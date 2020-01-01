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Huawei Y6s

Huawei Y6s
Дисплей
57
Производительность
24
Батарея
57
Камера
51
Итоговая оценка
52
Класс Бюджетный
Дата выхода Январь 2020 года
Дата начала продаж Март 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • IPS-дисплей с естественной цветопередачей
  • Компактные размеры и небольшой вес
  • Быстрое и стабильное LTE-подключение
  • Есть отдельный слот для карты памяти MicroSD
  • Слабая производительность процессора
  • Одиночная основная камера
  • Маленький аккумулятор без быстрой зарядки

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Y6s
57

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.09 дюймов
Разрешение 720 x 1560 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 282 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 79.2%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
395 нит

Huawei Y6s получился очень компактным и легким, несмотря на большой экран диагональю 6.09 дюймов. Плотность пикселей в 282 точки на дюйм достаточно, хотя в некоторых ситуациях заметно невысокое разрешение дисплея. У него имеется каплевидный вырез для фронтальной камеры, который неплохо вписывается в общий дизайн.

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Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei Y6s
Инфо
Высота 156.3 мм
Ширина 73.5 мм
Толщина 8 мм
Вес 150 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
79.2%
24

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей Y6s и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio P35
Архитектура 8 ядер по 2.3 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 2300 МГц
Размер транзистора 12 нанометров
Графика PowerVR GE8320
GPU-ядер 6
Частота GPU 250 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 800 МГц
Количество каналов 1
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
881
Geekbench 4.4 (многоядерный)
3863
Geekbench 5 (одноядерный)
174
Geekbench 5 (многоядерный)
994
AnTuTu Benchmark 7
86572
AnTuTu Benchmark 8
109610

Процессор Helio P35 имеет только энергоэффективные ядра Cortex-A53, которые уже устарели. Запуск приложений осуществляется с видимой задержкой, но это не сильно сказывается на общих впечатлениях от телефона, так как это не доставляет сильного дискомфорта.

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Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0
Оболочка UI EMUI 9.1
Размер системы из коробки 6 ГБ
57

Батарея

Характеристики
Объем 3020 мАч
Мощность зарядки 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:40 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
51

Камеры

Спецификации и тестирование камер Huawei Y6s
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 1 (13 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3266 x 2450
Апертура f/2.0
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Камера Huawei Y6s состоит всего из одного 13-мегапиксельного сенсора. Фотографии получаются смазанными из-за слабого автофокуса. Детализация снимков тоже вызывает вопросы, не говоря уже о видеозаписях. Стабилизации нет, по крайней так кажется.

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Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 7
2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2
3G сети HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
4G сети LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300), 41(2500)
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Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Январь 2020 года
Дата начала продаж Март 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Защитная пленка экран
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Huawei Y6s могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Huawei Y6s

Оценка пользователей

3 из 5 баллов (22 голосов)

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