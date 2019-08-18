Huawei Y7 (2019)
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Январь 2018 года
|Дата начала продаж
|Февраль 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Большой дисплей с каплевидной вставкой
- Привлекательная цена
- Есть возможность разблокировать экран по лицу
- Интересный дизайн — красивые оттенки раскраски
- Невысокая производительность
- Среднее качество звука из динамиков
- Непрактичный дизайн корпуса
- Не работает Android Pay
Технические характеристики
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.26 дюймов
|Разрешение
|720 x 1520 пикселей
|Соотношение сторон
|18.9:9
|Плотность пикселей
|269 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|80.28%
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|158.9 мм
|Ширина
|76.9 мм
|Толщина
|8.1 мм
|Вес
|168 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Красный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Huawei Y7 (2019) выглядит так, как будто его задняя крышка покрыта стеклом, но это качественный пластик, отполированный до блеска. Неприятный момент заключается в том, что поверхность корпуса быстро пачкается. Рамка покругу выполнена из металла, что позитивно сказывается на прочности конструкции.
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 450
|Архитектура
|8 ядер по 1.8 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|1800 МГц
|Размер транзистора
|14 нанометров
|Графика
|Adreno 506
|Частота GPU
|650 МГц
|Объем ОЗУ
|3 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|Количество каналов
|1
|Объем накопителя
|32 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
Тесты в бенчмарках
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.1
|Оболочка UI
|EMUI 8.2
|Размер системы из коробки
|11.2 ГБ
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|2:10 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Количество объективов
|2 (13 МП + 2 MP)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
|Особенности
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|Апертура
|f/2
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|6
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 1900
|4G сети
|LTE 2600, LTE 850, LTE 1700, LTE 1900
Смартфон получил однодиапазонный WiFi, который хоть и обеспечивает большой радиус действия, но его скорость передачи данных оставляет желать лучшего. Bluetooth 4.2 тоже не самый новый, но со своей задачей справляется на отлично.
Старый порт microUSB является серьезным недостатком устройства. С другой стороны, оно оборудовано 3.5 мм аудиоразъемом, от которого все чаще отказываются производители смартфонов.
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Январь 2018 года
|Дата начала продаж
|Февраль 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.3 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|0.55 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Черный чехол
Цены на Huawei Y7 (2019)
FAQ - Ответы на частые вопросы
Сколько времени занимает зарядка телефона?
- В среднем зарядка полностью разряженного Huawei Y7 (2019) занимает полтора часа. Если пользоваться телефоном в процессе зарядки, то время увеличится примерно на 30 минут.
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