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Infinix Hot 11

Infinix Hot 11
Дисплей
67
Производительность
33
Батарея
70
Камера
57
Итоговая оценка
58
Класс Бюджетный
Дата выхода Сентябрь 2021 года
Дата начала продаж Сентябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Дисплей имеет достаточно высокое разрешение, чтобы картинка выглядела четкой
  • Емкая батарея обеспечивает хорошую автономность
  • Оснащен парой динамиков громкой связи
  • Есть отдельный слот для карты памяти
  • Очень долго заряжается - нет поддержки быстрой зарядки
  • Простенькая камера на 13 мегапикселей

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Инфиникс Хот 11
67

Экран

Тип TFT LCD
Размер 6.6 дюймов
Разрешение 1080 x 2408 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 400 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.6%
Максимальная яркость
497 нит
50

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Infinix Hot 11
Высота 164.7 мм
Ширина 76.2 мм
Толщина 8.9 мм
Вес 201 грамм
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Серебристый, Фиолетовый, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
83.6%
33

Производительность

Все характеристики чипа Инфиникс Хот 11 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G70
Макс. частота 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.7 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Кэш L3 1 МБ
Размер транзистора 12 нанометров
Графика Mali-G52 2EEMC2
Частота GPU 820 МГц
FLOPS ~54.6 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
379
Geekbench 5 (многоядерный)
1288
AnTuTu Benchmark 9
189937
CPU 69030
GPU 40927
Memory 37017
UX 43026
Total score 189937
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu
60

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI XOS 7.6
70

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Нет
Время полной зарядки 4:05 ч.
57

Камеры

Спецификации и тестирование камер Hot 11
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4208 x 3120
Зум Цифровой
Вспышка Quad LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Количество объективов 2 (13 МП + 0 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - Размер пикселя: 1.12 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.0
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1440p при 30 FPS
71

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
NFC* Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 4
2G сети GSM B2/B3/B5/B8
3G сети WCDMA B1/B5/B8
4G сети LTE B1|2|3|4|5|7|8|20|28A|28B|38|41|40|66
Поддержка 5G Нет
72

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Сентябрь 2021 года
Дата начала продаж Сентябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Hot 11 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Infinix Hot 11

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (3 голосов)

Сравнения с конкурентами

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