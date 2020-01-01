Huawei P40 Pro Plus
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Март 2020 года
|Дата начала продаж
|Март 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Влагозащищенный корпус из керамики
- OLED-дисплей с улучшенно частотой обновления 90 Гц
- Быстрый процессор и много свободного пространства на накопителе
- 10-кратный оптический зум
- Качественная съемка как днем, так и вечером
- Быстро заряжается даже по беспроводной технологии
- Лишен поддержки сервисов Google и бесконтактной оплаты
- Ночная съемка не всегда работает адекватно
- Поддержка нестандартных карт памяти Nano Memory
Технические характеристики
Экран
|Тип
|OLED
|Размер
|6.58 дюймов
|Разрешение
|1200 x 2640 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|Плотность пикселей
|441 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|86.3%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тесты дисплея
Дисплей имеет увеличенную частоту обновления изображения до 90 Гц, и на OLED-дисплее это чувствуется, как 120 Гц на IPS. Благодаря такому улучшению анимация интерфейса становится в разы плавнее.
Дизайн и корпус
|Высота
|158.2 мм
|Ширина
|72.6 мм
|Толщина
|9 мм
|Вес
|226 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|Материал задней панели
|Керамика
|Доступные цвета
|Черный, Серебристый, Синий, Золотой, Белый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Huawei P40 Pro Plus является настоящим премиальным смартфонов, который выделяется тем, что его корпус сделан из керамики. Из-за этого он тяжелее конкурентов, имеющие корпуса из металла или стекла. В руке лежит приятно, хотя не всем понравится чрезмерно большой вес.
Производительность
|Чипсет
|HiSilicon Kirin 990 5G
|Архитектура
|2 ядра по 2.86 ГГц (Cortex A76), 2 ядра по 2.36 ГГц (Cortex A76), 4 ядра по 1.95 ГГц (Cortex A55)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2860 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|Графика
|Mali-G76 MP16
|GPU-ядер
|16
|Частота GPU
|600 МГц
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|Карта памяти
|Nano Memory
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10.0
|Оболочка UI
|EMUI 10.1
|Размер системы из коробки
|16 ГБ
Существенным недостатком модели является отсутствие поддержки сервисов Google, а значит установить приложение из Google Play Маркета не удастся. Вместо него есть аналогичный сервис, но он не может похвастаться таким большим числом программ и игр.
Батарея
|Объем
|4200 мАч
|Мощность зарядки
|40 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|0:40 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (100% за 40 минут)
|Беспроводная зарядка
|Да (40 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8200 x 6100
|Зум
|Оптический, 10x
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|7680 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|Количество объективов
|5 (50 МП + 8 MP + 8 MP + 40 MP + 0 MP)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 2.44 микрон
- Сенсор: 1/1.28", Sony IMX700 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/4.4
- Фокусное расстояние: 240 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 18 мм
- Сенсор: 1/1.54", Sony IMX650 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|Да
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|6464 x 4864
|Апертура
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|26 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|BSI CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 60 FPS
Помимо одного 8-мегапиксельного сенсора с 3-кратным зумом, здесь есть второй с таким же разрешением, но он уже может приблизить объект 10-кратно. Времяпролетный датчик на месте, и он приносит большую пользу в плане портретной и ночной съемки.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat
|21
|2G сети
|GSM 1900 / 2300 / 2500 / 2600 / 700 / 800 / 850 / 900 / 1700/2100 / 1800 / 2100 / 1500 / 2000
|3G сети
|UMTS 800 / 850 / 900 / 1700/2100 / 1900 / 2100
|4G сети
|LTE 1900 / 2300 / 2500 / 2600 / 700 / 800 / 850 / 900 / 1700/2100 / 1800 / 2100 / 1500 / 2000
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Март 2020 года
|Дата начала продаж
|Март 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Пленка на экран
- Наушники