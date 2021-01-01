Камера не выделяется функциональностью, ведь она умеет делать только портретные фотографии, но мы наблюдали проблему с точностью отделения фона от объекта съемки. Фронтальная камера на 8 МП тоже не удивляет качеством съемки, но зато оснащена двойной вспышкой. Автофокуса нет, хотя это и не удивительно.