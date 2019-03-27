Тесты в бенчмарках

Смартфон полагается на четырехъядерный процессор MediaTek MT6737, который комплектуется графическим ускорителем Mali-T720. Номинальная тактовая частота ядер составляет 1.1 ГГц — этого, по сути, достаточно для повседневного использования, а вот в 3D-игры поиграть получится с трудом. В AnTuTu он показывает результат в 25 866 баллов, а в Geekbench в многоядерном и одноядерном тестах 1164 и 431 балл соответственно. Характеристики Хуавей Y3 (2017) не впечатляют, но его невысокая цена компенсирует практически все недостатки.

По отзывам, телефон стоит своих денег. Он имеет всего 8 ГБ встроенной памяти, но при помощи карты памяти microSD можно расширить объем ПЗУ до 64 ГБ. А вот наличие всего 1 ГБ оперативной памяти огорчает, тем более, что вам не удастся увеличить ее объем никакими способами.