Huawei Y7 Pro (2019)
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Декабрь 2018 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Огромный экран с впечатляющим соотношением к корпусу
- Смартфон обладает мощной батареей
- Узнаваемый дизайн
- Легкий корпус
- Долго заряжается — не поддерживает функцию Quick Charge
- Не умеет снимать 4K-видео
- Слабый процессор — только один кластер на 4 ядра
- Нет сканера отпечатков пальцев
Технические характеристики
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.26 дюймов
|Разрешение
|720 x 1520 пикселей
|Соотношение сторон
|19:9
|Плотность пикселей
|269 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|80%
Тесты дисплея
Huawei Y7 Pro (2019) оснастили непомерно большим экраном формата HD+. Это качественная панель IPS с впечатляющим соотношение к корпусу. За счет последнего рамки кажутся очень тонкими, однако они несимметричные. Нижняя заметно больше остальных, из-за чего немного теряется эффект безграничности.
Дизайн и корпус
|Высота
|158.9 мм
|Ширина
|76.9 мм
|Толщина
|8.1 мм
|Вес
|168 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 450
|Архитектура
|8 ядер по 1.8 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|1800 МГц
|Размер транзистора
|14 нанометров
|Графика
|Adreno 506
|Частота GPU
|650 МГц
|Объем ОЗУ
|3 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|Количество каналов
|1
|Объем накопителя
|32 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
Тесты в бенчмарках
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.1
|Оболочка UI
|EMUI 8.2
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|2:20 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Внутри устройства толщиной 8.1 мм поместилась батарея емкость 4000 мАч. Это много даже по современным меркам, но в такой большой аппарат можно было поместить источник автономного питания еще крупнее.
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Количество объективов
|2 (13 МП + 2 MP)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|Апертура
|f/2
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|6
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 1900
|4G сети
|LTE 2600, LTE 850, LTE 1700, LTE 1900
Телефон оборудовали далеко не самым быстрым LTE-модемом, однако в наших реалиях этого более чем достаточно. Он также имеет однодиапазонный WiFi с большим радиусом действия, старый Bluetooth 4.2, а также поддержку двух SIM-карт, но лоток при этом не гибридный.
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Декабрь 2018 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана
- TPU-чехол