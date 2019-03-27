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Huawei Y5 (2017)

Huawei Y5 (2017)
Дисплей
47
Производительность
15
Батарея
51
Камера
37
Итоговая оценка
37
Класс Бюджетный
Дата выхода Апрель 2017 года
Дата начала продаж Май 2017 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • IPS-экран, защищенный закаленным стеклом
  • Широкоугольная фронталка
  • Дополнительная кнопка Easy Key
  • Автономная работа
  • Производительность
  • Сборка
  • 4G-связь
  • Пластиковый корпус
  • Большие рамки вокруг экрана
  • Android 6.0.1 Marshmallow
  • Светодиодная вспышка на лицевой панели
  • Основная камера

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей У5 (2017)
47

Экран

Тип IPS LCD
Размер 5 дюймов
Разрешение 720 x 1280 пикселей
Соотношение сторон 16:9
Плотность пикселей 294 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 66.78%

Его 5-дюймовый экран выполнен по технологии IPS и обладает физическим разрешением 1280x720 точек. Плотность пикселей при этом не превышает 295 точек на дюйм.

33

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei Y5 (2017)
Инфо
Высота 143.8 мм
Ширина 72 мм
Толщина 8.3 мм
Вес 150 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Белый, Золотой, Серый, Розовое золото
Сканер отпечатков пальцев Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
66.78%

Huawei Y5 (2017) с первого взгляда кажется ничем непримечательным бюджетником, однако это не так. Учитывая невысокую стоимость, он предлагает достойные спецификации и функциональность.

15

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей У5 (2017) и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek MT6737
Архитектура 4 ядра по 1.4 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 4
Частота 1400 МГц
Размер транзистора 28 нанометров
Графика Mali-T720 MP2
GPU-ядер 2
Частота GPU 600 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 733 МГц
Количество каналов 1
Накопитель
Объем накопителя 16 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.0
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
534
Geekbench 4.4 (многоядерный)
1491
AnTuTu Benchmark 7
23009

Что по поводу характеристик Хуавей Y5 (2017), смартфон полагается на 4-ядерный процессор MediaTek MT6737T с номинальной тактовой частотой 1.4 ГГц и графический ускоритель Mali-T720 с двумя ядрами на борту. Он имеет 16 ГБ встроенной памяти и 2 ГБ ОЗУ. Слот для microSD позволяет расширить объем ПЗУ до 128 ГБ.

33

Программное обеспечение

Операционная система Android 6.0
Оболочка UI EMUI 4.1
51

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч
Мощность зарядки 5 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Да
Время полной зарядки 2:35 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
37

Камеры

Спецификации и тестирование камер Y5 (2017)
Основная камера
Матрица 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 1 (8 МП)
Основной объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.0
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1920
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS
49

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4
Функции Bluetooth A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Micro
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 4
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 900
59

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Апрель 2017 года
Дата начала продаж Май 2017 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Компас
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Y5 (2017) могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Huawei Y5 (2017)

FAQ - Ответы на частые вопросы

Какого качества пластик здесь используется?

- Используемый в изготовлении задней крышки пластик отличного качества, он имеет мелкий узор, который предотвращает скольжение телефона в ладони.

Для чего нужна механическая кнопка Easy Key?

- Это многофункциональная кнопка, с помощью которой можно за мгновение запускать частоиспользуемыя приложения, включать фонарик или камеру.

Получит ли Huawei Y5 (2017) обновление до EMUI 5.0?

- К сожалению, информации по это вопросу нет, но мы можем предположить, что в следующем году компания выпустит желаемый апдейт.

Есть ли здесь поддержка Android Pay?

- Нет, так как смартфон лишен необходимого NFC-модуля.

Оценка пользователей

3.6 из 5 баллов (38 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (4)

Пользователь 04 января 2020 18:22
Отличный телефон, однозначно стоит своих денег!
0 Ответить
Евгений 10 ноября 2019 11:45
Не знаю, все отлично работает до сих пор, даже на велике через руль перелетел и разбил стекло с камерой, но на сенсоре и изображении не отобразилось. Все файлы через кабель на комп и обратно нормально отправляются. Единственное- отпечатка пальца здесь нет, как в статье написано и глонаса. И аккумулятор несъёмный.
+8 Ответить
Александр 23 июня 2019 09:58
Некоторые даные технической характеристики неверные.Телефон Huawei Y5 2017 не поддерживает 4G
+8 Ответить
Наталья 08 ноября 2019 04:28
Не нужно сочинять, все он поддерживает.
0 Ответить
Павлова Юлия 27 марта 2019 17:20
Неудобная модель во всех отношениях. Через кабель идет лишь зарядка, а обмен файлами с компом только через голубой зуб. Сам собой переходит в режим экономии энергии, хотя музыку только включаешь ( не всегда). Стучишь по нему , чтобы вернулся, а он не с первого раза возвращается. Непонятно, как отправлять файлы с диктофона. ES Проводник не отправляет файлы во Вконтакте.Вчера отправил, а сегодня уже тому же человеку туда же —нет.Фото и видео нечеткие.Принцип работы ю5 — " гланды через анус " Одно действие надо делать за два-три действия.
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Alex's 01 января 2020 21:35
Я тебя поддерживаю y5 говно
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