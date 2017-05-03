Huawei P8 Lite 2017
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Январь 2017 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Работает на последней версии Android
- Есть сканер отпечатков пальцев
- Емкий аккумулятор
- Имеется экрананная вспышка для лицевой камеры
- Пластиковая рамка
- Гибридный слот для сим-карты
- Несъемная батарея
- Камеры делают фото среднего качества
- Вместо USB Type-C здесь используется microUSB
Технические характеристики
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|5 дюймов
|Разрешение
|1080 x 1920 пикселей
|Соотношение сторон
|16:9
|Плотность пикселей
|424 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|69.65%
Тесты дисплея
На лицевой панели устройства оказалась 5.2-дюймовая панель с плотностью пикселей 424 точек на дюйм. Экран имеет разрешение 1920x1080 пикселей, а его соотношение к корпусу составляет чуть больше 69%.
Дизайн и корпус
|Высота
|147.1 мм
|Ширина
|72.5 мм
|Толщина
|8.2 мм
|Вес
|144 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Белый, Золотой
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|MediaTek MT6735
|Архитектура
|4 ядра по 2.1 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2100 МГц
|Размер транзистора
|16 нанометров
|Графика
|Mali-T720 MP2
|GPU-ядер
|2
|Частота GPU
|900 МГц
|Объем ОЗУ
|3 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|16 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.0
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 128 ГБ
Тесты в бенчмарках
Huawei P8 Lite 2017 оборудован новым процессором Kirin 655 с 8 ядрами Cortex-A53, 4 из которых работают на тактовой частоте 2.1 ГГц, а остальные 4 на частоте 1.7 ГГц. В повседневном использовании потребляется только половина доступной производительности, что позитивно сказывается на автономности. Смартфон обладает 3 ГБ ОЗУ, 16 ГБ встроенной памяти и поддержкой карты памяти microSD.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 7.0 (С обновлением до Android 8.0)
|Оболочка UI
|EMUI 9
|Размер системы из коробки
|6 ГБ
Батарея
|Объем
|2500 мАч
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Да
|Время полной зарядки
|2:30 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|1 (12 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Фазовый автофокус
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|Тип сенсора
|BSI CMOS
|Разрешение видео
|720p при 30 FPS
Основная камера умеет делать 12-мегапиксельные снимки, а фронтальная - 8 мегапиксельные. Разрешения более чем достаточно, но светосила сенсора оставляет желать лучшего. Благодаря режиму Pro вы можете исправить некоторые недостатки.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.1
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat
|4
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 700, LTE 1900, LTE 900, LTE 1700, LTE 850, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2100, LTE 2300
На борту Huawei P8 Lite 2017 года имеет энергоэффективный Bluetooth 4.0, радиоприемник, а также сканер отпечатков пальцев, который мгновенно разблокировывает устройство. Из-за встроенного microUSB смартфон кажется немного устаревшим.
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Январь 2017 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.36 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|0.93 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
Цены на Huawei P8 Lite 2017
FAQ - Ответы на частые вопросы
Новая версия оболочки EMUI на P8 Lite 2017 имеет обновленный дизайн?
- Да, компания Huawei изменила многие элементы дизайна последней версии фирменной оболочки. По заявления российских представителей, пользовательский интерфейс не загроможденный и живой.
Хуавей P8 Лайт 2017 обладает быстрой зарядкой?
- К сожалению, нет. По крайней мере производитель не заявляет о наличии этой функции в данном смартфоне.
По какому техпроцессу компания Huawei изготовляет процессор HiSilicon Kirin 655?
- Процесс производства происходит по 16-нанометровой технологии, которая обеспечивает рост производительности на 60%, а энергоэффективности на 70% по сравнению с 28-нм.
Насколько быстро работает сканер отпечатков пальцев в P8 Lite?
- По заявлениям производителя, разблокировка по отпечатку пальца производит за 0.3 секунды, что на 40% быстрее, чем у предыдущего поколения.
Имеет ли камера Huawei P8 Lite 2017 профессиональный режим съемки?
- Да, пользователь может настроить огромное количество параметров, которые помогут улучшить качество фотографий.