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Huawei Y7 Pro (2019)

Huawei Y7 Pro (2019)
Дисплей
55
Производительность
23
Батарея
66
Камера
54
Итоговая оценка
51
Класс Бюджетный
Дата выхода Декабрь 2018 года
Дата начала продаж Апрель 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Огромный экран с впечатляющим соотношением к корпусу
  • Смартфон обладает мощной батареей
  • Узнаваемый дизайн
  • Легкий корпус
  • Долго заряжается — не поддерживает функцию Quick Charge
  • Не умеет снимать 4K-видео
  • Слабый процессор — только один кластер на 4 ядра
  • Нет сканера отпечатков пальцев

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей У7 Про (2019)
55

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.26 дюймов
Разрешение 720 x 1520 пикселей
Соотношение сторон 19:9
Плотность пикселей 269 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 80%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
542 нит

Huawei Y7 Pro (2019) оснастили непомерно большим экраном формата HD+. Это качественная панель IPS с впечатляющим соотношение к корпусу. За счет последнего рамки кажутся очень тонкими, однако они несимметричные. Нижняя заметно больше остальных, из-за чего немного теряется эффект безграничности.

46

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei Y7 Pro (2019)
Инфо
Высота 158.9 мм
Ширина 76.9 мм
Толщина 8.1 мм
Вес 168 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
80%
23

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей У7 Про (2019) и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 450
Архитектура 8 ядер по 1.8 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 1800 МГц
Размер транзистора 14 нанометров
Графика Adreno 506
Частота GPU 650 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 933 МГц
Количество каналов 1
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
687
Geekbench 4.4 (многоядерный)
2488
AnTuTu Benchmark 7
61848
57

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1
Оболочка UI EMUI 8.2
66

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:20 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Внутри устройства толщиной 8.1 мм поместилась батарея емкость 4000 мАч. Это много даже по современным меркам, но в такой большой аппарат можно было поместить источник автономного питания еще крупнее.

54

Камеры

Спецификации и тестирование камер Y7 Pro (2019)
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 2 (13 МП + 2 MP)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456
Апертура f/2
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
56

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 6
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 1900
4G сети LTE 2600, LTE 850, LTE 1700, LTE 1900

Телефон оборудовали далеко не самым быстрым LTE-модемом, однако в наших реалиях этого более чем достаточно. Он также имеет однодиапазонный WiFi с большим радиусом действия, старый Bluetooth 4.2, а также поддержку двух SIM-карт, но лоток при этом не гибридный.

59

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Декабрь 2018 года
Дата начала продаж Апрель 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана
- TPU-чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Y7 Pro (2019) могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Huawei Y7 Pro (2019)

Оценка пользователей

3.5 из 5 баллов (4 голосов)

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