Huawei Y3 (2017)
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Май 2017 года
|Дата начала продаж
|Июль 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Доступный и компактный
- Поддержка двух сим-карт
- Энергоэффективный Bluetooth
- Есть LTE-модуль
- Есть слот под microSD
- Минимальный запас производительности
- Низкая автономная работа
- Старый порт MicroUSB 2.0
- Нет NFC
- Малопроизводительный Wi-Fi
Технические характеристики
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|5 дюймов
|Разрешение
|480 x 854 пикселей
|Соотношение сторон
|16:9
|Плотность пикселей
|196 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|64.63%
Дизайн и корпус
|Высота
|145.1 мм
|Ширина
|73.7 мм
|Толщина
|9.5 мм
|Вес
|175 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Белый, Золотой, Серый, Розовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
Производительность
|Чипсет
|MediaTek MT6737M
|Архитектура
|4 ядра по 1.1 ГГц
|CPU ядер
|4
|Частота
|1100 МГц
|Размер транзистора
|28 нанометров
|Графика
|Mali-T720 MP2
|GPU-ядер
|1
|Частота GPU
|550 МГц
|Объем ОЗУ
|1 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|640 МГц
|Количество каналов
|1
|Тип накопителя
|eMMC 5.0
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 32 ГБ
Тесты в бенчмарках
Смартфон полагается на четырехъядерный процессор MediaTek MT6737, который комплектуется графическим ускорителем Mali-T720. Номинальная тактовая частота ядер составляет 1.1 ГГц — этого, по сути, достаточно для повседневного использования, а вот в 3D-игры поиграть получится с трудом. В AnTuTu он показывает результат в 25 866 баллов, а в Geekbench в многоядерном и одноядерном тестах 1164 и 431 балл соответственно. Характеристики Хуавей Y3 (2017) не впечатляют, но его невысокая цена компенсирует практически все недостатки.
По отзывам, телефон стоит своих денег. Он имеет всего 8 ГБ встроенной памяти, но при помощи карты памяти microSD можно расширить объем ПЗУ до 64 ГБ. А вот наличие всего 1 ГБ оперативной памяти огорчает, тем более, что вам не удастся увеличить ее объем никакими способами.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 6.0
|Оболочка UI
|EMUI 4.1 Mini
Батарея
|Объем
|2200 мАч
|Мощность зарядки
|5 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Да
|Время полной зарядки
|2:30 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Съемного аккумулятора на 2200 мАч будет достаточно на один день использования, что хорошо, но под нагрузкой он может разрядится за несколько часов. Например, в режиме разговора устройство способно проработать всего 6 часов.
Камеры
|Матрица
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|Нет
|Замедленная съемка
|Нет
|Количество объективов
|1 (8 МП)
|Основной объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.0
- Фазовый автофокус
|Количество мегапикселей
|2 мегапикселя
|Разрешение фото
|1600 x 1200
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|480p при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
|- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Micro
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|4
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 900
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Май 2017 года
|Дата начала продаж
|Июль 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Защитная пленка для экрана
Цены на Huawei Y3 (2017)
FAQ - Ответы на частые вопросы
Как разблокировать загрузчик на Huawei Y3 (2017)?
- Пользователям этого устройства удалось разблокировать загрузчик с помощь HUAWEI Multi-Tool.
Есть ли аксессуары для данного аппарата?
- Конечно, в китайских магазинах имеется достаточно широкий ассортимент чехлов и пленок на экран.
Тормозит ли интерфейс Хуавей Y3 (2017)?
- К сожалению, бывают подтормаживания пользовательского интерфейса, но не критично.