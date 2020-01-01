Huawei Y5 Prime (2018)
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Май 2018 года
|Дата начала продаж
|Май 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Контрастный IPS-экран
- Хорошее соотношение дисплея к корпусу
- Выносливый в плане автономности
- Поддержка карт памяти до 256 ГБ
- Работает без микрофризов и задержек
- Экран защищен стеклом неизвестного производства
- Нет сканера отпечатков пальцев
- Отсутствует гироскоп, значит нет компаса
- Топовые игры работать не будут
Технические характеристики
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|5.45 дюймов
|Разрешение
|720 x 1440 пикселей
|Соотношение сторон
|18:9
|Плотность пикселей
|295 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|74.04%
Дизайн и корпус
|Высота
|146.5 мм
|Ширина
|70.9 мм
|Толщина
|8.3 мм
|Вес
|142 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Золотой
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
Производительность
|Чипсет
|MediaTek MT6739
|Архитектура
|4 ядра Cortex-A53
|CPU ядер
|4
|Частота
|1500 МГц
|Размер транзистора
|28 нанометров
|Графика
|PowerVR GE8100
|Частота GPU
|570 МГц
|Объем ОЗУ
|2 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|667 МГц
|Количество каналов
|1
|Объем накопителя
|16 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Аппарат работает на программном обеспечении Android 8.1 Oreo, а что касается технических характеристик, то Хуавей У5 Прайм (2018) является ничем непримечательным бюджетников.
Он построен на четырехъядерном процессоре MediaTek MT6739, ядра которого работают на тактовой частоте 1500 МГц. Размер транзисторов составляет 28 нанометров. Здесь используется графический адаптер PowerVR GE8100 с тактовой частотой 570 МГц.
Производитель установил одноканальный модуль LPDDR3 объемом 2 ГБ. Встроенный накопитель типа eMMC 5.1 имеет 16 ГБ. Максимальный объем карты памяти — 256 ГБ.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.1
|Оболочка UI
|EMUI 8
Батарея
|Объем
|3020 мАч
|Мощность зарядки
|5 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|2:39 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Количество объективов
|1 (13 МП)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.0
- Фазовый автофокус
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2592 x 1944
|Апертура
|f/2.2
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|4
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 900
В смартфоне есть Bluetooth 4.2, но нет NFC. В комплекте Huawei не дает ничего, кроме зарядного устройства и USB-кабеля. Встроенный LTE-модуль обеспечивает скорость загрузки по стандарту Cat.4, а Wi-Fi 802.11n — до 150 Мбит/с.
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Май 2018 года
|Дата начала продаж
|Май 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.36 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.01 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты