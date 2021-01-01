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Infinix Hot 10s

Infinix Hot 10s
Дисплей
64
Производительность
40
Батарея
78
Камера
53
Итоговая оценка
58
Класс Бюджетный
Дата выхода Апрель 2021 года
Дата начала продаж Май 2021 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Крупный 90-герцовый дисплей обеспечивает комфортную частоту обновления
  • Большой объем встроенной памяти
  • Фронтальная камера оснащена двойной вспышкой
  • Оснащен огромной батареей
  • Низкое разрешение экрана – видны пиксели
  • Нет поддержки быстрой зарядки
  • Заряжается по старому порту microUSB

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Инфиникс Хот 10s
64

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.82 дюймов
Разрешение 720 x 1640 пикселей
Соотношение сторон 21:9
Плотность пикселей 263 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.1%
Максимальная яркость
463 нит

Infinix Hot 10s можно похвалить за 90-герцовый дисплей, который улучшает плавность работы дисплея, но в то же самое время разрешение экрана весьма низкое для такой большой диагонали. Картинка выглядит зернисто, что портит впечатления. Зато отзывчивость сенсора радует – играть в игры куда комфортнее.

50

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Infinix Hot 10s
Высота 171.5 мм
Ширина 77.5 мм
Толщина 9.2 мм
Вес 207 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Зеленый, Фиолетовый, Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
83.1%
40

Производительность

Все характеристики чипа Инфиникс Хот 10s и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G85
Макс. частота 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Размер транзистора 12 нанометров
Графика Mali-G52 MP2
Частота GPU 1000 МГц
FLOPS ~54 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
360
Geekbench 5 (многоядерный)
1340
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60

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI XOS 7.6
78

Батарея

Характеристики
Объем 6000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Нет
Время полной зарядки 3:30 ч.
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Камеры

Спецификации и тестирование камер Hot 10s
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 3968 x 2976
Зум Цифровой
Вспышка Quad LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p)
Количество объективов 3 (48 МП + 2 МП + 0 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Omnivision OV13B10 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Монохромный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
Времяпролетный объектив Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Камера не выделяется функциональностью, ведь она умеет делать только портретные фотографии, но мы наблюдали проблему с точностью отделения фона от объекта съемки. Фронтальная камера на 8 МП тоже не удивляет качеством съемки, но зато оснащена двойной вспышкой. Автофокуса нет, хотя это и не удивительно.

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Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 4
2G сети GSM B2/B3/B5/B8
3G сети WCDMA B1/5/8
4G сети LTE B1/2/3/4/5/7/8/20/28A/28B/38/B41/B40/B66
Поддержка 5G Нет
53

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Апрель 2021 года
Дата начала продаж Май 2021 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (18 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Hot 10s могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Infinix Hot 10s

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (1 голосов)

Сравнения с конкурентами

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