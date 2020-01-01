Huawei Y9s характеризуется нераспространенным дизайном, включающий сплошной дисплей без каких-либо вырезов. Он больше подходит для потребления самого разного контента, так как этому ничего не мешает. Фронтальная камера не врезана в сенсорную панель – она элегантно выезжает из корпуса.