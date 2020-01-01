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Huawei Y9 Prime (2019)

Huawei Y9 Prime (2019)
Дисплей
64
Производительность
38
Батарея
67
Камера
64
Итоговая оценка
61
Класс Средний класс
Дата выхода Май 2019 года
Дата начала продаж Июнь 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Камера опирается на искусственный интеллект
  • Фронталка выезжает из корпуса – нет вырезов в дисплее
  • Сканер отпечатков на боковой грани
  • Современный дизайн – у смартфона тонкие рамки
  • Мало вариантов памяти
  • Нет NFC для работы Google Pay
  • Отсутствует быстрая зарядка

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей У9 Прайм (2019)
64

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.59 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 391 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.3%
49

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei Y9 Prime (2019)
Инфо
Высота 163.5 мм
Ширина 77.3 мм
Толщина 8.8 мм
Вес 196.8 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Зеленый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
84.3%

Huawei Y9 Prime (2019) получил оригинальный дизайн, главной отличительной чертой которого является выезжающая фронтальная камера. Сам корпус полностью пластиковый, и это немного портит тактильные ощущения от использования телефона. Однако, внешне модель привлекательна.

38

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей У9 Прайм (2019) и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 710F
Архитектура 4 ядра по 2.2 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 2200 МГц
Размер транзистора 12 нанометров
Графика Mali-G51 MP4
GPU-ядер 4
Частота GPU 650 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1583
Geekbench 4.4 (многоядерный)
5301
Geekbench 5 (одноядерный)
335
Geekbench 5 (многоядерный)
1341
AnTuTu Benchmark 7
136950
AnTuTu Benchmark 8
188636
77

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI Magic UI 2.1

Телефон функционирует на программном обеспечении EMUI 9.1, которое предлагает намного больше возможностей, чем стандартный Android 9.0. Только благодаря технологии Arc Compiler производителю удалось сократить время отклика приложений сторонних разработчиков на 60 процентов.

67

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:00 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
64

Камеры

Спецификации и тестирование камер Y9 Prime (2019)
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей
Разрешение фото 4616 x 3464
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p)
Количество объективов 3 (16 МП + 8 MP + 2 MP)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456
Апертура f/2.0
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Камера умеет делать сверхширокоугольные кадры, и это у нее хорошо получается, но для необходимо хорошее освещение.

73

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 12
2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (Dual SIM model only)
3G сети HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
4G сети LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800)
59

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Май 2019 года
Дата начала продаж Июнь 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.893 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 2.07 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройсво
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Y9 Prime (2019) могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Huawei Y9 Prime (2019)

Оценка пользователей

3.3 из 5 баллов (65 голосов)

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