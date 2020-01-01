Главная > Смартфоны Huawei > Huawei Y7 Prime (2019): цена, технические характеристики и отзывы

Huawei Y7 Prime (2019)

Huawei Y7 Prime (2019)
Дисплей
54
Производительность
23
Батарея
66
Камера
54
Итоговая оценка
50
Класс Бюджетный
Дата выхода Январь 2019 года
Дата начала продаж Февраль 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Безграничный дисплей
  • Отличная селфи-камера
  • Безопасный сканер лица
  • Отличная автономность
  • Небольшое разрешение экрана
  • Отсутствует быстрая зарядка
  • Используется старый Micro USB
  • Не работает Android Pay

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей У7 Прайм (2019)
54

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.26 дюймов
Разрешение 720 x 1520 пикселей
Соотношение сторон 19:9
Плотность пикселей 269 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 80%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
395 нит
47

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei Y7 Prime (2019)
Инфо
Высота 158.9 мм
Ширина 76.9 мм
Толщина 8.1 мм
Вес 168 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
80%

Huawei Y7 Prime (2019) — красивый смартфон с отверстием в верхней части дисплея для фронтальной камеры. Его корпус сочетает такие материалы, как пластик и металл, что делает его одновременно практичным и крепким. Рамки, к сожалению, не симметричны, но очень тонкие.

23

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей У7 Прайм (2019) и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 450
Архитектура 8 ядер по 1.8 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 1800 МГц
Размер транзистора 14 нанометров
Графика Adreno 506
Частота GPU 650 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 933 МГц
Количество каналов 1
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
786
Geekbench 4.4 (многоядерный)
3648
Geekbench 5 (одноядерный)
153
Geekbench 5 (многоядерный)
941
AnTuTu Benchmark 7
72857
AnTuTu Benchmark 8
85664
57

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1
Оболочка UI EMUI 8.2
66

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:20 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Да, здесь установлен большой аккумулятор емкостью 4000 мАч, но в связи с отсутствием функции Quick Charge, процесс зарядки занимает пару часов. Однако, телефон не только отлично оптимизирован, но и использует искусственный интеллект для экономии заряда. В результате Хуавей У7 Прайм (2019) способен предложить чуть ли не 48 часов активной работы.

Владельцы отмечают, что смартфон может очень долго работать в режиме ожидания — потеря заряда составляет 2-3 процента за 12 часов.

54

Камеры

Спецификации и тестирование камер Y7 Prime (2019)
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 2 (13 МП + 2 MP)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456
Апертура f/2
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
51

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 6
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 700, LTE 2100, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 900, LTE 1900, LTE 2300, LTE 2500
59

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Январь 2019 года
Дата начала продаж Февраль 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Черный чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Y7 Prime (2019) могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Huawei Y7 Prime (2019)

Оценка пользователей

3.9 из 5 баллов (10 голосов)

Сравнения с конкурентами

Написать отзыв

Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях