Комфортно ли пользоваться сканером лица?

- Сканер лица практически такой же удобный в использовании, как и датчик отпечатков пальцев. Он хорошо работает в любых условиях, поэтому никакого дискомфорта вы не будете испытывать.

Какая автономность в обычном режиме эксплуатации?

- Если не играете в игры и мало пользуетесь камерой, а звонки и социальные сети основной род ваших занятий, то батареи Хуавей У6 Про (2019) будет достаточно на целые сутки автономной работы.