 5G
Архитектура 2 ядра по 2.86 ГГц (Cortex A76), 2 ядра по 2.36 ГГц (Cortex A76), 4 ядра по 1.95 ГГц (Cortex A55)
CPU ядер 8
Частота 2860 МГц
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Mali-G76 MP16
GPU-ядер 16
Частота GPU 600 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0
Карта памяти Nano Memory
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
3887
Geekbench 4.4 (многоядерный)
12684
Geekbench 5 (одноядерный)
779
Geekbench 5 (многоядерный)
3165
AnTuTu Benchmark 8
521924
77

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0
Оболочка UI EMUI 10.1
Размер системы из коробки 16 ГБ

Существенным недостатком модели является отсутствие поддержки сервисов Google, а значит установить приложение из Google Play Маркета не удастся. Вместо него есть аналогичный сервис, но он не может похвастаться таким большим числом программ и игр.

82

Батарея

Характеристики
Объем 4200 мАч
Мощность зарядки 40 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 0:40 ч.
Быстрая зарядка Да (100% за 40 минут)
Беспроводная зарядка Да (40 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная)

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
13:41 ч.
Время просмотра видео
17:39 ч.
Время разговора (3G)
24:00 ч.
95

Камеры

Спецификации и тестирование камер P40 Pro Plus
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Разрешение фото 8200 x 6100
Зум Оптический, 10x
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 7680 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 5 (50 МП + 8 MP + 8 MP + 40 MP + 0 MP)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 2.44 микрон
- Сенсор: 1/1.28", Sony IMX700 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/4.4
- Фокусное расстояние: 240 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 18 мм
- Сенсор: 1/1.54", Sony IMX650 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6464 x 4864
Апертура f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора BSI CMOS
Размер сенсора 1/2.8"
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS

Помимо одного 8-мегапиксельного сенсора с 3-кратным зумом, здесь есть второй с таким же разрешением, но он уже может приблизить объект 10-кратно. Времяпролетный датчик на месте, и он приносит большую пользу в плане портретной и ночной съемки.

93

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 21
2G сети GSM 1900 / 2300 / 2500 / 2600 / 700 / 800 / 850 / 900 / 1700/2100 / 1800 / 2100 / 1500 / 2000
3G сети UMTS 800 / 850 / 900 / 1700/2100 / 1900 / 2100
4G сети LTE 1900 / 2300 / 2500 / 2600 / 700 / 800 / 850 / 900 / 1700/2100 / 1800 / 2100 / 1500 / 2000
67

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Март 2020 года
Дата начала продаж Март 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Пленка на экран
- Наушники
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации P40 Pro Plus могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Huawei P40 Pro Plus

Оценка пользователей

2.9 из 5 баллов (19 голосов)

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