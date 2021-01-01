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Huawei Y7a

Huawei Y7a
Дисплей
66
Производительность
38
Батарея
86
Камера
59
Итоговая оценка
61
Класс Средний класс
Дата выхода Октябрь 2020 года
Дата начала продаж Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Выглядит привлекательно и удобно лежит в руке
  • Экран выполнен качественно
  • Есть сверхширокоугольный объектив и макросъемка
  • Большой аккумулятор с поддержкой быстрой зарядки
  • Сканер отпечатков находится сбоку, а не сзади
  • В смартфоне отсутствует NFC-модуль
  • Лишен сервисов Google – нет Play Маркета

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Y7a
66

Экран

Тип TFT LCD
Размер 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 394 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.3%
Максимальная яркость
437 нит
53

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei Y7a
Высота 165.7 мм
Ширина 76.9 мм
Толщина 9.3 мм
Вес 206 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Зеленый, Золотой, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
84.3%
38

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей Y7a и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 710A
Макс. частота 2000 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A73
Размер транзистора 14 нанометров
Графика Mali-G51
Частота GPU 1000 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
300
Geekbench 5 (многоядерный)
1308
AnTuTu Benchmark 8
169720
60

Программное обеспечение

Операционная система Android 10
Оболочка UI EMUI 10.1
86

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (42% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:42 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
15:12 ч.
Время просмотра видео
15:19 ч.
Время разговора (3G)
41:13 ч.
59

Камеры

Спецификации и тестирование камер Huawei Y7a
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.0
Тип сенсора BSI CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
69

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 12
2G сети GSM B2/B3/B5/B8
3G сети UMTS B1/B2/B5/B8
4G сети LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B38/B40/B41
Поддержка 5G Нет
60

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Октябрь 2020 года
Дата начала продаж Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания (22.5 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Huawei Y7a могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Huawei Y7a

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