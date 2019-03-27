Huawei Y5 (2017)
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Апрель 2017 года
|Дата начала продаж
|Май 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- IPS-экран, защищенный закаленным стеклом
- Широкоугольная фронталка
- Дополнительная кнопка Easy Key
- Автономная работа
- Производительность
- Сборка
- 4G-связь
- Пластиковый корпус
- Большие рамки вокруг экрана
- Android 6.0.1 Marshmallow
- Светодиодная вспышка на лицевой панели
- Основная камера
Технические характеристики
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|5 дюймов
|Разрешение
|720 x 1280 пикселей
|Соотношение сторон
|16:9
|Плотность пикселей
|294 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|66.78%
Его 5-дюймовый экран выполнен по технологии IPS и обладает физическим разрешением 1280x720 точек. Плотность пикселей при этом не превышает 295 точек на дюйм.
Дизайн и корпус
|Высота
|143.8 мм
|Ширина
|72 мм
|Толщина
|8.3 мм
|Вес
|150 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Белый, Золотой, Серый, Розовое золото
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
Huawei Y5 (2017) с первого взгляда кажется ничем непримечательным бюджетником, однако это не так. Учитывая невысокую стоимость, он предлагает достойные спецификации и функциональность.
Производительность
|Чипсет
|MediaTek MT6737
|Архитектура
|4 ядра по 1.4 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|4
|Частота
|1400 МГц
|Размер транзистора
|28 нанометров
|Графика
|Mali-T720 MP2
|GPU-ядер
|2
|Частота GPU
|600 МГц
|Объем ОЗУ
|2 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|733 МГц
|Количество каналов
|1
|Объем накопителя
|16 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.0
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 128 ГБ
Тесты в бенчмарках
Что по поводу характеристик Хуавей Y5 (2017), смартфон полагается на 4-ядерный процессор MediaTek MT6737T с номинальной тактовой частотой 1.4 ГГц и графический ускоритель Mali-T720 с двумя ядрами на борту. Он имеет 16 ГБ встроенной памяти и 2 ГБ ОЗУ. Слот для microSD позволяет расширить объем ПЗУ до 128 ГБ.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 6.0
|Оболочка UI
|EMUI 4.1
Батарея
|Объем
|3000 мАч
|Мощность зарядки
|5 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Да
|Время полной зарядки
|2:35 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Камеры
|Матрица
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Количество объективов
|1 (8 МП)
|Основной объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.0
- Фазовый автофокус
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2560 x 1920
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|720p при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4
|Функции Bluetooth
|A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Micro
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|4
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 900
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Апрель 2017 года
|Дата начала продаж
|Май 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Компас
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
Цены на Huawei Y5 (2017)
FAQ - Ответы на частые вопросы
Какого качества пластик здесь используется?
- Используемый в изготовлении задней крышки пластик отличного качества, он имеет мелкий узор, который предотвращает скольжение телефона в ладони.
Для чего нужна механическая кнопка Easy Key?
- Это многофункциональная кнопка, с помощью которой можно за мгновение запускать частоиспользуемыя приложения, включать фонарик или камеру.
Получит ли Huawei Y5 (2017) обновление до EMUI 5.0?
- К сожалению, информации по это вопросу нет, но мы можем предположить, что в следующем году компания выпустит желаемый апдейт.
Есть ли здесь поддержка Android Pay?
- Нет, так как смартфон лишен необходимого NFC-модуля.