Huawei Y6 Pro (2019)
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Январь 2019 года
|Дата начала продаж
|Февраль 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- IPS-экран с высокой максимальной яркостью
- Оптимизированное программное обеспечение
- Хорошие камеры с профессиональным режимом
- Есть сканер лица
- Небольшое время автономной работы в сложных задачах
- Нет датчика отпечатков пальцев
- Установлен старый порт microUSB
- Не поддерживает бесконтактные платежи
Технические характеристики
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.09 дюймов
|Разрешение
|720 x 1560 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|Плотность пикселей
|282 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|79.52%
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|156.2 мм
|Ширина
|73.5 мм
|Толщина
|8 мм
|Вес
|150 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Золотой, Кожаная спинка
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio A22
|Архитектура
|4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|4
|Частота
|2000 МГц
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|PowerVR GE8300
|Объем ОЗУ
|3 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|32 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
Тесты в бенчмарках
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0
|Оболочка UI
|EMUI 9
Батарея
|Объем
|3020 мАч
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|3:15 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Батарея является одним из главных недостатков У6 Про (2019). Если играть в игры или снимать видеоролики в высоком качестве, то заряда не хватит и на 5 часов автономной работы.
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Количество объективов
|1 (13 МП)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Смартфон имеет один объектив основной камеры, который, на удивление, делает портретные фотографии достойного качества. Фронталка тоже неплохая, в условиях плохого освещения снимки получаются с хорошим уровнем яркости благодаря настраиваемой вспышке Soft Light.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|6
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 700, LTE 2100, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 900, LTE 1900, LTE 2300, LTE 2500
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Январь 2019 года
|Дата начала продаж
|Февраль 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Защитная пленка для экрана
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Цены на Huawei Y6 Pro (2019)
FAQ - Ответы на частые вопросы
Комфортно ли пользоваться сканером лица?
- Сканер лица практически такой же удобный в использовании, как и датчик отпечатков пальцев. Он хорошо работает в любых условиях, поэтому никакого дискомфорта вы не будете испытывать.
Какая автономность в обычном режиме эксплуатации?
- Если не играете в игры и мало пользуетесь камерой, а звонки и социальные сети основной род ваших занятий, то батареи Хуавей У6 Про (2019) будет достаточно на целые сутки автономной работы.