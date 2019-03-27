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Huawei Y3 (2017)

Huawei Y3 (2017)
Дисплей
41
Производительность
14
Батарея
43
Камера
35
Итоговая оценка
35
Класс Бюджетный
Дата выхода Май 2017 года
Дата начала продаж Июль 2017 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Доступный и компактный
  • Поддержка двух сим-карт
  • Энергоэффективный Bluetooth
  • Есть LTE-модуль
  • Есть слот под microSD
  • Минимальный запас производительности
  • Низкая автономная работа
  • Старый порт MicroUSB 2.0
  • Нет NFC
  • Малопроизводительный Wi-Fi

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Y3 (2017)
41

Экран

Тип IPS LCD
Размер 5 дюймов
Разрешение 480 x 854 пикселей
Соотношение сторон 16:9
Плотность пикселей 196 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 64.63%
30

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei Y3 (2017)
Инфо
Высота 145.1 мм
Ширина 73.7 мм
Толщина 9.5 мм
Вес 175 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Белый, Золотой, Серый, Розовый
Сканер отпечатков пальцев Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
64.63%
14

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей Y3 (2017) и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek MT6737M
Архитектура 4 ядра по 1.1 ГГц
CPU ядер 4
Частота 1100 МГц
Размер транзистора 28 нанометров
Графика Mali-T720 MP2
GPU-ядер 1
Частота GPU 550 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 1 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 640 МГц
Количество каналов 1
Накопитель
Тип накопителя eMMC 5.0
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 32 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
524
Geekbench 4.4 (многоядерный)
1473
AnTuTu Benchmark 7
23694

Смартфон полагается на четырехъядерный процессор MediaTek MT6737, который комплектуется графическим ускорителем Mali-T720. Номинальная тактовая частота ядер составляет 1.1 ГГц — этого, по сути, достаточно для повседневного использования, а вот в 3D-игры поиграть получится с трудом. В AnTuTu он показывает результат в 25 866 баллов, а в Geekbench в многоядерном и одноядерном тестах 1164 и 431 балл соответственно. Характеристики Хуавей Y3 (2017) не впечатляют, но его невысокая цена компенсирует практически все недостатки.

По отзывам, телефон стоит своих денег. Он имеет всего 8 ГБ встроенной памяти, но при помощи карты памяти microSD можно расширить объем ПЗУ до 64 ГБ. А вот наличие всего 1 ГБ оперативной памяти огорчает, тем более, что вам не удастся увеличить ее объем никакими способами.

33

Программное обеспечение

Операционная система Android 6.0
Оболочка UI EMUI 4.1 Mini
43

Батарея

Характеристики
Объем 2200 мАч
Мощность зарядки 5 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Да
Время полной зарядки 2:30 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Съемного аккумулятора на 2200 мАч будет достаточно на один день использования, что хорошо, но под нагрузкой он может разрядится за несколько часов. Например, в режиме разговора устройство способно проработать всего 6 часов.

35

Камеры

Спецификации и тестирование камер Y3 (2017)
Основная камера
Матрица 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео Нет
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 1 (8 МП)
Основной объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.0
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 2 мегапикселя
Разрешение фото 1600 x 1200
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 480p при 30 FPS
49

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Micro
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 4
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 2100
4G сети LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 900
59

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Май 2017 года
Дата начала продаж Июль 2017 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Защитная пленка для экрана
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Y3 (2017) могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Huawei Y3 (2017)

FAQ - Ответы на частые вопросы

Как разблокировать загрузчик на Huawei Y3 (2017)?

- Пользователям этого устройства удалось разблокировать загрузчик с помощь HUAWEI Multi-Tool.

Есть ли аксессуары для данного аппарата?

- Конечно, в китайских магазинах имеется достаточно широкий ассортимент чехлов и пленок на экран.

Тормозит ли интерфейс Хуавей Y3 (2017)?

- К сожалению, бывают подтормаживания пользовательского интерфейса, но не критично.

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (11 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (1)

Гость Олег 27 марта 2019 16:59
Брали теще, думали интернет ей не особо надо, так что пойдет)но....не тут то было, оказалось надо и Ферму поиграть и Вайбер и головоломки и фильмы посмотреть и тд))вкратце: батарея высаживается быстро, телефон тугодум, не советую....если только как звонилка, то пойдет...xiaomi 4a небо и земля по сравнению с этим недочудом)) Не знаю как там конкуренты, lg, samsung, lenovo, но знаю точно про сяоми 4а и с уверенностью говорю, так как и этот и тот у нас - этот Хуавей г....полное по сравнению с 4а)))кому надо просто звонилка да, но не больше и замечаются подписания...так что думайте, я больше никогда не возьму Хуавей)) добавьте тыщу возьмите xiaomi будете довольны надеюсь помог кому то.
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