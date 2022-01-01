Infinix Hot 11
Дисплей
67
Производительность
33
Батарея
70
Камера
57
Итоговая оценка
58
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Сентябрь 2021 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Дисплей имеет достаточно высокое разрешение, чтобы картинка выглядела четкой
- Емкая батарея обеспечивает хорошую автономность
- Оснащен парой динамиков громкой связи
- Есть отдельный слот для карты памяти
- Очень долго заряжается - нет поддержки быстрой зарядки
- Простенькая камера на 13 мегапикселей
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Инфиникс Хот 11
67
Экран
|Тип
|TFT LCD
|Размер
|6.6 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2408 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|400 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|83.6%
Максимальная яркость
497 нит
50
Дизайн и корпус
|Высота
|164.7 мм
|Ширина
|76.2 мм
|Толщина
|8.9 мм
|Вес
|201 грамм
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Серебристый, Фиолетовый, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
83.6%
33
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio G70
|Макс. частота
|2000 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.7 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
|Кэш L3
|1 МБ
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|Mali-G52 2EEMC2
|Частота GPU
|820 МГц
|FLOPS
|~54.6 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
379
Geekbench 5 (многоядерный)
1288
AnTuTu Benchmark 9
189937
|CPU
|69030
|GPU
|40927
|Memory
|37017
|UX
|43026
|Total score
|189937
60
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Оболочка UI
|XOS 7.6
70
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Нет
|Время полной зарядки
|4:05 ч.
57
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4208 x 3120
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Quad LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Количество объективов
|2 (13 МП + 0 МП)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- Размер пикселя: 1.12 микрон
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1440p при 30 FPS
71
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
|NFC*
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|4
|2G сети
|GSM B2/B3/B5/B8
|3G сети
|WCDMA B1/B5/B8
|4G сети
|LTE B1|2|3|4|5|7|8|20|28A|28B|38|41|40|66
|Поддержка 5G
|Нет
72
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Сентябрь 2021 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Hot 11 могут отличаться в зависимости от региона.