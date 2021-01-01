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Huawei P50

Huawei P50
Дисплей
84
Производительность
84
Батарея
77
Камера
83
Итоговая оценка
83
Класс Флагман
Дата выхода Июль 2021 года
Дата начала продаж Октябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • 90 Гц делают работу смартфона очень плавной
  • Камера оснащена оптическим приближением и отличной стабилизацией
  • 66-ваттная адаптер питания идет в комплекте
  • Корпус защищен от влаги по стандарту IP68
  • Имеет достойные стереодинамики
  • Поддерживает карты памяти только Nano Memory
  • Лишен 3.5 мм аудиоразъема

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей П50
84

Экран

Тип OLED
Размер 6.6 дюймов
Разрешение 1224 x 2700 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 458 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 88%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Максимальная яркость
497 нит
86

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei P50
Высота 156.5 мм
Ширина 73.8 мм
Толщина 7.9 мм
Вес 181 грамм
Водонепроницаемость IP68
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Золотой, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
88%
84

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей П50 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 4G
Макс. частота 2840 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
Кэш L3 4 МБ
Размер транзистора 5 нанометров
Графика Adreno 660
Частота GPU 840 МГц
FLOPS ~1720 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Частота памяти 2750 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Nano Memory
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1049
Geekbench 5 (многоядерный)
3608
AnTuTu Benchmark 9
599816
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68

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI HarmonyOS 2.0
77

Батарея

Характеристики
Объем 4100 мАч
Мощность зарядки 66 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 9 минут)
Время полной зарядки 0:20 ч.
83

Камеры

Спецификации и тестирование камер Huawei P50
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144
Зум Оптический, 5x
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p)
Количество объективов 3 (50 МП + 12 МП + 13 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.5", Omnivision OV50A (CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Omnivision OV13B10
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4160 x 3120
Апертура f/2.4
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS
91

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat* 20
2G сети GSM 2/3/5/8(850/900/1800/1900 MHz)
3G сети WCDMA 1/2/4/5/6/8/19
4G сети LTE 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28/34/38/39/40/41
Поддержка 5G Нет
87

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Июль 2021 года
Дата начала продаж Октябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Huawei P50 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Huawei P50

Оценка пользователей

5 из 5 баллов (1 голосов)

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