Huawei Y5 (2019)
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Апрель 2019 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Неплохая фронтальная камера
- Есть ряд полезных возможностей EMUI 9
- Объем карты памяти может достигать 1 ТБ
- Есть система шумоподавления
- Медленныйы порт USB
- Снимает видео невысокого качества
- Могут возникать проблемы с многозадачностью
- Мало встроенной памяти
Технические характеристики
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|5.71 дюймов
|Разрешение
|720 x 1520 пикселей
|Соотношение сторон
|19:9
|Плотность пикселей
|294 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|78.1%
Тесты дисплея
Huawei Y5 (2019) получил IPS экран, плотность пикселей которого составляет 295 точек на дюйм, чего хватает для обычных повседневных задач. Углы панели закруглены, как и на любом другом современном аппарате, поэтому пользователь этой модели не чувствует себя ограниченным.
Дизайн и корпус
|Высота
|147.1 мм
|Ширина
|70.78 мм
|Толщина
|8.5 мм
|Вес
|146 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Черная кожанная крышка, Коричневая кожанная крышка
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio A22
|Архитектура
|4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|4
|Частота
|2000 МГц
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|PowerVR GE8300
|Частота GPU
|650 МГц
|Объем ОЗУ
|2 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|Количество каналов
|1
|Объем накопителя
|32 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
Тесты в бенчмарках
Из-за того, что здесь мало встроенной памяти, может возникать дискомфорт по причине переполнения хранилища. Если вы часто фотографируете, снимаете видео или, играете в игры, то придется докупать карточку microSD. Зато здесь используется неплохой процессор, который дает необходимую производительность даже топовых игр. Возможно, на максимальных настройках пойдут не все, но большинство точно.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0
|Оболочка UI
|EMUI 9
|Размер системы из коробки
|5 ГБ
Батарея
|Объем
|3020 мАч
|Мощность зарядки
|5 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|2:25 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Емкость батареи не впечатляет, но автономность хорошая. На одной зарядке смартфон проработает целый день.
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|1 (13 МП)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2560 x 1920
|Апертура
|f/2.2
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|6
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 900
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Апрель 2019 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.42 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|0.86 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Цены на Huawei Y5 (2019)
FAQ - Ответы на частые вопросы
Какая модель Huawei Y5 (2019) имеет на борту NFC?
- Только одна – AMN-LX1 – может использоваться для бесконтактных платежей. Она продается в России, поэтому вы можете приобрести ее практически в любом магазине. Перед покупкой убедитесь, что это именно она.