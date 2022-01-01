Infinix Hot 12 Play
Дисплей
67
Производительность
29
Батарея
85
Камера
56
Итоговая оценка
59
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Май 2022 года
|Дата начала продаж
|Май 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Экран имеет повышенную частоту обновления и огромную диагональ
- Поддерживает карты памяти и имеет много свободного пространства на накопителе
- WiFi поддерживает двухдиапазонный режим работы
- Оснащен достаточно быстрым и удобным портом USB Type-C
- Прочный пластиковый чехол идет в комплекте
- Батарея долго заряжается из-за маломощного адаптера питания
- Разрешения недостаточно для обеспечения четкого изображения на экране
- Использует достаточно медленная память eMMC
- Сканер отпечатков пальцев расположен сзади, а не сбоку
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Инфиникс Хот 12 Play
67
Экран
|Тип
|TFT LCD
|Размер
|6.82 дюймов
|Разрешение
|720 x 1612 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|259 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|84.5%
53
Дизайн и корпус
|Высота
|170.47 мм
|Ширина
|77.6 мм
|Толщина
|8.32 мм
|Вес
|194.9 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Белый, Синий, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
84.5%
29
Производительность
|Чипсет
|Unisoc Tiger T610
|Макс. частота
|1800 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.82 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.82 ГГц: Cortex-A75
|Кэш L3
|1 МБ
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|ARM Mali G52 MP2
|Частота GPU
|614 МГц
|FLOPS
|~71.2 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
342
Geekbench 5 (многоядерный)
1280
AnTuTu Benchmark 9
196558
|CPU
|66981
|GPU
|31721
|Memory
|39845
|UX
|56402
|Total score
|196558
60
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|Оболочка UI
|XOS 10
85
Батарея
|Объем
|6000 мАч
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Время полной зарядки
|3:50 ч.
56
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4208 x 3120
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Quad LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Количество объективов
|2 (13 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
71
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
|NFC*
|Зависит от региона
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|7
|2G сети
|GSM B2|3|5|8
|3G сети
|WCDMA B1|5|8
|4G сети
|LTE B1|2|3|4|5|7|8|20|28A|38|40|41
|Поддержка 5G
|Нет
53
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Май 2022 года
|Дата начала продаж
|Май 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Пластиковый чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Hot 12 Play могут отличаться в зависимости от региона.