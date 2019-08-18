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Huawei Y7 (2019)

Huawei Y7 (2019)
Дисплей
52
Производительность
26
Батарея
66
Камера
50
Итоговая оценка
48
Класс Бюджетный
Дата выхода Январь 2018 года
Дата начала продаж Февраль 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Большой дисплей с каплевидной вставкой
  • Привлекательная цена
  • Есть возможность разблокировать экран по лицу
  • Интересный дизайн — красивые оттенки раскраски
  • Невысокая производительность
  • Среднее качество звука из динамиков
  • Непрактичный дизайн корпуса
  • Не работает Android Pay

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей У7 (2019)
52

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.26 дюймов
Разрешение 720 x 1520 пикселей
Соотношение сторон 18.9:9
Плотность пикселей 269 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 80.28%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
542 нит
43

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei Y7 (2019)
Инфо
Высота 158.9 мм
Ширина 76.9 мм
Толщина 8.1 мм
Вес 168 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
80.28%

Huawei Y7 (2019) выглядит так, как будто его задняя крышка покрыта стеклом, но это качественный пластик, отполированный до блеска. Неприятный момент заключается в том, что поверхность корпуса быстро пачкается. Рамка покругу выполнена из металла, что позитивно сказывается на прочности конструкции.

26

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей У7 (2019) и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 450
Архитектура 8 ядер по 1.8 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 1800 МГц
Размер транзистора 14 нанометров
Графика Adreno 506
Частота GPU 650 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 933 МГц
Количество каналов 1
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
789
Geekbench 4.4 (многоядерный)
3736
AnTuTu Benchmark 7
72826
57

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1
Оболочка UI EMUI 8.2
Размер системы из коробки 11.2 ГБ
66

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:10 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
50

Камеры

Спецификации и тестирование камер Y7 (2019)
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 2 (13 МП + 2 MP)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
Особенности - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456
Апертура f/2
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
51

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 6
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 1900
4G сети LTE 2600, LTE 850, LTE 1700, LTE 1900

Смартфон получил однодиапазонный WiFi, который хоть и обеспечивает большой радиус действия, но его скорость передачи данных оставляет желать лучшего. Bluetooth 4.2 тоже не самый новый, но со своей задачей справляется на отлично.

Старый порт microUSB является серьезным недостатком устройства. С другой стороны, оно оборудовано 3.5 мм аудиоразъемом, от которого все чаще отказываются производители смартфонов.

59

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Январь 2018 года
Дата начала продаж Февраль 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.3 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.55 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Черный чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Y7 (2019) могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Huawei Y7 (2019)

FAQ - Ответы на частые вопросы

Сколько времени занимает зарядка телефона?

- В среднем зарядка полностью разряженного Huawei Y7 (2019) занимает полтора часа. Если пользоваться телефоном в процессе зарядки, то время увеличится примерно на 30 минут.

Оценка пользователей

3.7 из 5 баллов (43 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (1)

Dimon 18 августа 2019 23:46
Глючит экран в pubg mobile
0 Ответить
Артур 06 июня 2020 17:28
Во всех шутерах тоже это у него походу родовая проблема...
+1 Ответить
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