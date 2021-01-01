Huawei Y7a Дисплей 66 Производительность 38 Батарея 86 Камера 59 Итоговая оценка 61 Класс Средний класс Дата выхода Октябрь 2020 года Дата начала продаж Октябрь 2020 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Выглядит привлекательно и удобно лежит в руке

Экран выполнен качественно

Есть сверхширокоугольный объектив и макросъемка

Большой аккумулятор с поддержкой быстрой зарядки

Сканер отпечатков находится сбоку, а не сзади В смартфоне отсутствует NFC-модуль

Лишен сервисов Google – нет Play Маркета

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Y7a

66 Экран Тип TFT LCD Размер 6.67 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 394 точек на дюйм Частота обновления 60 Гц Поддержка HDR Нет Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 84.3% Максимальная яркость 437 нит

53 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Huawei Y7a Высота 165.7 мм Ширина 76.9 мм Толщина 9.3 мм Вес 206 граммов Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Зеленый, Золотой, Черный Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 84.3%

38 Производительность Все характеристики чипа Хуавей Y7a и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет HiSilicon Kirin 710A Макс. частота 2000 МГц CPU-ядер 8 (4 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53

- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A73 Размер транзистора 14 нанометров Графика Mali-G51 Частота GPU 1000 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 4 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 64, 128 ГБ Тип накопителя eMMC 5.1 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 512 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 300 Geekbench 5 (многоядерный) 1308 AnTuTu Benchmark 8 169720

60 Программное обеспечение Операционная система Android 10 Оболочка UI EMUI 10.1

86 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 22.5 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (42% за 30 минут) Время полной зарядки 1:42 ч. Тесты автономности Время веб-серфинга (Wi-Fi) 15:12 ч. Время просмотра видео 15:19 ч. Время разговора (3G) 41:13 ч. Смартфоны с лучшим временем автономной работы - 35 место

59 Камеры Спецификации и тестирование камер Huawei Y7a Основная камера Матрица 48 мегапикселей Разрешение фото 8000 x 6000 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) Угол широкоугольного объектива 120° Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) Основной объектив - 48 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Размер пикселя: 0.8 микрон

- Сенсор: 1/2.0" (BSI CMOS)

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.4

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 8 мегапикселей Разрешение фото 3264 x 2448 Апертура f/2.0 Тип сенсора BSI CMOS Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

69 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.1 Функции Bluetooth LE, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Нет Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 12 2G сети GSM B2/B3/B5/B8 3G сети UMTS B1/B2/B5/B8 4G сети LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B38/B40/B41 Поддержка 5G Нет

60 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Да Dolby Atmos Нет

Другое Класс Средний класс Дата выхода Октябрь 2020 года Дата начала продаж Октябрь 2020 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Адаптер питания (22.5 Вт)

- Скрепка для извлечения SIM

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Huawei Y7a могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Huawei Y7a