Новая версия оболочки EMUI на P8 Lite 2017 имеет обновленный дизайн?

- Да, компания Huawei изменила многие элементы дизайна последней версии фирменной оболочки. По заявления российских представителей, пользовательский интерфейс не загроможденный и живой.

Хуавей P8 Лайт 2017 обладает быстрой зарядкой?

- К сожалению, нет. По крайней мере производитель не заявляет о наличии этой функции в данном смартфоне.

По какому техпроцессу компания Huawei изготовляет процессор HiSilicon Kirin 655?

- Процесс производства происходит по 16-нанометровой технологии, которая обеспечивает рост производительности на 60%, а энергоэффективности на 70% по сравнению с 28-нм.

Насколько быстро работает сканер отпечатков пальцев в P8 Lite?

- По заявлениям производителя, разблокировка по отпечатку пальца производит за 0.3 секунды, что на 40% быстрее, чем у предыдущего поколения.

Имеет ли камера Huawei P8 Lite 2017 профессиональный режим съемки?

- Да, пользователь может настроить огромное количество параметров, которые помогут улучшить качество фотографий.