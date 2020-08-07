Huawei Y5p имеет по краям экрана большие, по сегодняшним меркам, рамки, и это сразу бросается в глаза. Еще одним негативным моментом является отсутствие сканера отпечатков пальцев, поэтому придется пользоваться стандартными, включая ПИН-код.