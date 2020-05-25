Тесты дисплея

Huawei Y6p получил большой 6.3-дюймовый экран, но из-за маленького разрешения 1600 на 720 пикселей, изображение не такое четкое, как хотелось бы. Это IPS-панель, так что можно забыть о плохой цветопередаче или малых углах обзора. Здесь яркость тоже на высоком уровне.