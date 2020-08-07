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Huawei Y5p

Huawei Y5p
Дисплей
60
Производительность
21
Батарея
57
Камера
47
Итоговая оценка
53
Класс Бюджетный
Дата выхода Май 2020 года
Дата начала продаж Август 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Компактные габариты и небольшой вес
  • Многофункциональное программное обеспечение
  • Есть отдельный слот для карты памяти
  • Поддерживается FM-радио
  • Простая камера со слабым автофокусом
  • Нет быстрой зарядки

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Y5p
60

Экран

Тип TFT LCD
Размер 5.45 дюймов
Разрешение 720 x 1440 пикселей
Соотношение сторон 18:9
Плотность пикселей 295 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 73.8%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
522 нит
47

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei Y5p
Инфо
Высота 146.5 мм
Ширина 70.94 мм
Толщина 8.35 мм
Вес 144 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Полуночный черный, Мерцающий синий, Мятный зеленый
Сканер отпечатков пальцев Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
73.8%

Huawei Y5p имеет по краям экрана большие, по сегодняшним меркам, рамки, и это сразу бросается в глаза. Еще одним негативным моментом является отсутствие сканера отпечатков пальцев, поэтому придется пользоваться стандартными, включая ПИН-код.

21

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей Y5p и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio P22
Архитектура 4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.5 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 2000 МГц
Размер транзистора 12 нанометров
Графика PowerVR GE8320
Оперативная память
Объем ОЗУ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 933 МГц
Количество каналов 1
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
770
Geekbench 4.4 (многоядерный)
3456
Geekbench 5 (одноядерный)
140
Geekbench 5 (многоядерный)
829
AnTuTu Benchmark 7
74980
AnTuTu Benchmark 8
90864
77

Программное обеспечение

Операционная система Android 10
Оболочка UI EMUI 10.1
Размер системы из коробки 10 ГБ
57

Батарея

Характеристики
Объем 3020 мАч
Мощность зарядки 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:00 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Учитывая небольшие размеры устройства, вовнутрь поместился неплохой аккумулятор на 3020 мАч. Он позволяет Huawei Y5p проработать сутки без подзарядки. Смартфон комплектуется стандартным адаптером питания без быстрой зарядки, поэтому процесс будет длиться целых 2 часа.

47

Камеры

Спецификации и тестирование камер Huawei Y5p
Основная камера
Матрица 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 1 (8 МП)
Основной объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.0
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1920
Апертура f/2.2
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
58

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 6
2G сети GSM 2/3/5/8(850/900/1 800/1 900 МГц)
3G сети WCDMA 1/2/4/5/8
4G сети LTE 1/2/3/4/5/7/8/20/28/38/40/41(2 535 – 2 655 МГц)
59

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Май 2020 года
Дата начала продаж Август 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
Комплект - Смартфон
- Кабель USB
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Huawei Y5p могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Huawei Y5p

Оценка пользователей

2.8 из 5 баллов (16 голосов)

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