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Huawei Y6p

Huawei Y6p
Дисплей
61
Производительность
21
Батарея
78
Камера
59
Итоговая оценка
57
Класс Бюджетный
Дата выхода Май 2020 года
Дата начала продаж Август 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Большой дисплей с тонкими рамками
  • Есть отдельная сверхширокоугольная камера
  • Емкая батарея на 5000 мАч
  • Имеется сканер отпечатков пальцев
  • Маленькое разрешение экрана
  • В комплекте нет адаптера питания с быстрой зарядкой

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Y6p
61

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.3 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 278 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.3%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
560 нит

Huawei Y6p получил большой 6.3-дюймовый экран, но из-за маленького разрешения 1600 на 720 пикселей, изображение не такое четкое, как хотелось бы. Это IPS-панель, так что можно забыть о плохой цветопередаче или малых углах обзора. Здесь яркость тоже на высоком уровне.

50

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei Y6p
Инфо
Высота 159.1 мм
Ширина 74.1 мм
Толщина 9 мм
Вес 185 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Изумрудно-зеленый, Полночный черный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
81.3%
21

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей Y6p и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio P22
Архитектура 4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.5 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 2000 МГц
Размер транзистора 12 нанометров
Графика PowerVR GE8320
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 933 МГц
Количество каналов 1
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
771
Geekbench 4.4 (многоядерный)
3444
Geekbench 5 (одноядерный)
135
Geekbench 5 (многоядерный)
483
AnTuTu Benchmark 7
75575
AnTuTu Benchmark 8
94512

Внутри находится процессор Helio P22, имеющий минимальный уровень производительности. Это подтверждают бенчмарки, в которых он набирает достаточно мало баллов. Для игр этой мощности мало, но в обычным задачах вы не почувствуете себя ограниченным.

77

Программное обеспечение

Операционная система Android 10
Оболочка UI EMUI 10.1
Размер системы из коробки 9 ГБ
78

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:20 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Да
59

Камеры

Спецификации и тестирование камер Huawei Y6p
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4368 x 2912
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 3 (13 МП + 5 MP + 2 MP)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.0
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Камера здесь тройная, и помимо основного модуля на 13 МП, здесь есть дополнительный сверхширокоугольный на 5 МП и портретный на 2 МП. Они фотографируют сносно.

58

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 6
2G сети GSM 2/3/5/8 (850/900/1 800/1 900 МГц)
3G сети UMTS 1/2/4/5/8
4G сети LTE 1/2/3/4/5/7/8/20/28/34/38/39/40/41 (2 535-2 675 МГц)
59

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Май 2020 года
Дата начала продаж Август 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Huawei Y6p могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Huawei Y6p

Оценка пользователей

3.7 из 5 баллов (29 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (3)

Александр 03 октября 2020 13:35
Хороший телефон советую покупать и пользоваться
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Илья 16 августа 2020 19:26
Вот, пользуюсь смартфоном HONOR 9A и хочу заметить н жеследующее: Смартфон отличный, но отсутствие Google-сервисов является ложкой дегтя! Как, впрочем и разьем micro-USB 🐌 Ну, есть AppGallery и иже с ней...Но, это все танцы с бубном! Сколько должно пройти времени, что бы AppGallery смог на равных "конкурировать" с Play Market?
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Жанна 25 мая 2020 14:33
Телефон то не плохо, вот только есть ноооо. Он не поддерживает Google, точнее нечего нельзя скачать.
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Андрей 02 июня 2020 14:42
там есть эпгелери и мо апс и плюс можно с инета апк скачать
+6 Ответить
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