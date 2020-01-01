Да, здесь установлен большой аккумулятор емкостью 4000 мАч, но в связи с отсутствием функции Quick Charge, процесс зарядки занимает пару часов. Однако, телефон не только отлично оптимизирован, но и использует искусственный интеллект для экономии заряда. В результате Хуавей У7 Прайм (2019) способен предложить чуть ли не 48 часов активной работы.

Владельцы отмечают, что смартфон может очень долго работать в режиме ожидания — потеря заряда составляет 2-3 процента за 12 часов.