Infinix Hot 12 Дисплей 67 Производительность 31 Батарея 78 Камера 56 Итоговая оценка 59 Класс Бюджетный Дата выхода Апрель 2022 года Дата начала продаж Апрель 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки 90-герцовый дисплей улучшает общую плавность работы смартфона

Огромная диагональ панели

Имеет большой объем памяти

Поддерживается быстрая зарядка

Удобный в использовании боковой датчик отпечатков пальцев Откровенно слабая камера

Низкое разрешение экрана - видны пиксели

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Инфиникс Хот 12

67 Экран Тип TFT LCD Размер 6.82 дюймов Разрешение 720 x 1612 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 259 точек на дюйм Частота обновления 90 Гц Поддержка HDR Нет Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 84.5%

52 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Infinix Hot 12 Высота 170.47 мм Ширина 77.6 мм Толщина 8.32 мм Вес 194.9 граммов Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Черный, Белый, Синий, Зеленый Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 84.5%

31 Производительность Все характеристики чипа Инфиникс Хот 12 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Helio G85 Макс. частота 2000 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55

- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75 Размер транзистора 12 нанометров Графика Mali-G52 MP2 Частота GPU 1000 МГц FLOPS ~59 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 6 ГБ Тип памяти LPDDR4X Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128 ГБ Тип накопителя eMMC 5.1 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 512 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 356 Geekbench 5 (многоядерный) 1275 AnTuTu Benchmark 9 252951 CPU 66753 GPU 61820 Memory 47208 UX 79093 Total score 252951

60 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI XOS 10.6

78 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 18 Вт Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (25% за 15 минут) Время полной зарядки 1:42 ч.

56 Камеры Спецификации и тестирование камер Hot 12 Основная камера Матрица 13 мегапикселей Разрешение фото 4208 x 3120 Зум Цифровой Вспышка Dual LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Количество объективов 2 (13 МП + 2 МП) Основной объектив - 13 МП

- Апертура: f/1.8

- Фазовый автофокус

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 8 мегапикселей Разрешение фото 3264 x 2448 Апертура f/2.0 Тип сенсора CMOS Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

71 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5 Функции Bluetooth LE, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC NFC * Нет Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 7 Поддержка 5G Нет

72 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Да Dolby Atmos Нет

Другое Класс Бюджетный Дата выхода Апрель 2022 года Дата начала продаж Апрель 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Адаптер питания

- Кабель USB Type-C

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM-карт

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Hot 12 могут отличаться в зависимости от региона.