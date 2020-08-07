Huawei Y5p
Дисплей
60
Производительность
21
Батарея
57
Камера
47
Итоговая оценка
53
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Май 2020 года
|Дата начала продаж
|Август 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Компактные габариты и небольшой вес
- Многофункциональное программное обеспечение
- Есть отдельный слот для карты памяти
- Поддерживается FM-радио
- Простая камера со слабым автофокусом
- Нет быстрой зарядки
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Y5p
60
Экран
|Тип
|TFT LCD
|Размер
|5.45 дюймов
|Разрешение
|720 x 1440 пикселей
|Соотношение сторон
|18:9
|Плотность пикселей
|295 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|73.8%
Тесты дисплея
Максимальная яркость
522 нит
47
Дизайн и корпус
|Высота
|146.5 мм
|Ширина
|70.94 мм
|Толщина
|8.35 мм
|Вес
|144 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Полуночный черный, Мерцающий синий, Мятный зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
73.8%
Huawei Y5p имеет по краям экрана большие, по сегодняшним меркам, рамки, и это сразу бросается в глаза. Еще одним негативным моментом является отсутствие сканера отпечатков пальцев, поэтому придется пользоваться стандартными, включая ПИН-код.
21
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio P22
|Архитектура
|4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.5 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2000 МГц
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|PowerVR GE8320
|Объем ОЗУ
|2 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|Количество каналов
|1
|Объем накопителя
|32 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 4.4 (одноядерный)
770
Geekbench 4.4 (многоядерный)
3456
Geekbench 5 (одноядерный)
140
Geekbench 5 (многоядерный)
829
AnTuTu Benchmark 7
74980
AnTuTu Benchmark 8
90864
77
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Оболочка UI
|EMUI 10.1
|Размер системы из коробки
|10 ГБ
57
Батарея
|Объем
|3020 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|2:00 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Учитывая небольшие размеры устройства, вовнутрь поместился неплохой аккумулятор на 3020 мАч. Он позволяет Huawei Y5p проработать сутки без подзарядки. Смартфон комплектуется стандартным адаптером питания без быстрой зарядки, поэтому процесс будет длиться целых 2 часа.
47
Камеры
|Матрица
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Количество объективов
|1 (8 МП)
|Основной объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.0
- Фазовый автофокус
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2560 x 1920
|Апертура
|f/2.2
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
58
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|6
|2G сети
|GSM 2/3/5/8(850/900/1 800/1 900 МГц)
|3G сети
|WCDMA 1/2/4/5/8
|4G сети
|LTE 1/2/3/4/5/7/8/20/28/38/40/41(2 535 – 2 655 МГц)
59
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Май 2020 года
|Дата начала продаж
|Август 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Huawei Y5p могут отличаться в зависимости от региона.