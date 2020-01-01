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Huawei Y6 Pro (2019)

Huawei Y6 Pro (2019)
Дисплей
54
Производительность
23
Батарея
57
Камера
48
Итоговая оценка
49
Класс Бюджетный
Дата выхода Январь 2019 года
Дата начала продаж Февраль 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • IPS-экран с высокой максимальной яркостью
  • Оптимизированное программное обеспечение
  • Хорошие камеры с профессиональным режимом
  • Есть сканер лица
  • Небольшое время автономной работы в сложных задачах
  • Нет датчика отпечатков пальцев
  • Установлен старый порт microUSB
  • Не поддерживает бесконтактные платежи

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей У6 Про (2019)
54

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.09 дюймов
Разрешение 720 x 1560 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 282 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 79.52%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
395 нит
50

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei Y6 Pro (2019)
Инфо
Высота 156.2 мм
Ширина 73.5 мм
Толщина 8 мм
Вес 150 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Золотой, Кожаная спинка
Сканер отпечатков пальцев Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
79.52%
23

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей У6 Про (2019) и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio A22
Архитектура 4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 4
Частота 2000 МГц
Размер транзистора 12 нанометров
Графика PowerVR GE8300
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 933 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
897
Geekbench 4.4 (многоядерный)
2556
AnTuTu Benchmark 7
56167
67

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0
Оболочка UI EMUI 9
57

Батарея

Характеристики
Объем 3020 мАч
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 3:15 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Батарея является одним из главных недостатков У6 Про (2019). Если играть в игры или снимать видеоролики в высоком качестве, то заряда не хватит и на 5 часов автономной работы.

48

Камеры

Спецификации и тестирование камер Y6 Pro (2019)
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 1 (13 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.0
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Смартфон имеет один объектив основной камеры, который, на удивление, делает портретные фотографии достойного качества. Фронталка тоже неплохая, в условиях плохого освещения снимки получаются с хорошим уровнем яркости благодаря настраиваемой вспышке Soft Light.

51

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 6
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 700, LTE 2100, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 900, LTE 1900, LTE 2300, LTE 2500
59

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Январь 2019 года
Дата начала продаж Февраль 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Защитная пленка для экрана
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Y6 Pro (2019) могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Huawei Y6 Pro (2019)

FAQ - Ответы на частые вопросы

Комфортно ли пользоваться сканером лица?

- Сканер лица практически такой же удобный в использовании, как и датчик отпечатков пальцев. Он хорошо работает в любых условиях, поэтому никакого дискомфорта вы не будете испытывать.

Какая автономность в обычном режиме эксплуатации?

- Если не играете в игры и мало пользуетесь камерой, а звонки и социальные сети основной род ваших занятий, то батареи Хуавей У6 Про (2019) будет достаточно на целые сутки автономной работы.

Оценка пользователей

2.9 из 5 баллов (9 голосов)

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