Huawei Y6 (2019)
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Март 2019 года
|Дата начала продаж
|Март 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Великолепный дисплей, учитывая стоимость устройства
- Передняя камера делает неплохие снимки
- Сканер отпечатков пальцев поддерживает жесты
- Лицевая сторона защищена стеклом Gorilla Glass 3
- Малофункциональная камера
- 4-ядерный процессор — не подойдет для игр
- Нет быстрой зарядки
- Заряжается по Micro USB
Технические характеристики
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.09 дюймов
|Разрешение
|720 x 1560 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|Плотность пикселей
|282 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|79.2%
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|156.3 мм
|Ширина
|73.5 мм
|Толщина
|8 мм
|Вес
|150 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Коричневый, Черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Huawei Y6 (2019) позаимствовал дизайн у премиальных аппаратов, и это одно из его достоинств. Телефон можно приобрести в черном, золотом и зеленом цветах, и каждый из них выглядит по-своему привлекательно. Вариант с крышкой из искусственной кожи выигрывает у остальных за счет того, что на нем не видны отпечатки пальцев.
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio A22
|Архитектура
|4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|4
|Частота
|2000 МГц
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|PowerVR GE8300
|Объем ОЗУ
|2 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|Количество каналов
|1
|Объем накопителя
|32 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
Тесты в бенчмарках
Процессор здесь хороший, он сбалансирован и не потребляет много энергии, несмотря на хороший уровень быстродействия. С другой стороны, смартфон имеет всего 2 ГБ оперативной памяти, большая половина из которых потребляется операционной системой Android Pie.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0
|Оболочка UI
|EMUI 9
|Размер системы из коробки
|13 ГБ
Батарея
|Объем
|3020 мАч
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|2:25 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, SuperCharge (50% за 40 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Количество объективов
|1 (13 МП)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Пользователи Хуавей У6 (2019) хвалят фронтальную камеру за ее яркие фотографии даже в условиях недостаточного освещения. Она может похвастаться экранной вспышкой, которая спасает ситуацию, если вокруг мало света. Камера сзади ничем непримечательная с одним 13-мегапиксельным сенсором, который способен на снимки среднего качества.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|6
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 900
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Март 2019 года
|Дата начала продаж
|Март 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана
- Чехол