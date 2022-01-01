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Infinix Hot 12 Play

Infinix Hot 12 Play
Дисплей
67
Производительность
29
Батарея
85
Камера
56
Итоговая оценка
59
Класс Бюджетный
Дата выхода Май 2022 года
Дата начала продаж Май 2022 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Экран имеет повышенную частоту обновления и огромную диагональ
  • Поддерживает карты памяти и имеет много свободного пространства на накопителе
  • WiFi поддерживает двухдиапазонный режим работы
  • Оснащен достаточно быстрым и удобным портом USB Type-C
  • Прочный пластиковый чехол идет в комплекте
  • Батарея долго заряжается из-за маломощного адаптера питания
  • Разрешения недостаточно для обеспечения четкого изображения на экране
  • Использует достаточно медленная память eMMC
  • Сканер отпечатков пальцев расположен сзади, а не сбоку

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Инфиникс Хот 12 Play
67

Экран

Тип TFT LCD
Размер 6.82 дюймов
Разрешение 720 x 1612 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 259 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.5%
53

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Infinix Hot 12 Play
Высота 170.47 мм
Ширина 77.6 мм
Толщина 8.32 мм
Вес 194.9 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Белый, Синий, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
84.5%
29

Производительность

Все характеристики чипа Инфиникс Хот 12 Play и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Unisoc Tiger T610
Макс. частота 1800 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.82 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.82 ГГц: Cortex-A75
Кэш L3 1 МБ
Размер транзистора 12 нанометров
Графика ARM Mali G52 MP2
Частота GPU 614 МГц
FLOPS ~71.2 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
342
Geekbench 5 (многоядерный)
1280
AnTuTu Benchmark 9
196558
CPU 66981
GPU 31721
Memory 39845
UX 56402
Total score 196558
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60

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
Оболочка UI XOS 10
85

Батарея

Характеристики
Объем 6000 мАч
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да
Время полной зарядки 3:50 ч.
56

Камеры

Спецификации и тестирование камер Hot 12 Play
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4208 x 3120
Зум Цифровой
Вспышка Quad LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Количество объективов 2 (13 МП + 2 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.0
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
71

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
NFC* Зависит от региона
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 7
2G сети GSM B2|3|5|8
3G сети WCDMA B1|5|8
4G сети LTE B1|2|3|4|5|7|8|20|28A|38|40|41
Поддержка 5G Нет
53

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Май 2022 года
Дата начала продаж Май 2022 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Пластиковый чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Hot 12 Play могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

3.3 из 5 баллов (4 голосов)

Сравнения с конкурентами

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