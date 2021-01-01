Infinix Hot 10s
Дисплей
64
Производительность
40
Батарея
78
Камера
53
Итоговая оценка
58
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Апрель 2021 года
|Дата начала продаж
|Май 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Крупный 90-герцовый дисплей обеспечивает комфортную частоту обновления
- Большой объем встроенной памяти
- Фронтальная камера оснащена двойной вспышкой
- Оснащен огромной батареей
- Низкое разрешение экрана – видны пиксели
- Нет поддержки быстрой зарядки
- Заряжается по старому порту microUSB
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Инфиникс Хот 10s
64
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.82 дюймов
|Разрешение
|720 x 1640 пикселей
|Соотношение сторон
|21:9
|Плотность пикселей
|263 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|83.1%
Максимальная яркость
463 нит
Infinix Hot 10s можно похвалить за 90-герцовый дисплей, который улучшает плавность работы дисплея, но в то же самое время разрешение экрана весьма низкое для такой большой диагонали. Картинка выглядит зернисто, что портит впечатления. Зато отзывчивость сенсора радует – играть в игры куда комфортнее.
50
Дизайн и корпус
|Высота
|171.5 мм
|Ширина
|77.5 мм
|Толщина
|9.2 мм
|Вес
|207 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Зеленый, Фиолетовый, Черный, Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
83.1%
40
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio G85
|Макс. частота
|2000 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|Mali-G52 MP2
|Частота GPU
|1000 МГц
|FLOPS
|~54 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
360
Geekbench 5 (многоядерный)
1340
60
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Оболочка UI
|XOS 7.6
78
Батарея
|Объем
|6000 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Нет
|Время полной зарядки
|3:30 ч.
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Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|3968 x 2976
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Quad LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|3 (48 МП + 2 МП + 0 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Omnivision OV13B10 (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Монохромный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
|Времяпролетный объектив
|Да
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Камера не выделяется функциональностью, ведь она умеет делать только портретные фотографии, но мы наблюдали проблему с точностью отделения фона от объекта съемки. Фронтальная камера на 8 МП тоже не удивляет качеством съемки, но зато оснащена двойной вспышкой. Автофокуса нет, хотя это и не удивительно.
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Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|4
|2G сети
|GSM B2/B3/B5/B8
|3G сети
|WCDMA B1/5/8
|4G сети
|LTE B1/2/3/4/5/7/8/20/28A/28B/38/B41/B40/B66
|Поддержка 5G
|Нет
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Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Апрель 2021 года
|Дата начала продаж
|Май 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (18 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Hot 10s могут отличаться в зависимости от региона.