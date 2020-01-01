Huawei Y6 (2019) позаимствовал дизайн у премиальных аппаратов, и это одно из его достоинств. Телефон можно приобрести в черном, золотом и зеленом цветах, и каждый из них выглядит по-своему привлекательно. Вариант с крышкой из искусственной кожи выигрывает у остальных за счет того, что на нем не видны отпечатки пальцев.