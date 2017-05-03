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Huawei P8 Lite 2017

Huawei P8 Lite 2017
Дисплей
56
Производительность
29
Батарея
49
Камера
41
Итоговая оценка
44
Класс Средний класс
Дата выхода Январь 2017 года
Дата начала продаж Апрель 2017 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Работает на последней версии Android
  • Есть сканер отпечатков пальцев
  • Емкий аккумулятор
  • Имеется экрананная вспышка для лицевой камеры
  • Пластиковая рамка
  • Гибридный слот для сим-карты
  • Несъемная батарея
  • Камеры делают фото среднего качества
  • Вместо USB Type-C здесь используется microUSB

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Хонор 8 Лайт 2017
56

Экран

Тип IPS LCD
Размер 5 дюймов
Разрешение 1080 x 1920 пикселей
Соотношение сторон 16:9
Плотность пикселей 424 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 69.65%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
567 нит

На лицевой панели устройства оказалась 5.2-дюймовая панель с плотностью пикселей 424 точек на дюйм. Экран имеет разрешение 1920x1080 пикселей, а его соотношение к корпусу составляет чуть больше 69%.

40

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei P8 Lite 2017
Инфо
Высота 147.1 мм
Ширина 72.5 мм
Толщина 8.2 мм
Вес 144 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
69.65%
29

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей Хонор 8 Лайт 2017 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek MT6735
Архитектура 4 ядра по 2.1 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 2100 МГц
Размер транзистора 16 нанометров
Графика Mali-T720 MP2
GPU-ядер 2
Частота GPU 900 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 933 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 16 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.0
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1874
Geekbench 4.4 (многоядерный)
3361
AnTuTu Benchmark 7
56049

Huawei P8 Lite 2017 оборудован новым процессором Kirin 655 с 8 ядрами Cortex-A53, 4 из которых работают на тактовой частоте 2.1 ГГц, а остальные 4 на частоте 1.7 ГГц. В повседневном использовании потребляется только половина доступной производительности, что позитивно сказывается на автономности. Смартфон обладает 3 ГБ ОЗУ, 16 ГБ встроенной памяти и поддержкой карты памяти microSD.

48

Программное обеспечение

Операционная система Android 7.0 (С обновлением до Android 8.0)
Оболочка UI EMUI 9
Размер системы из коробки 6 ГБ
49

Батарея

Характеристики
Объем 2500 мАч
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Да
Время полной зарядки 2:30 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
41

Камеры

Спецификации и тестирование камер P8 Lite 2017
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 1 (12 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.0
Тип сенсора BSI CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS

Основная камера умеет делать 12-мегапиксельные снимки, а фронтальная - 8 мегапиксельные. Разрешения более чем достаточно, но светосила сенсора оставляет желать лучшего. Благодаря режиму Pro вы можете исправить некоторые недостатки.

54

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.1
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 4
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 700, LTE 1900, LTE 900, LTE 1700, LTE 850, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2100, LTE 2300

На борту Huawei P8 Lite 2017 года имеет энергоэффективный Bluetooth 4.0, радиоприемник, а также сканер отпечатков пальцев, который мгновенно разблокировывает устройство. Из-за встроенного microUSB смартфон кажется немного устаревшим.

53

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Январь 2017 года
Дата начала продаж Апрель 2017 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.36 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.93 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации P8 Lite 2017 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Huawei P8 Lite 2017

FAQ - Ответы на частые вопросы

Новая версия оболочки EMUI на P8 Lite 2017 имеет обновленный дизайн?

- Да, компания Huawei изменила многие элементы дизайна последней версии фирменной оболочки. По заявления российских представителей, пользовательский интерфейс не загроможденный и живой.

Хуавей P8 Лайт 2017 обладает быстрой зарядкой?

- К сожалению, нет. По крайней мере производитель не заявляет о наличии этой функции в данном смартфоне.

По какому техпроцессу компания Huawei изготовляет процессор HiSilicon Kirin 655?

- Процесс производства происходит по 16-нанометровой технологии, которая обеспечивает рост производительности на 60%, а энергоэффективности на 70% по сравнению с 28-нм. 

Насколько быстро работает сканер отпечатков пальцев в P8 Lite?

- По заявлениям производителя, разблокировка по отпечатку пальца производит за 0.3 секунды, что на 40% быстрее, чем у предыдущего поколения.

Имеет ли камера Huawei P8 Lite 2017 профессиональный режим съемки?

- Да, пользователь может настроить огромное количество параметров, которые помогут улучшить качество фотографий.

Оценка пользователей

4.2 из 5 баллов (70 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (5)

Жулдыз 03 декабря 2019 16:47
Отличный смартфон. Единственный минус для меня это память. 16гб.А так, батарея, громкость, экран, камера, интернет устраивают...
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Мммммм 26 ноября 2019 15:38
Не берите этот телефон вообще просто мусор
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Роман 28 апреля 2019 08:10
Останавливается скачивание файлов и программ, что порой выводит из равновесия. Единственное что удерживает, так это то что за него уплачены трудом заработанные деньги. Приобретать не рекомендую
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Maxim Evtukhovsky 29 марта 2019 12:37
Очень малый ресурс батареи, 9-10ч. при постоянно включённым интернетом в режиме ожидания, ну а если час, два в соц сетях то вообще(100%-2 часа в социальных.сетях~50%), отдавал в серцентр, отдали с комментарием-установленные сторонние приложения энергозатратнные, хотя стоит ВК,Од-ки +ещё пару(у них фоновый режим включён). Очень остался недоволен батареей, пришлось купить Powerbank - без него лучше вообще из дому не выходить, иначе рискуешь остаться без связи.Ну а так, если не брать в учёт батарею, телефон достойный, шустренькый, надо постараться чтобы найти приложение которое бы он не поддерживает.вот живой пример - 1 скрин начинал писать, 2-ой закончил (процент зарядки и время).
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Алеся 03 мая 2017 21:43
Шикарный телефон. Камера просто супер! Пользуюсь несколько недель. Так как у меня маленький ребёнок, искала прежде всего хорошую камеру.На одном из фото, даже муху в полете зафиксировала.
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