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Infinix Hot 12

Infinix Hot 12
Дисплей
67
Производительность
31
Батарея
78
Камера
56
Итоговая оценка
59
Класс Бюджетный
Дата выхода Апрель 2022 года
Дата начала продаж Апрель 2022 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • 90-герцовый дисплей улучшает общую плавность работы смартфона
  • Огромная диагональ панели
  • Имеет большой объем памяти
  • Поддерживается быстрая зарядка
  • Удобный в использовании боковой датчик отпечатков пальцев
  • Откровенно слабая камера
  • Низкое разрешение экрана - видны пиксели

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Инфиникс Хот 12
67

Экран

Тип TFT LCD
Размер 6.82 дюймов
Разрешение 720 x 1612 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 259 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.5%
52

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Infinix Hot 12
Высота 170.47 мм
Ширина 77.6 мм
Толщина 8.32 мм
Вес 194.9 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Белый, Синий, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
84.5%
31

Производительность

Все характеристики чипа Инфиникс Хот 12 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G85
Макс. частота 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Размер транзистора 12 нанометров
Графика Mali-G52 MP2
Частота GPU 1000 МГц
FLOPS ~59 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
356
Geekbench 5 (многоядерный)
1275
AnTuTu Benchmark 9
252951
CPU 66753
GPU 61820
Memory 47208
UX 79093
Total score 252951
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu
60

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
Оболочка UI XOS 10.6
78

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (25% за 15 минут)
Время полной зарядки 1:42 ч.
56

Камеры

Спецификации и тестирование камер Hot 12
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4208 x 3120
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Количество объективов 2 (13 МП + 2 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.0
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
71

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
NFC* Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 7
Поддержка 5G Нет
72

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Апрель 2022 года
Дата начала продаж Апрель 2022 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Hot 12 могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (1 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Infinix Hot 12 или Samsung Galaxy A12 Nacho
2. Infinix Hot 12 или Infinix Note 10
3. Infinix Hot 12 или Xiaomi Redmi Note 11
4. Infinix Hot 12 или Infinix Hot 11S
5. Infinix Hot 12 или Infinix Note 11 Pro
6. Infinix Hot 12 или Infinix Note 11
7. Infinix Hot 12 или Infinix Hot 11
8. Infinix Hot 12 или Oppo Realme C35
9. Infinix Hot 12 или Infinix Note 12

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