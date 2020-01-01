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Huawei Y6 (2019)

Huawei Y6 (2019)
Дисплей
55
Производительность
20
Батарея
64
Камера
48
Итоговая оценка
50
Класс Бюджетный
Дата выхода Март 2019 года
Дата начала продаж Март 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Великолепный дисплей, учитывая стоимость устройства
  • Передняя камера делает неплохие снимки
  • Сканер отпечатков пальцев поддерживает жесты
  • Лицевая сторона защищена стеклом Gorilla Glass 3
  • Малофункциональная камера
  • 4-ядерный процессор — не подойдет для игр
  • Нет быстрой зарядки
  • Заряжается по Micro USB

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей У6 (2019)
55

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.09 дюймов
Разрешение 720 x 1560 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 282 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 79.2%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
455 нит
47

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei Y6 (2019)
Инфо
Высота 156.3 мм
Ширина 73.5 мм
Толщина 8 мм
Вес 150 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Коричневый, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
79.2%

Huawei Y6 (2019) позаимствовал дизайн у премиальных аппаратов, и это одно из его достоинств. Телефон можно приобрести в черном, золотом и зеленом цветах, и каждый из них выглядит по-своему привлекательно. Вариант с крышкой из искусственной кожи выигрывает у остальных за счет того, что на нем не видны отпечатки пальцев.

20

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей У6 (2019) и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio A22
Архитектура 4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 4
Частота 2000 МГц
Размер транзистора 12 нанометров
Графика PowerVR GE8300
Оперативная память
Объем ОЗУ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 933 МГц
Количество каналов 1
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
882
Geekbench 4.4 (многоядерный)
2394
AnTuTu Benchmark 7
58944
AnTuTu Benchmark 8
73127

Процессор здесь хороший, он сбалансирован и не потребляет много энергии, несмотря на хороший уровень быстродействия. С другой стороны, смартфон имеет всего 2 ГБ оперативной памяти, большая половина из которых потребляется операционной системой Android Pie.

67

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0
Оболочка UI EMUI 9
Размер системы из коробки 13 ГБ
64

Батарея

Характеристики
Объем 3020 мАч
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:25 ч.
Быстрая зарядка Да, SuperCharge (50% за 40 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
48

Камеры

Спецификации и тестирование камер Y6 (2019)
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 1 (13 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.0
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Пользователи Хуавей У6 (2019) хвалят фронтальную камеру за ее яркие фотографии даже в условиях недостаточного освещения. Она может похвастаться экранной вспышкой, которая спасает ситуацию, если вокруг мало света. Камера сзади ничем непримечательная с одним 13-мегапиксельным сенсором, который способен на снимки среднего качества.

51

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 6
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 900
59

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Март 2019 года
Дата начала продаж Март 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Y6 (2019) могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Huawei Y6 (2019)

Оценка пользователей

3.7 из 5 баллов (36 голосов)

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