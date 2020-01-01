Телефон оборудовали далеко не самым быстрым LTE-модемом, однако в наших реалиях этого более чем достаточно. Он также имеет однодиапазонный WiFi с большим радиусом действия, старый Bluetooth 4.2, а также поддержку двух SIM-карт, но лоток при этом не гибридный.