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Huawei Y8p

Huawei Y8p
Дисплей
72
Производительность
40
Батарея
67
Камера
67
Итоговая оценка
65
Класс Бюджетный
Дата выхода Май 2020 года
Дата начала продаж Май 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Экран обладает высокой плотностью пикселей
  • Встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев
  • 16-мегапиксельная фронтальная камера
  • 128 ГБ встроенной памяти независимо от объема ОЗУ
  • Слабая стабилизация в камере
  • Заряжается медленно
  • Нет отдельного объектива макросъемки

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей 8p
72

Экран

Тип OLED
Размер 6.3 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 418 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.2%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
560 нит

Huawei Y8p имеет приличный дисплей, выполненный по премиальной технологии OLED. Он характеризуется высокой контрастностью и плотностью пикселей 418 точек на дюйм. Благодаря соотношение сторон 20:9 панель удобно лежит в руке, но все равно пользоваться одной рукой достаточно сложно.

54

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei Y8p
Инфо
Высота 157.4 мм
Ширина 73.2 мм
Толщина 7.7 мм
Вес 163 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Cветло-голубой, Полночный черный, Изумрудно-зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
83.2%
40

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей 8p и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 710F
Архитектура 4 ядра по 2.2 ГГц (Cortex A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex A53)
CPU ядер 8
Частота 2200 МГц
Размер транзистора 12 нанометров
Графика Mali-G51 MP4
GPU-ядер 4
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1833 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти Nano Memory
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1567
Geekbench 4.4 (многоядерный)
5485
Geekbench 5 (одноядерный)
328
Geekbench 5 (многоядерный)
1341
AnTuTu Benchmark 7
135548
AnTuTu Benchmark 8
184164
77

Программное обеспечение

Операционная система Android 10
Оболочка UI EMUI 10.1
67

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:10 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
67

Камеры

Спецификации и тестирование камер Huawei Y8p
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 3 (48 МП + 8 MP + 2 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264
Апертура f/2.0
Тип сенсора BSI CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Камера снимает хорошо, особенно основная на 48 МП. Она оборудована фазовым автофокусом с приемлемой реакцией, но все же не хватает стабилизации изображения. Фронталка делает хорошие кадры, но только при хорошем освещении.

77

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 12
2G сети GSM B2 (roam) /B3/ B5 (roam) /B8
3G сети HSDPA B1/2/4/5/8
4G сети LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B26/B20/B28/B38/B40/B41 (часть спектра)
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Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Май 2020 года
Дата начала продаж Май 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Пленка на экран
- Защитный чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Huawei Y8p могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Huawei Y8p

Оценка пользователей

3.4 из 5 баллов (60 голосов)

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