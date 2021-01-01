Huawei P50 Дисплей 84 Производительность 84 Батарея 77 Камера 83 Итоговая оценка 83 Класс Флагман Дата выхода Июль 2021 года Дата начала продаж Октябрь 2021 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки 90 Гц делают работу смартфона очень плавной

Камера оснащена оптическим приближением и отличной стабилизацией

66-ваттная адаптер питания идет в комплекте

Корпус защищен от влаги по стандарту IP68

Имеет достойные стереодинамики Поддерживает карты памяти только Nano Memory

Лишен 3.5 мм аудиоразъема

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей П50

84 Экран Тип OLED Размер 6.6 дюймов Разрешение 1224 x 2700 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 458 точек на дюйм Частота обновления 90 Гц Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 88% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

- DC Dimming Максимальная яркость 497 нит

86 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Huawei P50 Высота 156.5 мм Ширина 73.8 мм Толщина 7.9 мм Вес 181 грамм Водонепроницаемость IP68 Материал задней панели Стекло Материал рамки Металл Доступные цвета Черный, Золотой, Белый Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 88%

84 Производительность Все характеристики чипа Хуавей П50 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 4G Макс. частота 2840 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)

- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)

- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1) Кэш L3 4 МБ Размер транзистора 5 нанометров Графика Adreno 660 Частота GPU 840 МГц FLOPS ~1720 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 8 ГБ Тип памяти LPDDR5 Частота памяти 2750 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти Nano Memory Макс. объем карты памяти До 256 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 1049 Geekbench 5 (многоядерный) 3608 AnTuTu Benchmark 9 599816 Таблица Android-смартфонов в AnTuTu 9 - 94 место

68 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI HarmonyOS 2.0

77 Батарея Характеристики Объем 4100 мАч Мощность зарядки 66 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (50% за 9 минут) Время полной зарядки 0:20 ч.

83 Камеры Спецификации и тестирование камер Huawei P50 Основная камера Матрица 50 мегапикселей Разрешение фото 8192 x 6144 Зум Оптический, 5x Вспышка Dual LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) Количество объективов 3 (50 МП + 12 МП + 13 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 23 мм

- Размер пикселя: 1 микрон

- Сенсор: 1/1.5", Omnivision OV50A (CMOS)

- Лазерный автофокус

- Оптическая стабилизация

Телефото объектив - 12 МП

- Апертура: f/3.4

- Фокусное расстояние: 125 мм

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 13 МП

- Апертура: f/2.2

- Фокусное расстояние: 16 мм

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/3.06", Omnivision OV13B10

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro"

- Поддержка RAW Селфи камера Количество мегапикселей 13 мегапикселей Разрешение фото 4160 x 3120 Апертура f/2.4 Тип сенсора CMOS Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS

91 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 3.1 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- Режим USB-host

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC NFC * Да Инфракрасный порт Да Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Да LTE Cat * 20 2G сети GSM 2/3/5/8(850/900/1800/1900 MHz) 3G сети WCDMA 1/2/4/5/6/8/19 4G сети LTE 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28/34/38/39/40/41 Поддержка 5G Нет

87 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет Dolby Atmos Да

Другое Класс Флагман Дата выхода Июль 2021 года Дата начала продаж Октябрь 2021 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Барометр

- Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM

- Чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Huawei P50 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Huawei P50