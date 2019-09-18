Тесты в бенчмарках

Из-за того, что здесь мало встроенной памяти, может возникать дискомфорт по причине переполнения хранилища. Если вы часто фотографируете, снимаете видео или, играете в игры, то придется докупать карточку microSD. Зато здесь используется неплохой процессор, который дает необходимую производительность даже топовых игр. Возможно, на максимальных настройках пойдут не все, но большинство точно.