Много ли предустановленных приложений на смартфоне?

- Huawei переустанавливает свои приложения от калькулятора до календаря. Помимо них, там есть сервисы Google, такие как Музыка, Фильмы, Книги и так далее.

Работает ли там Android Pay?

- Нет, здесь нет NFC, который необходим для работы бесконтактных платежей Android Pay.