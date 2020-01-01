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Huawei Y9 (2019)

Huawei Y9 (2019)
Дисплей
61
Производительность
38
Батарея
67
Камера
54
Итоговая оценка
56
Класс Бюджетный
Дата выхода Сентябрь 2018 года
Дата начала продаж Октябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Выглядит опрятно — современный дизайн
  • Отлично ловит связь
  • Экран не подводит даже под яркими лучами солнца
  • Не перегревается даже в играх
  • Присутствует индикатор уведомлений
  • Нет быстрой зарядки — процесс занимает более 2 часов
  • Достаточно большой вырез в экране мешает просмотру видео
  • Гибридный слот для SIM-карт
  • Медленный автофокус

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей У9 (2019)
61

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 396 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82.8%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
444 нит

Экран тоже хороший – не теряет своих свойств под яркими лучами солнца, но из-за слабого олеофобного покрытия тоже сильно собирает отпечатки пальцев. 6.5 дюймов при FHD+ разрешении выдает четкое изображение. Соотношение контрастности IPS панели не сильно большое и процент полезной площади тоже не рекордный.

47

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei Y9 (2019)
Инфо
Высота 162.4 мм
Ширина 77.1 мм
Толщина 8.1 мм
Вес 173 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
82.8%

Huawei Y9 (2019) гордится современным дизайном корпуса с приятной на ощупь зеркальной поверхностью. Минус ее в том, что она быстро загрязняется и становится менее привлекательной.

38

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей У9 (2019) и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 710
Архитектура 4 ядра по 2.2 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 2200 МГц
Размер транзистора 12 нанометров
Графика Mali-G51 MP4
GPU-ядер 4
Частота GPU 650 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4
Частота памяти 1333 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 400 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1676
Geekbench 4.4 (многоядерный)
5429
Geekbench 5 (одноядерный)
348
Geekbench 5 (многоядерный)
1341
AnTuTu Benchmark 7
138483
AnTuTu Benchmark 8
186809
57

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1
Оболочка UI EMUI 8.2
67

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:40 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Смартфон получил емкую батарею на 4000 мАч, но обратной стороной смартфона является отсутствие функции быстрой зарядки. Чтобы зарядить устройство на 100 процентов, вам придется ждать более 2 часов. Беспроводной тоже нет, но, учитывая его цену, не так и страшно.

54

Камеры

Спецификации и тестирование камер Y9 (2019)
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (13 МП + 2 MP)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456
Апертура f/2.0
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
73

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 12
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 700, LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 900, LTE 2300, LTE 2500
59

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Сентябрь 2018 года
Дата начала продаж Октябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.76 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.12 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Y9 (2019) могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Huawei Y9 (2019)

FAQ - Ответы на частые вопросы

Много ли предустановленных приложений на смартфоне?

- Huawei переустанавливает свои приложения от калькулятора до календаря. Помимо них, там есть сервисы Google, такие как Музыка, Фильмы, Книги и так далее.

Работает ли там Android Pay?

- Нет, здесь нет NFC, который необходим для работы бесконтактных платежей Android Pay.

Оценка пользователей

3.5 из 5 баллов (14 голосов)

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