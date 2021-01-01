Infinix Hot 11S Дисплей 74 Производительность 35 Батарея 78 Камера 62 Итоговая оценка 61 Класс Бюджетный Дата выхода Сентябрь 2021 года Дата начала продаж Сентябрь 2021 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки 90-герцовый IPS-дисплей с достаточно высокой яркостью

Актуальный процессор обеспечивает комфортное быстродействие

Продвинутая камера на 50 мегапикселей

Емкая батарея с поддержкой быстрой зарядки

Есть стереодинамики Установлена медленная память eMMC 5.1

Wi-Fi 4 обеспечивает слабую скорость передачи данных

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Инфиникс Хот 11S

74 Экран Тип IPS LCD Размер 6.78 дюймов Разрешение 1080 x 2480 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 399 точек на дюйм Частота обновления 90 Гц Поддержка HDR Нет Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 83.5% Максимальная яркость 502 нит

51 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Infinix Hot 11S Высота 168.9 мм Ширина 77 мм Толщина 8.8 мм Вес 205 граммов Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Черный, Фиолетовый, Зеленый Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Соотношение экрана к корпусу 83.5%

35 Производительность Все характеристики чипа Инфиникс Хот 11S и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Helio G88 Макс. частота 2000 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55

- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75 Размер транзистора 12 нанометров Графика Mali-G52 MC2 Частота GPU 1000 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 4, 6 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 1866 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 64, 128 ГБ Тип накопителя eMMC 5.1 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 512 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 377 Geekbench 5 (многоядерный) 1357 AnTuTu Benchmark 9 214389

60 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI XOS 7.6

78 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 18 Вт Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (32% за 30 минут) Время полной зарядки 2:25 ч.

62 Камеры Спецификации и тестирование камер Hot 11S Основная камера Матрица 50 мегапикселей Разрешение фото 4864 x 2736 Зум Цифровой Вспышка Quad LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Количество объективов 3 (50 МП + 2 МП + 0 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.6

- Фазовый автофокус

Монохромный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Времяпролетный объектив - Размер пикселя: 1.12 микрон

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 8 мегапикселей Разрешение фото 3264 x 2448 Апертура f/2.0 Тип сенсора CMOS Разрешение видео 1440p при 30 FPS

64 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5 Функции Bluetooth LE, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 4 2G сети GSM B2/B3/B5/B8 3G сети WCDMA B1/B5/B8 4G сети LTE B1/B3/B5/B8/B38/B40/B41 Поддержка 5G Нет

72 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Да Dolby Atmos Нет

Другое Класс Бюджетный Дата выхода Сентябрь 2021 года Дата начала продаж Сентябрь 2021 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель USB Type-C

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM

- Прозрачный чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Hot 11S могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Infinix Hot 11S