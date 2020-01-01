Huawei Y9s
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Ноябрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Декабрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Огромный экран с отличными углами охвата
- Есть сверхширокоугольная камера
- Быстрая память UFS 2.1
- Поддержка MicroSD до 512 ГБ
- Слабая стабилизация видео
- Отсутствует быстрая зарядка
- Медленный Wi-Fi 802.11n
Технические характеристики
Экран
|Тип
|TFT LCD
|Размер
|6.59 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|Плотность пикселей
|391 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|84.7%
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|163.1 мм
|Ширина
|77.2 мм
|Толщина
|8.8 мм
|Вес
|206 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Доступные цвета
|Светло-голубой, Полночный черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Huawei Y9s характеризуется нераспространенным дизайном, включающий сплошной дисплей без каких-либо вырезов. Он больше подходит для потребления самого разного контента, так как этому ничего не мешает. Фронтальная камера не врезана в сенсорную панель – она элегантно выезжает из корпуса.
Производительность
|Чипсет
|HiSilicon Kirin 710F
|Архитектура
|4 ядра по 2.2 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2200 МГц
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|Mali-G51 MP4
|GPU-ядер
|4
|Частота GPU
|650 МГц
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
Тесты в бенчмарках
Процессор Kirin 710F не является эталоном в быстродействии, однако свою работу выполняет хорошо. Он ограничивает игровые возможности фаблета, однако в остально не доставляет неудобств.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0
|Оболочка UI
|EMUI 9.1
Программное обеспечение работает корректно, нет никаких вопросов к запуску и работе популярных приложений. Сама оболочка EMUI выглядит аккуратно и современно.
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:45 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|480 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|Количество объективов
|3 (48 МП + 8 MP + 2 MP)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.6 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|Апертура
|f/2.2
|Тип сенсора
|BSI CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тройная камера способна порадовать высококачественными снимками благодаря 48-мегапиксельному сенсору. Он фотографирует немного лучше, чем сверхширокоугольный на 8 МП, но угол охвата у него заметно меньше.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat
|12
|2G сети
|GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (Dual SIM model only)
|3G сети
|HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
|4G сети
|LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800)
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Ноябрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Декабрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.96 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания (10 Вт)
- Руководство пользователя
- Наушники
- Чехол
- Скрепка для извлеченя SIM
- Защитная пленка
Цены на Huawei Y9s
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