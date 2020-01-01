Huawei Y9 (2019)
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Сентябрь 2018 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Выглядит опрятно — современный дизайн
- Отлично ловит связь
- Экран не подводит даже под яркими лучами солнца
- Не перегревается даже в играх
- Присутствует индикатор уведомлений
- Нет быстрой зарядки — процесс занимает более 2 часов
- Достаточно большой вырез в экране мешает просмотру видео
- Гибридный слот для SIM-карт
- Медленный автофокус
Технические характеристики
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.5 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|Плотность пикселей
|396 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|82.8%
Тесты дисплея
Экран тоже хороший – не теряет своих свойств под яркими лучами солнца, но из-за слабого олеофобного покрытия тоже сильно собирает отпечатки пальцев. 6.5 дюймов при FHD+ разрешении выдает четкое изображение. Соотношение контрастности IPS панели не сильно большое и процент полезной площади тоже не рекордный.
Дизайн и корпус
|Высота
|162.4 мм
|Ширина
|77.1 мм
|Толщина
|8.1 мм
|Вес
|173 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Фиолетовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Huawei Y9 (2019) гордится современным дизайном корпуса с приятной на ощупь зеркальной поверхностью. Минус ее в том, что она быстро загрязняется и становится менее привлекательной.
Производительность
|Чипсет
|HiSilicon Kirin 710
|Архитектура
|4 ядра по 2.2 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2200 МГц
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|Mali-G51 MP4
|GPU-ядер
|4
|Частота GPU
|650 МГц
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4
|Частота памяти
|1333 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 400 ГБ
Тесты в бенчмарках
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.1
|Оболочка UI
|EMUI 8.2
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|2:40 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Смартфон получил емкую батарею на 4000 мАч, но обратной стороной смартфона является отсутствие функции быстрой зарядки. Чтобы зарядить устройство на 100 процентов, вам придется ждать более 2 часов. Беспроводной тоже нет, но, учитывая его цену, не так и страшно.
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|2 (13 МП + 2 MP)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|Апертура
|f/2.0
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|12
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 700, LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 900, LTE 2300, LTE 2500
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Сентябрь 2018 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.76 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.12 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
Цены на Huawei Y9 (2019)
FAQ - Ответы на частые вопросы
Много ли предустановленных приложений на смартфоне?
- Huawei переустанавливает свои приложения от калькулятора до календаря. Помимо них, там есть сервисы Google, такие как Музыка, Фильмы, Книги и так далее.
Работает ли там Android Pay?
- Нет, здесь нет NFC, который необходим для работы бесконтактных платежей Android Pay.