Huawei Y7 Prime (2019)
Дисплей
54
Производительность
23
Батарея
66
Камера
54
Итоговая оценка
50
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Январь 2019 года
|Дата начала продаж
|Февраль 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Безграничный дисплей
- Отличная селфи-камера
- Безопасный сканер лица
- Отличная автономность
- Небольшое разрешение экрана
- Отсутствует быстрая зарядка
- Используется старый Micro USB
- Не работает Android Pay
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей У7 Прайм (2019)
54
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.26 дюймов
|Разрешение
|720 x 1520 пикселей
|Соотношение сторон
|19:9
|Плотность пикселей
|269 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|80%
Тесты дисплея
Максимальная яркость
395 нит
47
Дизайн и корпус
|Высота
|158.9 мм
|Ширина
|76.9 мм
|Толщина
|8.1 мм
|Вес
|168 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Красный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
80%
Huawei Y7 Prime (2019) — красивый смартфон с отверстием в верхней части дисплея для фронтальной камеры. Его корпус сочетает такие материалы, как пластик и металл, что делает его одновременно практичным и крепким. Рамки, к сожалению, не симметричны, но очень тонкие.
23
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 450
|Архитектура
|8 ядер по 1.8 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|1800 МГц
|Размер транзистора
|14 нанометров
|Графика
|Adreno 506
|Частота GPU
|650 МГц
|Объем ОЗУ
|3 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|Количество каналов
|1
|Объем накопителя
|32 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 4.4 (одноядерный)
786
Geekbench 4.4 (многоядерный)
3648
Geekbench 5 (одноядерный)
153
Geekbench 5 (многоядерный)
941
AnTuTu Benchmark 7
72857
AnTuTu Benchmark 8
85664
57
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.1
|Оболочка UI
|EMUI 8.2
66
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|2:20 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Да, здесь установлен большой аккумулятор емкостью 4000 мАч, но в связи с отсутствием функции Quick Charge, процесс зарядки занимает пару часов. Однако, телефон не только отлично оптимизирован, но и использует искусственный интеллект для экономии заряда. В результате Хуавей У7 Прайм (2019) способен предложить чуть ли не 48 часов активной работы.
Владельцы отмечают, что смартфон может очень долго работать в режиме ожидания — потеря заряда составляет 2-3 процента за 12 часов.
54
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Количество объективов
|2 (13 МП + 2 MP)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
|Телефото объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|Апертура
|f/2
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
51
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|6
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 700, LTE 2100, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 900, LTE 1900, LTE 2300, LTE 2500
59
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Январь 2019 года
|Дата начала продаж
|Февраль 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Черный чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Y7 Prime (2019) могут отличаться в зависимости от региона.
Цены на Huawei Y7 Prime (2019)
Оценка пользователей
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