Infinix Hot 11 Дисплей 67 Производительность 33 Батарея 70 Камера 57 Итоговая оценка 58 Класс Бюджетный Дата выхода Сентябрь 2021 года Дата начала продаж Сентябрь 2021 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Дисплей имеет достаточно высокое разрешение, чтобы картинка выглядела четкой

Емкая батарея обеспечивает хорошую автономность

Оснащен парой динамиков громкой связи

Есть отдельный слот для карты памяти Очень долго заряжается - нет поддержки быстрой зарядки

Простенькая камера на 13 мегапикселей

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Инфиникс Хот 11

67 Экран Тип TFT LCD Размер 6.6 дюймов Разрешение 1080 x 2408 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 400 точек на дюйм Частота обновления 60 Гц Поддержка HDR Нет Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 83.6% Максимальная яркость 497 нит

50 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Infinix Hot 11 Высота 164.7 мм Ширина 76.2 мм Толщина 8.9 мм Вес 201 грамм Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Черный, Серебристый, Фиолетовый, Зеленый Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Соотношение экрана к корпусу 83.6%

33 Производительность Все характеристики чипа Инфиникс Хот 11 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Helio G70 Макс. частота 2000 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 1.7 ГГц: Cortex-A55

- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75 Кэш L3 1 МБ Размер транзистора 12 нанометров Графика Mali-G52 2EEMC2 Частота GPU 820 МГц FLOPS ~54.6 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 4 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 1866 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 64, 128 ГБ Тип накопителя eMMC 5.1 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 512 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 379 Geekbench 5 (многоядерный) 1288 AnTuTu Benchmark 9 189937 CPU 69030 GPU 40927 Memory 37017 UX 43026 Total score 189937

60 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI XOS 7.6

70 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 10 Вт Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Нет Время полной зарядки 4:05 ч.

57 Камеры Спецификации и тестирование камер Hot 11 Основная камера Матрица 13 мегапикселей Разрешение фото 4208 x 3120 Зум Цифровой Вспышка Quad LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Количество объективов 2 (13 МП + 0 МП) Основной объектив - 13 МП

- Апертура: f/1.8

- Фазовый автофокус

Времяпролетный объектив - Размер пикселя: 1.12 микрон

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 8 мегапикселей Разрешение фото 3264 x 2448 Апертура f/2.0 Тип сенсора CMOS Разрешение видео 1440p при 30 FPS

71 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5 Функции Bluetooth LE, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC NFC * Нет Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 4 2G сети GSM B2/B3/B5/B8 3G сети WCDMA B1/B5/B8 4G сети LTE B1|2|3|4|5|7|8|20|28A|28B|38|41|40|66 Поддержка 5G Нет

72 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Да Dolby Atmos Нет

Другое Класс Бюджетный Дата выхода Сентябрь 2021 года Дата начала продаж Сентябрь 2021 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель USB Type-C

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM

- Чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Hot 11 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Infinix Hot 11