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Huawei Y9s

Huawei Y9s
Дисплей
65
Производительность
41
Батарея
67
Камера
65
Итоговая оценка
61
Класс Средний класс
Дата выхода Ноябрь 2019 года
Дата начала продаж Декабрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Огромный экран с отличными углами охвата
  • Есть сверхширокоугольная камера
  • Быстрая память UFS 2.1
  • Поддержка MicroSD до 512 ГБ
  • Слабая стабилизация видео
  • Отсутствует быстрая зарядка
  • Медленный Wi-Fi 802.11n

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Y9s
65

Экран

Тип TFT LCD
Размер 6.59 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 391 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.7%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
499 нит
64

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei Y9s
Инфо
Высота 163.1 мм
Ширина 77.2 мм
Толщина 8.8 мм
Вес 206 граммов
Водонепроницаемость Нет
Доступные цвета Светло-голубой, Полночный черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
84.7%

Huawei Y9s характеризуется нераспространенным дизайном, включающий сплошной дисплей без каких-либо вырезов. Он больше подходит для потребления самого разного контента, так как этому ничего не мешает. Фронтальная камера не врезана в сенсорную панель – она элегантно выезжает из корпуса.

41

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей Y9s и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 710F
Архитектура 4 ядра по 2.2 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 2200 МГц
Размер транзистора 12 нанометров
Графика Mali-G51 MP4
GPU-ядер 4
Частота GPU 650 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1538
Geekbench 4.4 (многоядерный)
5270
Geekbench 5 (одноядерный)
328
Geekbench 5 (многоядерный)
1362
AnTuTu Benchmark 7
144531
AnTuTu Benchmark 8
168361

Процессор Kirin 710F не является эталоном в быстродействии, однако свою работу выполняет хорошо. Он ограничивает игровые возможности фаблета, однако в остально не доставляет неудобств.

67

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0
Оболочка UI EMUI 9.1

Программное обеспечение работает корректно, нет никаких вопросов к запуску и работе популярных приложений. Сама оболочка EMUI выглядит аккуратно и современно.

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Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:45 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
65

Камеры

Спецификации и тестирование камер Huawei Y9s
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 3 (48 МП + 8 MP + 2 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.6 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264
Апертура f/2.2
Тип сенсора BSI CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тройная камера способна порадовать высококачественными снимками благодаря 48-мегапиксельному сенсору. Он фотографирует немного лучше, чем сверхширокоугольный на 8 МП, но угол охвата у него заметно меньше.

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Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 12
2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (Dual SIM model only)
3G сети HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
4G сети LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800)
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Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Ноябрь 2019 года
Дата начала продаж Декабрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.96 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания (10 Вт)
- Руководство пользователя
- Наушники
- Чехол
- Скрепка для извлеченя SIM
- Защитная пленка
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Huawei Y9s могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Huawei Y9s

Оценка пользователей

3.6 из 5 баллов (37 голосов)

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