Тесты в бенчмарках

Процессор Helio P35 имеет только энергоэффективные ядра Cortex-A53, которые уже устарели. Запуск приложений осуществляется с видимой задержкой, но это не сильно сказывается на общих впечатлениях от телефона, так как это не доставляет сильного дискомфорта.