Смартфон получил однодиапазонный WiFi, который хоть и обеспечивает большой радиус действия, но его скорость передачи данных оставляет желать лучшего. Bluetooth 4.2 тоже не самый новый, но со своей задачей справляется на отлично.

Старый порт microUSB является серьезным недостатком устройства. С другой стороны, оно оборудовано 3.5 мм аудиоразъемом, от которого все чаще отказываются производители смартфонов.