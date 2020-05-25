Huawei Y6p
Дисплей
61
Производительность
21
Батарея
78
Камера
59
Итоговая оценка
57
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Май 2020 года
|Дата начала продаж
|Август 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Большой дисплей с тонкими рамками
- Есть отдельная сверхширокоугольная камера
- Емкая батарея на 5000 мАч
- Имеется сканер отпечатков пальцев
- Маленькое разрешение экрана
- В комплекте нет адаптера питания с быстрой зарядкой
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Y6p
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Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.3 дюймов
|Разрешение
|720 x 1600 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|278 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|81.3%
Тесты дисплея
Максимальная яркость
560 нит
Huawei Y6p получил большой 6.3-дюймовый экран, но из-за маленького разрешения 1600 на 720 пикселей, изображение не такое четкое, как хотелось бы. Это IPS-панель, так что можно забыть о плохой цветопередаче или малых углах обзора. Здесь яркость тоже на высоком уровне.
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Дизайн и корпус
|Высота
|159.1 мм
|Ширина
|74.1 мм
|Толщина
|9 мм
|Вес
|185 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Изумрудно-зеленый, Полночный черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
81.3%
21
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio P22
|Архитектура
|4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.5 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2000 МГц
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|PowerVR GE8320
|Объем ОЗУ
|3 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|Количество каналов
|1
|Объем накопителя
|64 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 4.4 (одноядерный)
771
Geekbench 4.4 (многоядерный)
3444
Geekbench 5 (одноядерный)
135
Geekbench 5 (многоядерный)
483
AnTuTu Benchmark 7
75575
AnTuTu Benchmark 8
94512
Внутри находится процессор Helio P22, имеющий минимальный уровень производительности. Это подтверждают бенчмарки, в которых он набирает достаточно мало баллов. Для игр этой мощности мало, но в обычным задачах вы не почувствуете себя ограниченным.
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Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Оболочка UI
|EMUI 10.1
|Размер системы из коробки
|9 ГБ
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Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|2:20 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да
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Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4368 x 2912
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|Количество объективов
|3 (13 МП + 5 MP + 2 MP)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Камера здесь тройная, и помимо основного модуля на 13 МП, здесь есть дополнительный сверхширокоугольный на 5 МП и портретный на 2 МП. Они фотографируют сносно.
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Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|6
|2G сети
|GSM 2/3/5/8 (850/900/1 800/1 900 МГц)
|3G сети
|UMTS 1/2/4/5/8
|4G сети
|LTE 1/2/3/4/5/7/8/20/28/34/38/39/40/41 (2 535-2 675 МГц)
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Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Май 2020 года
|Дата начала продаж
|Август 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Huawei Y6p могут отличаться в зависимости от региона.