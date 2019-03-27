Какого качества пластик здесь используется?

- Используемый в изготовлении задней крышки пластик отличного качества, он имеет мелкий узор, который предотвращает скольжение телефона в ладони.

Для чего нужна механическая кнопка Easy Key?

- Это многофункциональная кнопка, с помощью которой можно за мгновение запускать частоиспользуемыя приложения, включать фонарик или камеру.

Получит ли Huawei Y5 (2017) обновление до EMUI 5.0?

- К сожалению, информации по это вопросу нет, но мы можем предположить, что в следующем году компания выпустит желаемый апдейт.

Есть ли здесь поддержка Android Pay?

- Нет, так как смартфон лишен необходимого NFC-модуля.