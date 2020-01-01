Huawei Y9 Prime (2019) получил оригинальный дизайн, главной отличительной чертой которого является выезжающая фронтальная камера. Сам корпус полностью пластиковый, и это немного портит тактильные ощущения от использования телефона. Однако, внешне модель привлекательна.