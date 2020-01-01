В смартфоне есть Bluetooth 4.2, но нет NFC. В комплекте Huawei не дает ничего, кроме зарядного устройства и USB-кабеля. Встроенный LTE-модуль обеспечивает скорость загрузки по стандарту Cat.4, а Wi-Fi 802.11n — до 150 Мбит/с.