Huawei Y8p
Дисплей
72
Производительность
40
Батарея
67
Камера
67
Итоговая оценка
65
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Май 2020 года
|Дата начала продаж
|Май 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Экран обладает высокой плотностью пикселей
- Встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев
- 16-мегапиксельная фронтальная камера
- 128 ГБ встроенной памяти независимо от объема ОЗУ
- Слабая стабилизация в камере
- Заряжается медленно
- Нет отдельного объектива макросъемки
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей 8p
72
Экран
|Тип
|OLED
|Размер
|6.3 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|418 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|83.2%
Тесты дисплея
Максимальная яркость
560 нит
Huawei Y8p имеет приличный дисплей, выполненный по премиальной технологии OLED. Он характеризуется высокой контрастностью и плотностью пикселей 418 точек на дюйм. Благодаря соотношение сторон 20:9 панель удобно лежит в руке, но все равно пользоваться одной рукой достаточно сложно.
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Дизайн и корпус
|Высота
|157.4 мм
|Ширина
|73.2 мм
|Толщина
|7.7 мм
|Вес
|163 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Cветло-голубой, Полночный черный, Изумрудно-зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
83.2%
40
Производительность
|Чипсет
|HiSilicon Kirin 710F
|Архитектура
|4 ядра по 2.2 ГГц (Cortex A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2200 МГц
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|Mali-G51 MP4
|GPU-ядер
|4
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1833 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|Nano Memory
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 4.4 (одноядерный)
1567
Geekbench 4.4 (многоядерный)
5485
Geekbench 5 (одноядерный)
328
Geekbench 5 (многоядерный)
1341
AnTuTu Benchmark 7
135548
AnTuTu Benchmark 8
184164
Рейтинг телефонов в AnTuTu Benchmark - 228 место
77
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Оболочка UI
|EMUI 10.1
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Батарея
|Объем
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|2:10 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
67
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|480 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|Количество объективов
|3 (48 МП + 8 MP + 2 MP)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|Апертура
|f/2.0
|Тип сенсора
|BSI CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Камера снимает хорошо, особенно основная на 48 МП. Она оборудована фазовым автофокусом с приемлемой реакцией, но все же не хватает стабилизации изображения. Фронталка делает хорошие кадры, но только при хорошем освещении.
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Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat
|12
|2G сети
|GSM B2 (roam) /B3/ B5 (roam) /B8
|3G сети
|HSDPA B1/2/4/5/8
|4G сети
|LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B26/B20/B28/B38/B40/B41 (часть спектра)
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Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Май 2020 года
|Дата начала продаж
|Май 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Пленка на экран
- Защитный чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Huawei Y8p могут отличаться в зависимости от региона.
Цены на Huawei Y8p
Оценка пользователей
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