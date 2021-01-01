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Infinix Hot 11S

Infinix Hot 11S
Дисплей
74
Производительность
35
Батарея
78
Камера
62
Итоговая оценка
61
Класс Бюджетный
Дата выхода Сентябрь 2021 года
Дата начала продаж Сентябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • 90-герцовый IPS-дисплей с достаточно высокой яркостью
  • Актуальный процессор обеспечивает комфортное быстродействие
  • Продвинутая камера на 50 мегапикселей
  • Емкая батарея с поддержкой быстрой зарядки
  • Есть стереодинамики
  • Установлена медленная память eMMC 5.1
  • Wi-Fi 4 обеспечивает слабую скорость передачи данных

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Инфиникс Хот 11S
74

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.78 дюймов
Разрешение 1080 x 2480 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 399 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.5%
Максимальная яркость
502 нит
51

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Infinix Hot 11S
Высота 168.9 мм
Ширина 77 мм
Толщина 8.8 мм
Вес 205 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Фиолетовый, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
83.5%
35

Производительность

Все характеристики чипа Инфиникс Хот 11S и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G88
Макс. частота 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Размер транзистора 12 нанометров
Графика Mali-G52 MC2
Частота GPU 1000 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
377
Geekbench 5 (многоядерный)
1357
AnTuTu Benchmark 9
214389
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60

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI XOS 7.6
78

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (32% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:25 ч.
62

Камеры

Спецификации и тестирование камер Hot 11S
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Разрешение фото 4864 x 2736
Зум Цифровой
Вспышка Quad LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Количество объективов 3 (50 МП + 2 МП + 0 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.6
- Фазовый автофокус
Монохромный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - Размер пикселя: 1.12 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.0
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1440p при 30 FPS
64

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 4
2G сети GSM B2/B3/B5/B8
3G сети WCDMA B1/B5/B8
4G сети LTE B1/B3/B5/B8/B38/B40/B41
Поддержка 5G Нет
72

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Сентябрь 2021 года
Дата начала продаж Сентябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Hot 11S могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Infinix Hot 11S

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (4 голосов)

Сравнения с конкурентами

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