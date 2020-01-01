Главная > Смартфоны Huawei > Huawei Y5 Prime (2018): цена, технические характеристики и отзывы

Huawei Y5 Prime (2018)

Huawei Y5 Prime (2018)
Дисплей
52
Производительность
19
Батарея
51
Камера
44
Итоговая оценка
44
Класс Бюджетный
Дата выхода Май 2018 года
Дата начала продаж Май 2018 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Контрастный IPS-экран
  • Хорошее соотношение дисплея к корпусу
  • Выносливый в плане автономности
  • Поддержка карт памяти до 256 ГБ
  • Работает без микрофризов и задержек
  • Экран защищен стеклом неизвестного производства
  • Нет сканера отпечатков пальцев
  • Отсутствует гироскоп, значит нет компаса
  • Топовые игры работать не будут

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей У5 Прайм (2018)
52

Экран

Тип IPS LCD
Размер 5.45 дюймов
Разрешение 720 x 1440 пикселей
Соотношение сторон 18:9
Плотность пикселей 295 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 74.04%
41

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei Y5 Prime (2018)
Инфо
Высота 146.5 мм
Ширина 70.9 мм
Толщина 8.3 мм
Вес 142 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
74.04%
19

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей У5 Прайм (2018) и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek MT6739
Архитектура 4 ядра Cortex-A53
CPU ядер 4
Частота 1500 МГц
Размер транзистора 28 нанометров
Графика PowerVR GE8100
Частота GPU 570 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 667 МГц
Количество каналов 1
Накопитель
Объем накопителя 16 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
705
Geekbench 4.4 (многоядерный)
2311
AnTuTu Benchmark 7
41411

Аппарат работает на программном обеспечении Android 8.1 Oreo, а что касается технических характеристик, то Хуавей У5 Прайм (2018) является ничем непримечательным бюджетников.

Он построен на четырехъядерном процессоре MediaTek MT6739, ядра которого работают на тактовой частоте 1500 МГц. Размер транзисторов составляет 28 нанометров. Здесь используется графический адаптер PowerVR GE8100 с тактовой частотой 570 МГц.

Производитель установил одноканальный модуль LPDDR3 объемом 2 ГБ. Встроенный накопитель типа eMMC 5.1  имеет 16 ГБ. Максимальный объем карты памяти — 256 ГБ.

57

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1
Оболочка UI EMUI 8
51

Батарея

Характеристики
Объем 3020 мАч
Мощность зарядки 5 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:39 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
44

Камеры

Спецификации и тестирование камер Y5 Prime (2018)
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 1 (13 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.0
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944
Апертура f/2.2
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
50

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 4
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 900

В смартфоне есть Bluetooth 4.2, но нет NFC. В комплекте Huawei не дает ничего, кроме зарядного устройства и USB-кабеля. Встроенный LTE-модуль обеспечивает скорость загрузки по стандарту Cat.4, а Wi-Fi 802.11n — до 150 Мбит/с.

59

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Май 2018 года
Дата начала продаж Май 2018 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.36 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.01 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Y5 Prime (2018) могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Huawei Y5 Prime (2018)

Оценка пользователей

3.1 из 5 баллов (12 голосов)

Сравнения с конкурентами

Написать отзыв

Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях