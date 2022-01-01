Infinix Hot 12 Play Дисплей 67 Производительность 29 Батарея 85 Камера 56 Итоговая оценка 59 Класс Бюджетный Дата выхода Май 2022 года Дата начала продаж Май 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Экран имеет повышенную частоту обновления и огромную диагональ

Поддерживает карты памяти и имеет много свободного пространства на накопителе

WiFi поддерживает двухдиапазонный режим работы

Оснащен достаточно быстрым и удобным портом USB Type-C

Прочный пластиковый чехол идет в комплекте Батарея долго заряжается из-за маломощного адаптера питания

Разрешения недостаточно для обеспечения четкого изображения на экране

Использует достаточно медленная память eMMC

Сканер отпечатков пальцев расположен сзади, а не сбоку

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Инфиникс Хот 12 Play

67 Экран Тип TFT LCD Размер 6.82 дюймов Разрешение 720 x 1612 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 259 точек на дюйм Частота обновления 90 Гц Поддержка HDR Нет Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 84.5%

53 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Infinix Hot 12 Play Высота 170.47 мм Ширина 77.6 мм Толщина 8.32 мм Вес 194.9 граммов Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Черный, Белый, Синий, Зеленый Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Соотношение экрана к корпусу 84.5%

29 Производительность Все характеристики чипа Инфиникс Хот 12 Play и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Unisoc Tiger T610 Макс. частота 1800 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 1.82 ГГц: Cortex-A55

- 2 ядра по 1.82 ГГц: Cortex-A75 Кэш L3 1 МБ Размер транзистора 12 нанометров Графика ARM Mali G52 MP2 Частота GPU 614 МГц FLOPS ~71.2 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 6 ГБ Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 64, 128 ГБ Тип накопителя eMMC 5.1 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 512 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 342 Geekbench 5 (многоядерный) 1280 AnTuTu Benchmark 9 196558 CPU 66981 GPU 31721 Memory 39845 UX 56402 Total score 196558

60 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI XOS 10

85 Батарея Характеристики Объем 6000 мАч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да Время полной зарядки 3:50 ч.

56 Камеры Спецификации и тестирование камер Hot 12 Play Основная камера Матрица 13 мегапикселей Разрешение фото 4208 x 3120 Зум Цифровой Вспышка Quad LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Количество объективов 2 (13 МП + 2 МП) Основной объектив - 13 МП

- Апертура: f/1.8

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)

- Фазовый автофокус

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 8 мегапикселей Разрешение фото 3264 x 2448 Апертура f/2.0 Тип сенсора CMOS Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

71 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5 Функции Bluetooth LE, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC NFC * Зависит от региона Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 7 2G сети GSM B2|3|5|8 3G сети WCDMA B1|5|8 4G сети LTE B1|2|3|4|5|7|8|20|28A|38|40|41 Поддержка 5G Нет

53 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Да Dolby Atmos Нет

Другое Класс Бюджетный Дата выхода Май 2022 года Дата начала продаж Май 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель USB Type-C

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

- Пластиковый чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Hot 12 Play могут отличаться в зависимости от региона.