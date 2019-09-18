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Huawei Y5 (2019)

Huawei Y5 (2019)
Дисплей
58
Производительность
19
Батарея
57
Камера
48
Итоговая оценка
50
Класс Бюджетный
Дата выхода Апрель 2019 года
Дата начала продаж Июнь 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Неплохая фронтальная камера
  • Есть ряд полезных возможностей EMUI 9
  • Объем карты памяти может достигать 1 ТБ
  • Есть система шумоподавления
  • Медленныйы порт USB
  • Снимает видео невысокого качества
  • Могут возникать проблемы с многозадачностью
  • Мало встроенной памяти

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей У5 (2019)
58

Экран

Тип IPS LCD
Размер 5.71 дюймов
Разрешение 720 x 1520 пикселей
Соотношение сторон 19:9
Плотность пикселей 294 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 78.1%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
623 нит

Huawei Y5 (2019) получил IPS экран, плотность пикселей которого составляет 295 точек на дюйм, чего хватает для обычных повседневных задач. Углы панели закруглены, как и на любом другом современном аппарате, поэтому пользователь этой модели не чувствует себя ограниченным.

47

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei Y5 (2019)
Инфо
Высота 147.1 мм
Ширина 70.78 мм
Толщина 8.5 мм
Вес 146 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Черная кожанная крышка, Коричневая кожанная крышка
Сканер отпечатков пальцев Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
78.1%
19

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей У5 (2019) и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio A22
Архитектура 4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 4
Частота 2000 МГц
Размер транзистора 12 нанометров
Графика PowerVR GE8300
Частота GPU 650 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 933 МГц
Количество каналов 1
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
817
Geekbench 4.4 (многоядерный)
2477
Geekbench 5 (одноядерный)
165
Geekbench 5 (многоядерный)
542
AnTuTu Benchmark 7
56325
AnTuTu Benchmark 8
73592

Из-за того, что здесь мало встроенной памяти, может возникать дискомфорт по причине переполнения хранилища. Если вы часто фотографируете, снимаете видео или, играете в игры, то придется докупать карточку microSD. Зато здесь используется неплохой процессор, который дает необходимую производительность даже топовых игр. Возможно, на максимальных настройках пойдут не все, но большинство точно.

67

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0
Оболочка UI EMUI 9
Размер системы из коробки 5 ГБ
57

Батарея

Характеристики
Объем 3020 мАч
Мощность зарядки 5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:25 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Емкость батареи не впечатляет, но автономность хорошая. На одной зарядке смартфон проработает целый день.

48

Камеры

Спецификации и тестирование камер Y5 (2019)
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 1 (13 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1920
Апертура f/2.2
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
62

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 6
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 900
59

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Апрель 2019 года
Дата начала продаж Июнь 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.42 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.86 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Y5 (2019) могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Huawei Y5 (2019)

FAQ - Ответы на частые вопросы

Какая модель Huawei Y5 (2019) имеет на борту NFC?

- Только одна – AMN-LX1 – может использоваться для бесконтактных платежей. Она продается в России, поэтому вы можете приобрести ее практически в любом магазине. Перед покупкой убедитесь, что это именно она.

Оценка пользователей

3.8 из 5 баллов (68 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (1)

Стас 18 сентября 2019 21:26
Он вроде бы красивый и классный на первый взгляд но в комплекте нет ничего кроме зарядки и очень плохой динамик
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